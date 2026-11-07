Màn xạ kích hạ mục tiêu cách 18km của bộ đội phòng không

TPO - Ngay từ quả đạn đầu tiên, kíp chiến đấu tên lửa S-125-2TM đã tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 1,5km. Lượt xạ kích của Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 mở đầu nội dung bắn tên lửa trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ngày 5/11 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).
TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần đánh giá kỹ tác động của từng phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội đối với khả năng chỉ huy, điều hành và duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án đối phó với Iran, từ phát động các cuộc không kích mới, tiếp tục gây sức ép kinh tế đến tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao. Trong khi Washington chuẩn bị các phương án quân sự, các nỗ lực trung gian hòa giải cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang.
TPO - Nga xác nhận Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này tại vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Nga dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các bên tập trung thảo luận về phòng không, hợp tác máy bay không người lái và những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột.
TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 5/11 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không mới, và tiến hành một cuộc diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Đây là lần thử vũ khí thứ tư của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng một tuần.
TPO - Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, vừa công bố khuôn khổ 5 điểm nhằm thiết lập trật tự an ninh mới tại Tây Á, trong đó đề xuất thành lập cơ chế Hormuz khu vực và chấm dứt sự hiện diện, can thiệp của các lực lượng nước ngoài.
TPO - Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc của Campuchia.
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ hiện chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian trước mắt, đồng thời bác bỏ những đồn đoán rằng ông đang chuẩn bị leo thang xung đột với đối thủ này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
TPO - Nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể khi Tehran khẳng định hai bên còn cách xa một thỏa thuận. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm, trong khi Iran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu Washington tiếp tục hành động quân sự.
TPO - Lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Campuchia ghi rõ tên cha mẹ, anh em, giúp gia đình ở Nghệ An thắp lên hy vọng tìm được phần mộ người thân sau hơn nửa thế kỷ.
TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ chủ trì vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 - 11/11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy tiến trình hòa bình.
TPO - Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký hợp đồng đóng mới 6 tàu tuần tra xa bờ TT-1000 với Công ty TNHH đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản). Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, phục vụ hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.
TPO - Cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng - ông Serhii "Flash" Beskrestnov - cho biết, một “mái vòm” bảo vệ đã được thiết lập bao quanh Kiev, có khả năng gây nhiễu các kênh liên lạc vô tuyến của máy bay không người lái Nga.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran để gây sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán. Theo tạp chí Atlantic, Nhà Trắng đang thảo luận nhiều kịch bản tấn công, có thể kéo dài từ vài giờ đến vài tuần.
TPO - Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Qeshm của Iran. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc không kích hạn chế mà Washington bí mật thực hiện nhằm vào Iran trong những tuần gần đây, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn nói đến khả năng đạt được thỏa thuận ngoại giao.
TPO - Iran đang điều chỉnh học thuyết răn đe quân sự, mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài khu vực Tây Á và cảnh báo mọi hành động gây hấn mới có thể phải đối mặt với các đòn phản công không giới hạn về địa lý.