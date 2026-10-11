Khởi tố, bắt tạm giam Thắng 'Ật' trong vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở Ninh Bình

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”, SN 1989) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”, SN 1989, trú tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình)- đối tượng đến trước quán Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư để gây rối, livestream, có lời lẽ xúc phạm dẫn đến xô xát với bảo vệ quán này là ông Dương Văn Hưng. Nguyễn Văn Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thắng 'Ật' trong vidwo khiêu khích bảo vệ nhà hàng Cường Dê.

Việc thi hành lệnh bắt tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố. Công an phường Tây Hoa Lư cũng đã báo cáo vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 28/9, Nguyễn Văn Thắng đến trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư và sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Theo thông tin được đăng tải, Thắng có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và khiêu khích ông Dương Văn Hưng (64 tuổi), nhân viên nhà hàng. Sau đó, giữa Thắng và ông Hưng xảy ra xô xát. Ông Hưng đã sử dụng một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Hình ảnh, video về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã làm việc với những người liên quan, ghi lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và củng cố hồ sơ trước khi chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong quá trình cơ quan công an xác minh vụ việc, ông Dương Văn Hưng có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh hành vi của Nguyễn Văn Thắng. Chủ nhà hàng C.D. cũng có đơn tố cáo Thắng về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng "Ật" bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo nguồn tin, những ngày gần đây, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục livestream, đăng tải nhiều video trên trang Facebook cá nhân. Nội dung và hành vi cụ thể trong các video này đang được cơ quan chức năng xem xét, xác minh.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.