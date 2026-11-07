Màn xạ kích hạ mục tiêu cách 18km của bộ đội phòng không

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Nga dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các bên tập trung thảo luận về phòng không, hợp tác máy bay không người lái và những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột.