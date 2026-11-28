Lạng Sơn: Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

TPO - Tối 28/11, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn. Hội chợ là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư và cung ứng xuyên biên giới giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ diễn ra từ ngày 27/11-3/12, là hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026, được tổ chức trên cơ sở hợp tác thường niên, luân phiên giữa Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) từ năm 2005 đến nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng đại biểu, khách mời tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm hàng hóa, kết nối thương mại, dịch vụ và sản xuất mà còn là dịp quảng bá, xúc tiến, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

“Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp hai bên có thêm cơ hội tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương” - lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Điểm đáng chú ý của hội chợ năm nay là chuỗi hoạt động chuyên đề được tổ chức đồng thời, hướng tới những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế biên giới. Các hoạt động tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, logistics và phát triển du lịch.

Các sản phẩm nông sản được trưng bày tại hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban tổ chức hội chợ - nhấn mạnh Lạng Sơn có vị trí chiến lược trong kết nối Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc. Tỉnh có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây, hệ thống cửa khẩu và các tuyến hành lang kinh tế quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 11 tháng đầu năm 2026 đạt trên 116 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Sơn, trên nền tảng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Lạng Sơn và Quảng Tây đã không ngừng thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hai địa phương đang phối hợp xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng hội chợ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lạng Sơn với Quảng Tây nói riêng, Việt Nam với Trung Quốc nói chung; đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, du lịch và phát triển kinh tế biên giới bền vững.