Gió mùa đông bắc tràn về từ chiều tối nay, mưa rất lớn, nền nhiệt giảm sâu

TPO - Từ chiều tối nay (8/6), khối không khí lạnh từ phương Bắc bắt đầu tràn xuống nước ta, gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt giảm khoảng 8-10 độ, mưa rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc.

Đêm 8/6 và ngày 9/6, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay và ngày mai (9/6), khu vực Đông Bắc Bộ Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi lên tới hơn 300mm.

Thanh Hóa và Nghệ An thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ (trừ Tuyên Quang) cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ chiều tối nay, miền Bắc đón gió mùa đông bắc gây mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày hôm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Vùng núi Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa xuất hiện sau một ngày nắng nóng gay gắt nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Hà Nội ngày hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ chiều tối nay đến sáng sớm 9/6, Thủ đô có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ đêm nay và ngày mai, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ, cao nhất 27-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/6, phía bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4- 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Miền Trung hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày 9/6, nắng nóng còn tiếp tục ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ nhưng cường độ giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.