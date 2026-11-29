TPO - Từng được dùng làm sản vật tiến vua, bưởi đỏ Luận Văn đang bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi quả rụng sớm, nám vỏ, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng.
TPO - Trong khi Tây Ninh, Bắc Ninh công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ở khối doanh nghiệp cao nhất lên tới 500-600 triệu đồng/người thì Sở Nội vụ TP. Cần Thơ ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất tại một doanh nghiệp là 94,6 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân dự kiến gần 9,7 triệu đồng/người.
TPO - "Cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ kéo dài trên từng lít xăng bán ra, lỗ khoảng 150-200 đồng/lít nếu chiết khấu chạm đáy, chủ yếu còn lợi nhuận từ chiết khấu từ dầu. Do đó, nhiều cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, hoặc chỉ duy trì bán dầu để giảm lỗ, hoặc viện các lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm cắt lỗ, không bị thu hồi giấy phép", ông L. nói.
TPO - Nước lũ trên sông Vệ vượt báo động 3, tràn vào làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi nhấn chìm hàng chục nghìn chậu cúc Tết, người trồng hoa có nguy cơ mất trắng.
TPO - Tối 28/11, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn. Hội chợ là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư và cung ứng xuyên biên giới giữa doanh nghiệp hai nước.
TPO - Bộ Xây dựng thống nhất với UBND TP. Hà Nội về chủ trương nghiên cứu phương án chuyển toàn bộ hoạt động vận tải hành khách tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên, nhằm phục vụ triển khai Dự án trục không gian quốc lộ 1A.
Ngày 28/11/2026 tại Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 - thành viên Tập đoàn KN Holdings tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3.
TPO - Từ ngày 28/11, đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực, bắt đầu tháo dỡ trạm thu phí BOT Bờ Đậu trên quốc lộ 3 đoạn qua phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
TPO - Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) vừa có thêm 11 doanh nghiệp thành viên, với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 34 triệu USD. Cùng với mở rộng mạng lưới, VIFC-DN bước đầu ghi nhận các hợp đồng, cam kết thu xếp vốn hơn 10 tỷ USD cho nhiều dự án trọng điểm.
TPO - Giá cà phê liên tục giảm sâu trong nhiều phiên, có thời điểm mất 500-600 USD/tấn chỉ sau 13-14 phiên, khiến thị trường xuất khẩu và người trồng cà phê bất ngờ.
TPO - Thuế TP. Hà Nội cho biết đang triển khai gửi tin nhắn SMS có tên định danh THUE_HANOI tới người nộp thuế đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nhằm giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trước sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng cùng hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ từ chiến dịch Sống Rực Rỡ trong khuôn khổ chương trình Vietnam iContent 2026 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chỉ đạo, hạng mục “Đại sứ Rực Rỡ” do nhà đồng hành chiến lược Techcombank và chương trình khách hàng thất thiết Techcombank OneU tài trợ sẽ tiếp tục được gia hạn tham gia đến 12h ngày 7/12/2026.
TPO - Đề xuất thuế mới của Mỹ khiến doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại về đơn hàng, lợi nhuận và sức cạnh tranh. Trong khi chờ quyết định cuối cùng, doanh nghiệp tính phương án giữ khách, ổn định sản xuất.
Với nền tảng chất lượng được bồi đắp qua hàng thập kỷ, các thương hiệu sản phẩm trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã và đang góp mặt tại nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng quốc gia.
Ngày 28/11 – Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương khởi động dự án Cánh rừng Net Zero Vinamilk, với quy mô 10 ha, dự kiến trồng 16.000 cây bản địa. Tiếp nối Cánh rừng Net Zero đầu tiên tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, dự án góp phần cụ thể hóa cam kết của Vinamilk trên lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
TPO - Bộ Tài chính ban hành quy định mới về tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan, bổ sung rõ nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, khủng bố trong lĩnh vực hải quan; chuyển hai ban nghiệp vụ thành chi cục.
TPO - Theo Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh, thưởng Tết Nguyên đán năm 2027 trên địa bàn thành phố dự kiến cao nhất hơn 560 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.