TPO - Được giao chỉ tiêu giành ba HCV trong bốn nội dung tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, đội tuyển golf Hà Nội đã khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng. HLV Nguyễn Trung Thu cho biết hành trình ấy có nhiều khó khăn, nhưng sự bền bỉ và trưởng thành của các vận động viên đã giúp đội vượt mục tiêu.