Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Kính thông minh, thất bại hiếm thấy của Apple

Giá cao, ít ứng dụng hỗ trợ là những yếu tố khiến Vision Pro thất bại trong việc tiếp cận thị trường đại chúng.

cong-nghe-moi.png
Người dùng đeo thử Apple Vision Pro trong một cửa hàng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Shutterstock.

Sau gần 2 năm lên kệ, kính thông minh Vision Pro vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường. Thất bại hiếm hoi này khiến Táo khuyết thu hẹp đáng kể quy mô sản xuất và ngân sách tiếp thị sản phẩm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple chỉ bán được 390.000 chiếc Vision Pro trong năm 2024. Đối tác Luxshare được cho đã ngừng sản xuất thiết bị từ đầu năm 2025.

Tại thị trường Mỹ và Anh, dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy Apple đã cắt giảm hơn 95% ngân sách quảng bá sản phẩm theo hình thức kỹ thuật số.

Theo FT, những động thái trên là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người dùng với Vision Pro sụt giảm nghiêm trọng. Khi ra mắt, sản phẩm được kỳ vọng mang đến đột phá, tạo nguồn thu mới cho Apple ngoài iPhone.

Dù Apple không tiết lộ doanh số cụ thể, IDC dự đoán hãng chỉ bán được khoảng 45.000 chiếc Vision Pro trong quý IV/2025, bao gồm mùa mua sắm dịp Giáng sinh. Con số này trái ngược với hàng triệu chiếc iPhone, iPad và MacBook bán ra mỗi quý.

Vision Pro được Apple bán chính thức tại 13 quốc gia. Trong cả năm 2025, thiết bị không được phân phối thêm tại thị trường mới.

"Có thể cho rằng giá thành, kiểu dáng và thiếu ứng dụng hỗ trợ trên visionOS là những lý do khiến Vision Pro bán kém", nhà phân tích Erik Woodring từ Morgan Stanley cho biết.

Những đánh giá cho thấy Vision Pro nặng và cồng kềnh, không thoải mái khi đeo trong thời gian dài, chưa kể thời lượng pin tương đối thấp.

Tháng 10/2025, Apple nâng cấp Vision Pro với chip xử lý M5, kéo dài thời lượng pin và băng đô mới nhằm giải quyết tình trạng khó chịu. Tin đồn cho biết hãng dự kiến trình làng phiên bản kính giá rẻ, cấu hình thấp hơn trong năm nay.

cong-nghe-moi-1.png
Apple chưa công bố doanh số cụ thể của Vision Pro. Ảnh: The Huntington News.

Không chỉ Vision Pro, những thiết bị với kiểu dáng tương tự cũng không thu hút người dùng. Theo Counterpoint Research, thị trường kính thực tế ảo (VR) trong nửa đầu năm 2025 sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần, Meta chiếm khoảng 80% với dòng kính Quest. So với Vision Pro, Meta Quest có giá rẻ nhưng công nghệ kém tiên tiến hơn. Kể cả Meta cũng cắt giảm đáng kể ngân sách quảng bá sản phẩm trong năm 2025, FT cho biết.

Giới phân tích nhận định Apple gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển ứng dụng đủ hấp dẫn. Tuy vậy, lượng người dùng Vision Pro quá ít khiến hãng khó thuyết phục nhà phát triển app.

Apple cho biết hiện có khoảng 3.000 ứng dụng thiết kế riêng cho Vision Pro. Con số này thấp hơn đáng kể so với hàng chục nghìn app có mặt trên iPhone trong một năm, từ khi App Store ra mắt năm 2008.

Nhóm nghiên cứu Appfigures cho biết lượng ứng dụng hỗ trợ Vision Pro còn có app phục vụ chuyên ngành. Trong môi trường doanh nghiệp, kính Apple thu hút lượng khách hàng cho vài mục đích cụ thể, chẳng hạn như phẫu thuật và đào tạo phi công.

znews.vn
#Apple Vision Pro #kính Vision Pro #kính thông minh #kính thực tế ảo

Xem thêm

Cùng chuyên mục