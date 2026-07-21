Gelex - Nơi gắn kết, cùng phát triển tương lai

Một môi trường làm việc tốt không chỉ là nơi mang lại sự gắn kết, mà còn là nơi mỗi cá nhân có cơ hội được thử thách, phát triển năng lực và cùng tổ chức tạo nên những giá trị lớn hơn. Với GELEX, đầu tư vào con người chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh công nghệ, thị trường và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, lợi thế của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở quy mô vốn, tài sản hay công nghệ. Những nguồn lực đó chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được vận hành bởi một tổ chức có năng lực và những con người có khả năng thích ứng, học hỏi, đổi mới.

Đó cũng là lý do trong hành trình hướng tới GELEX 2030, con người được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhất để hiện thực hóa chiến lược.

Những cơ hội lớn tạo nên những con người lớn

Là một tập đoàn đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế như sản xuất công nghiệp và hạ tầng, GELEX không chỉ mang đến cho đội ngũ một công việc, mà còn tạo ra cơ hội được tham gia vào những bài toán phát triển có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn.

Đối với chị Đặng Hoàng Lê, mỗi cuộc thảo luận cùng đội nhóm là cơ hội mở rộng góc nhìn, học hỏi và cùng tìm lời giải cho những bài toán chiến lược

Chị Đặng Hoàng Lê - một chuyên thuộc Ban Đầu tư chia sẻ rằng điều khác biệt lớn nhất khi làm việc tại GELEX là cơ hội được tiếp cận những vấn đề ở cấp độ chiến lược. Từ việc phân tích cơ hội đầu tư, đánh giá doanh nghiệp, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn, đối tác trong và ngoài nước, đến đồng hành trong các thương vụ và dự án trọng điểm, mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi góc nhìn rộng hơn phạm vi chuyên môn ban đầu.

“Ở GELEX, khi tham gia một dự án đầu tư, mình không chỉ nhìn vào các con số. Mình phải hiểu doanh nghiệp đó vận hành như thế nào, đâu là năng lực cốt lõi, cơ hội tạo giá trị nằm ở đâu và khoản đầu tư đó đóng góp gì cho chiến lược dài hạn. Những bài toán lớn buộc bản thân phải liên tục học hỏi và trưởng thành nhanh hơn”, Đặng Hoàng Lê chia sẻ.

Những trải nghiệm như vậy phản ánh cách GELEX phát triển đội ngũ: năng lực không chỉ được xây dựng qua đào tạo, mà còn qua những thử thách thực tế và cơ hội được tham gia giải quyết các vấn đề quan trọng của tổ chức.

Trao quyền để mỗi cá nhân tạo ra giá trị

Với đặc thù của một tập đoàn đầu tư sở hữu hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp thành viên, GELEX hiểu rằng sức mạnh không đến từ từng cá nhân riêng lẻ, mà từ khả năng kết nối năng lực của toàn hệ thống. Vì thế, hành trình phát triển của nhiều cán bộ cũng gắn liền với quá trình lớn lên của doanh nghiệp.

Văn phòng làm việc của Tập đoàn GELEX

Anh Trần Trung Vỵ - một nhân sự trẻ trong lĩnh vực tài chính – kế toán chia sẻ, khi bắt đầu công việc, mục tiêu ban đầu đơn giản là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, những cơ hội được tham gia, các dự án mới, các chương trình chuyển đổi và dẫn dắt đội nhóm đã giúp thay đổi tư duy về vai trò của bản thân.

Anh Vỵ cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ làm tốt công việc của mình là đủ. Nhưng khi được trao những nhiệm vụ lớn hơn, tôi nhận ra người quản lý không chỉ giải quyết vấn đề hôm nay, mà còn phải phát triển đội ngũ, cải tiến cách làm và chuẩn bị năng lực cho tương lai”.

Tại GELEX, trao quyền không chỉ là giao thêm trách nhiệm, mà là tạo niềm tin và không gian để mỗi người được thử sức, đóng góp và phát huy năng lực. GELEX hướng tới xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được trao quyền để phát huy thế mạnh, được khuyến khích đổi mới, không ngừng học hỏi và cùng tổ chức tạo ra những giá trị bền vững.

Phát triển con người để phát triển tổ chức

Trong nhiều chia sẻ với đội ngũ, Chủ tịch HĐQT GELEX Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: “Với GELEX, con người là khoản đầu tư dài hạn và không giới hạn ngân sách. Tại GELEX, chúng ta có cơ hội làm được những công việc ý nghĩa, tạo ra giá trị cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước”. Quan điểm đó phản ánh niềm tin rằng đầu tư vào con người chính là đầu tư vào khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tập đoàn tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên môn và phát triển năng lực lãnh đạo, CBNV trên hệ thống

Trong giai đoạn mới, GELEX tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ lãnh đạo, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng văn hóa học hỏi và thúc đẩy tinh thần đổi mới trên toàn hệ thống. Bởi một chiến lược lớn cần những con người đủ năng lực để thực thi. Một cơ hội lớn cần một tổ chức đủ bản lĩnh để nắm bắt.

Đó cũng là tinh thần của ba giá trị văn hóa GELEX: Uy tín - Hợp lực - Sáng tạo. Uy tín bắt đầu từ trách nhiệm và cam kết; Hợp lực tạo nên sức mạnh hệ thống; Sáng tạo giúp tổ chức liên tục cải tiến để thích ứng với tương lai.

Trên hành trình GELEX 2030, xây dựng một tập đoàn phát triển bền vững cũng chính là hành trình xây dựng những con người có năng lực, một văn hóa mạnh và một tổ chức luôn sẵn sàng trước những cơ hội mới. Bởi khi mỗi cá nhân không ngừng phát triển, tổ chức cũng sẽ không ngừng lớn mạnh.