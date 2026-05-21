Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 200 đại biểu dự Diễn đàn về vai trò báo chí trong thúc đẩy kinh tế du lịch

Hoàng Nam

TPO - Ngày 22/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026” tại tỉnh Quảng Trị. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp và các địa phương.

Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đây là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

1000027021.jpg
Phối cảnh minh họa cho diễn đàn.

Diễn đàn gồm hai phiên chính. Phiên thứ nhất tập trung thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, truyền thông đối ngoại và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Phiên thứ hai sẽ đối thoại giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và chuyên gia về cơ chế hỗ trợ truyền thông, liên kết quảng bá du lịch và khai thác hiệu quả nền tảng số, mạng xã hội, KOLs trong truyền thông du lịch.

Ngoài các phiên thảo luận, diễn đàn còn có nhiều hoạt động bên lề như không gian trải nghiệm du lịch của địa phương đăng cai, kết nối doanh nghiệp - báo chí và khen thưởng từ 10-15 cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch.

1000027022.jpg
Đồng Hơi - nơi tổ chức diễn đàn.

Quảng Trị được chọn là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị được giao làm đầu mối phối hợp với Cục Báo chí và các đơn vị liên quan triển khai chương trình; chuẩn bị các điều kiện về an ninh, hậu cần, không gian trưng bày sản phẩm du lịch và đón tiếp đại biểu.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí - doanh nghiệp - địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ.

Hoàng Nam
#báo chí #du lịch #Quảng Trị #phát triển bền vững #truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe