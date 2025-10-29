Jung Ryeo Won trở lại điện ảnh sau 7 năm với bộ phim giật gân, kiệt tác hoạt hình Ghibli 'Mộ đom đóm' ra rạp Việt

SVO - Hai siêu phẩm châu Á cập bến rạp chiếu Việt Nam, hướng đến các đối tượng khán giả khác nhau và hứa hẹn mang đến những cảm xúc đặc biệt.

Một câu chuyện, trăm "cú twist"

The woman in the white car là bộ phim tâm lý, giật gân Hàn Quốc, có tựa Việt đầy ẩn dụ Không bông tuyết nào trong sạch. Phim quy tụ hai nữ diễn viên thực lực hàng đầu xứ Hàn là Jung Ryeo Won và Lee Jung Eun, mang đến một cuộc chạm trán nghẹt thở giữa hai người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của sự thật, ký ức và tội lỗi.

Phim theo chân Do Kyung (Jung Ryeo-won thủ vai) đang vội vã đưa chị gái của mình đến bệnh viện trong tình trạng đẫm máu. Giữa lúc tâm trí hoảng loạn, cô đưa ra lời khai đầy mâu thuẫn trước cảnh sát Hyun Joo (Lee Jung-eun thủ vai).

Khi mỗi người kể lại những gì đã xảy ra theo những góc nhìn khác nhau, sự thật phía sau vụ việc dần được hé mở qua những ký ức đan xen và dối trá, tạo nên một bức tranh tâm lý đầy kịch tính.

Không bông tuyết nào trong sạch đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm của Jung Ryeo Won kể từ Gate (2018). Cô là một trong những gương mặt diễn xuất tinh tế nhất của điện ảnh Hàn, được mệnh danh là “tình đầu Hyun Bin” từ bộ phim ăn khách My lovely Sam Soon (2005).

Trong vai Do Kyung, nữ diễn viên mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới đầy mạnh mẽ nhưng tổn thương, tỉnh táo nhưng đầy sợ hãi, khắc họa sâu sắc những biến động nội tâm của nhân vật khi đứng giữa tâm điểm vụ án. Ánh mắt hoảng loạn, gương mặt thất thần như vừa chứng kiến điều kinh hoàng, khiến nhân vật của cô trở nên đáng thương nhưng cũng đầy khó đoán - một “nhân chứng” có thể cũng là “nghi phạm” tiềm năng.

Trước khi chính thức ra mắt tại Hàn Quốc, bộ phim đã gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm được vinh danh Best international feature tại Liên hoan phim Quốc tế San Diego lần thứ 22.

Trước đó, tại Liên hoan phim Kinh dị - Giả tưởng Bucheon (BIFAN) lần thứ 26, phim tiếp tục gây tiếng vang khi mang về giải Fantastic actor cho Jung Ryeo-won cùng giải Watcha’s pick: Feature. Ngoài ra, phim còn được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục Thrill tại Liên hoan phim BFI London lần thứ 66.

Kiệt tác đạt điểm hoàn hảo suốt 4 thập kỷ

Nhắc đến từ kiệt tác trong kho tàng hoạt hình Ghibli, Mộ đom đóm chính là cái tên khó có ai phủ nhận được. Dự án ra mắt năm 1988 sở hữu giá trị trường tồn về xã hội, con người, tình thương và thành tích ấn tượng trong giới phê bình và công chúng.

Mộ đom đóm là lựa chọn táo bạo của Isao Takahata để đi sâu vào tận cùng nhất của vết thương chiến tranh, mở ra cho khán giả đương thời một góc nhìn thương cảm, đau đớn và trần trụi nhất có thể.

Không có gì tàn nhẫn bằng hình ảnh bom đạn qua ánh mắt của trẻ nhỏ, đối tượng ngây thơ phải hứng chịu sự mất mát không ai sánh bằng. Phim là lời thì thầm đau đớn về số phận con người, thông qua lát cắt câu chuyện của anh em Seita và Setsuko tại Kobe, Nhật Bản, trong giai đoạn cuối Thế chiến II.

Phim dựa trên bản tự truyện của Akiyuki Nosaka, với phần hình ảnh đầy thông điệp ẩn ý, khi hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau dưới bầu trời khói lửa tàn khốc, từng giờ từng phút chiến đấu với số phận để sống sót. Có nhiều khán giả đã thú nhận, dự án này xuất sắc đến mức không dám xem lại, vì hiếm có phim hoạt hình nào bóp nghẹn con tim người xem một cách thẳng thừng như vậy.

Sự công nhận dành cho Mộ đom đóm từ giới phê bình và khán giả là minh chứng rõ nét cho vị thế bất diệt của nó. Trên Rotten tomatoes, phim đạt điểm số hoàn hảo 100%, với điểm trung bình 9,4/10. Nhà phê bình Roger Ebert đã xếp Mộ đom đóm vào danh sách phim chiến tranh vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trong các bảng xếp hạng uy tín, phim đứng thứ 10 trong "50 bộ phim Thế chiến II hay nhất" của Time out, thứ 12 trong "50 phim hoạt hình vĩ đại nhất" của Total film và thậm chí dẫn đầu danh sách phim chiến tranh xuất sắc trên Rotten tomatoes. Đến năm 2018, USA today bình chọn đây là phim hoạt hình hay nhất thế kỷ 20.

Cho đến ngày nay, sau gần 40 năm ra mắt, Mộ đom đóm vẫn mang giá trị trường cửu, càng thêm quý giá trong thời bình. Chủ đề phim chiến tranh dần thành công chạm đến giới trẻ Việt, đặc biệt trong năm 2025 bùng nổ chưa từng có, qua những dự án như Địa đạo, Mưa đỏ, Tử chiến trên không.

Vì vậy, không khó để khẳng định, Mộ đom đóm sẽ tiếp tục khơi dậy nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về chiến tranh và hòa bình, thôi thúc người xem trân trọng hiện tại và nỗ lực vì một tương lai tươi sáng phía trước.