Chỉ còn hơn 1 tuần để kể câu chuyện “Sống Rực Rỡ” và nhận giải từ Techcombank OneU

Trước sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng cùng hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ từ chiến dịch Sống Rực Rỡ trong khuôn khổ chương trình Vietnam iContent 2026 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chỉ đạo, hạng mục “Đại sứ Rực Rỡ” do nhà đồng hành chiến lược Techcombank và chương trình khách hàng thất thiết Techcombank OneU tài trợ sẽ tiếp tục được gia hạn tham gia đến 12h ngày 7/12/2026.

Từ nay đến 7/12, người tham gia chỉ cần chia sẻ trải nghiệm ở bất kỳ hình thức nào trong các thể loại: bài, ảnh, video hoặc post lan tỏa trên mạng xã hội kèm theo hastag #TechcombankOneU sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành 1 trong 5 đại sứ nhận kỷ niệm chương và phần thưởng của chương trình tại Lễ Vinh danh đại sứ Sống Rực Rỡ diễn ra vào ngày 12/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM) với sự tham gia của hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, KOLs hàng đầu cả nước, đại diện lãnh đạo Bộ VHTT&DL cùng lãnh đạo cấp cao của Techcombank và chương trình KHTT Techcombank OneU sẽ trực tiếp trao thưởng.

Hạn nhận bài đến hết 12h ngày 7/12 cho hành trình tìm kiếm 5 “Đại sứ Rực Rỡ” cùng Techcombank OneU. Ảnh BTC

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận dành cho những câu chuyện truyền cảm hứng mà còn tôn vinh những cá nhân đang góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng thông qua chính trải nghiệm và góc nhìn của mình. Giá trị lớn nhất của giải thưởng không nằm ở phần thưởng vật chất, mà ở việc mỗi câu chuyện được chia sẻ đều có thể giúp lan toả những hành động tích cực trong xã hội. Đây cũng chính là tinh thần "Sống Rực Rỡ" mà Techcombank OneU và Vietnam iContent 2026 hướng tới, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và giàu khát vọng.

Không chỉ là một chương trình ưu đãi, Techcombank OneU được phát triển với định hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên hành vi và sở thích riêng của từng người dùng. Thông qua hệ sinh thái đa dạng về du lịch, ẩm thực, giải trí, mua sắm và phong cách sống, nền tảng giúp khách hàng tiếp cận những đặc quyền phù hợp với nhu cầu cá nhân, từ đó tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Hơn 5,5 triệu khách hàng đồng hành cùng Techcombank OneU trong các trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, giải trí và du lịch. Ảnh Techcombank

Đã có hơn 5,5 triệu khách hàng sử dụng Techcombank OneU cho nhiều lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, từ ăn uống, ẩm thực, mua sắm, du lịch đến phong cách sống… Điều thu hút khách hàng chính là sự thuận tiện, tối đa giá trị và rất nhiều khuyến mại hấp dẫn. Bất kỳ cá nhân nào đăng tải bài viết, hình ảnh hoặc video chia sẻ trải nghiệm về Techcombank OneU kèm hashtag #TechcombankOneU đều có cơ hội trở thành một trong những gương mặt đại diện lan tỏa tinh thần sống tích cực của chương trình này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành đại sứ Sống Rực rỡ cùng Tehcombank OneU. Link tham gia chia sẻ tại đây: Đăng ký tham dự “Sống rực rỡ” | Vietnam iContent 2026