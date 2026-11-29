TPO - Từ 6h sáng 29/11, hàng nghìn VĐV xuất phát từ cổng đá Yên Tử Legacy, hòa mình vào cung đường uốn lượn giữa rừng xanh và những địa danh tâm linh yên bình của Quảng Ninh.
TPO - Từ 15h15 ngày 29/11, cổng đăng ký Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 (Tiền Phong Marathon 2027) chính thức mở bán, khởi động hành trình chinh phục những cung đường tại Bắc Ninh với chủ đề “Sải bước Kinh Bắc – Chạm vào di sản”. Đặc biệt, 1.000 BIB đầu tiên được áp dụng mức giá Flash Sale trong chương trình ưu đãi kéo dài 24 giờ.
TPO - Sáng 29/11, giải giao lưu Pro-Am chào mừng thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, quy tụ 120 golfer tranh tài đã diễn ra tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), với danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Lê Hồng Sơn, khép lại giải đấu trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.
TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn so tài đỉnh cao giữa hai triết lý bóng đá hiện đại, hai tập thể chất lượng nhất giải đấu, Giữa 2 tập thể ấy đang chứng kiến tình cảnh đối ngược.
TPO - Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình đang tạm thời chiếm lợi thế, nhưng Công an Hà Nội sẽ vẫn là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2026/27.
TPO - Nhận định bóng đá Deportivo vs Barcelona, 22h15 ngày 29/11, vòng 14 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp để củng cố ngôi đầu La Liga. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân Riazor tiềm ẩn không ít khó khăn khi chủ nhà Deportivo cũng rất quyết tâm tạo bất ngờ.
TPO - Bruno Fernandes và đồng đội khiến MU tiêu tốn quỹ lương khổng lồ mỗi tuần nhưng màn trình diễn trên sân cỏ lại gây thất vọng nặng nề.
TPO - Được giao chỉ tiêu giành ba HCV trong bốn nội dung tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, đội tuyển golf Hà Nội đã khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng. HLV Nguyễn Trung Thu cho biết hành trình ấy có nhiều khó khăn, nhưng sự bền bỉ và trưởng thành của các vận động viên đã giúp đội vượt mục tiêu.
16th Heron Lake Anniversary Cup sẽ khởi tranh ngày 6/12, quy tụ hơn 140 golfer. Giải đấu mang thông điệp “The Next Light”, hướng tới chặng đường phát triển tiếp theo của Heron Lake Golf Course & Resort.
TPO - Ngày 29/11, thông tin của Tiền Phong cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể có thêm nhân sự mới khá đặc biệt ở bộ phận điều hành.
TPO - Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tiếp tục được nối dài bằng giải giao lưu Pro-Am, quy tụ đông đảo golfer, khách mời và đại diện các đơn vị đồng hành, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng golf Việt Nam.
TPO - Không chỉ mang đến 10 trận đấu hấp dẫn ở ba môn Kickboxing, Muay Thái và Boxing, giải võ thuật NHK Fight Night III năm 2026 tại Đắk Lắk còn hướng đến những giá trị nhân văn khi dự kiến dành 50% nguồn thu bán vé để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh nghèo vượt khó.
TPO - Một ngày sau lễ trao giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, các golfer tiếp tục gặp gỡ trên sân Vinpearl Golf Léman ở giải giao lưu Pro-Am. Sự kiện vừa là lời tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và vận động viên, vừa khép lại tuần lễ golf nhiều dấu mốc tại Củ Chi.
TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, Ngoại hạng Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chảo lửa Hill Dickinson tối nay chứng kiến trận derby vùng Merseyside đầu tiên của HLV Andoni Iraola, nơi Liverpool hướng tới chiến thắng để phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal.
TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 – Cúp VinFast đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Từ những màn so tài hấp dẫn, các cú đánh xuất sắc đến khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc, giải đấu đã mang đến một hành trình thể thao giàu dấu ấn. Đặc biệt, đoàn Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật khi thâu tóm cả 4 Huy chương Vàng của giải đấu.
TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Đồng Nai, vòng 9 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa muốn củng cố vị trí ở giữa bảng xếp hạng, trong khi đội khách đang khát khao thoát khỏi đáy bảng. Đội bóng nào sẽ nở nụ cười sau 90 phút tại xứ Thanh?
TPO - Chuỗi 10 trận toàn thắng của thầy trò HLV Jose Mourinho bị chặn đứng theo kịch bản khó tin ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu, khi Real Madrid để thua 1-2 trước Alaves trong ngày Jude Bellingham nhận thẻ đỏ và đội bóng Hoàng gia bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu La Liga.