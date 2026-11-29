TPO - "Cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ kéo dài trên từng lít xăng bán ra, lỗ khoảng 150-200 đồng/lít nếu chiết khấu chạm đáy, chủ yếu còn lợi nhuận từ chiết khấu từ dầu. Do đó, nhiều cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, hoặc chỉ duy trì bán dầu để giảm lỗ, hoặc viện các lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm cắt lỗ, không bị thu hồi giấy phép", ông L. nói.