Kính thông minh, thất bại hiếm thấy của Apple

Giá cao, ít ứng dụng hỗ trợ là những yếu tố khiến Vision Pro thất bại trong việc tiếp cận thị trường đại chúng.

Người dùng đeo thử Apple Vision Pro trong một cửa hàng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Shutterstock.

Sau gần 2 năm lên kệ, kính thông minh Vision Pro vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường. Thất bại hiếm hoi này khiến Táo khuyết thu hẹp đáng kể quy mô sản xuất và ngân sách tiếp thị sản phẩm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple chỉ bán được 390.000 chiếc Vision Pro trong năm 2024. Đối tác Luxshare được cho đã ngừng sản xuất thiết bị từ đầu năm 2025.

Tại thị trường Mỹ và Anh, dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy Apple đã cắt giảm hơn 95% ngân sách quảng bá sản phẩm theo hình thức kỹ thuật số.

Theo FT, những động thái trên là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người dùng với Vision Pro sụt giảm nghiêm trọng. Khi ra mắt, sản phẩm được kỳ vọng mang đến đột phá, tạo nguồn thu mới cho Apple ngoài iPhone.

Dù Apple không tiết lộ doanh số cụ thể, IDC dự đoán hãng chỉ bán được khoảng 45.000 chiếc Vision Pro trong quý IV/2025, bao gồm mùa mua sắm dịp Giáng sinh. Con số này trái ngược với hàng triệu chiếc iPhone, iPad và MacBook bán ra mỗi quý.

Vision Pro được Apple bán chính thức tại 13 quốc gia. Trong cả năm 2025, thiết bị không được phân phối thêm tại thị trường mới.

"Có thể cho rằng giá thành, kiểu dáng và thiếu ứng dụng hỗ trợ trên visionOS là những lý do khiến Vision Pro bán kém", nhà phân tích Erik Woodring từ Morgan Stanley cho biết.

Những đánh giá cho thấy Vision Pro nặng và cồng kềnh, không thoải mái khi đeo trong thời gian dài, chưa kể thời lượng pin tương đối thấp.

Tháng 10/2025, Apple nâng cấp Vision Pro với chip xử lý M5, kéo dài thời lượng pin và băng đô mới nhằm giải quyết tình trạng khó chịu. Tin đồn cho biết hãng dự kiến trình làng phiên bản kính giá rẻ, cấu hình thấp hơn trong năm nay.

Apple chưa công bố doanh số cụ thể của Vision Pro. Ảnh: The Huntington News.

Không chỉ Vision Pro, những thiết bị với kiểu dáng tương tự cũng không thu hút người dùng. Theo Counterpoint Research, thị trường kính thực tế ảo (VR) trong nửa đầu năm 2025 sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần, Meta chiếm khoảng 80% với dòng kính Quest. So với Vision Pro, Meta Quest có giá rẻ nhưng công nghệ kém tiên tiến hơn. Kể cả Meta cũng cắt giảm đáng kể ngân sách quảng bá sản phẩm trong năm 2025, FT cho biết.

Giới phân tích nhận định Apple gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển ứng dụng đủ hấp dẫn. Tuy vậy, lượng người dùng Vision Pro quá ít khiến hãng khó thuyết phục nhà phát triển app.

Apple cho biết hiện có khoảng 3.000 ứng dụng thiết kế riêng cho Vision Pro. Con số này thấp hơn đáng kể so với hàng chục nghìn app có mặt trên iPhone trong một năm, từ khi App Store ra mắt năm 2008.

Nhóm nghiên cứu Appfigures cho biết lượng ứng dụng hỗ trợ Vision Pro còn có app phục vụ chuyên ngành. Trong môi trường doanh nghiệp, kính Apple thu hút lượng khách hàng cho vài mục đích cụ thể, chẳng hạn như phẫu thuật và đào tạo phi công.