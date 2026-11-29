Nhận định Everton vs Liverpool, 19h00 ngày 29/11: Derby rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, Ngoại hạng Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chảo lửa Hill Dickinson tối nay chứng kiến trận derby vùng Merseyside đầu tiên của HLV Andoni Iraola, nơi Liverpool hướng tới chiến thắng để phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal.

Nhận định trước trận Everton vs Liverpool

Trận derby vùng Merseyside lần thứ 249 diễn ra trong bối cảnh hai đội bóng thành phố cảng mang theo hai trạng thái tâm lý trái ngược. Liverpool đang thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, còn chủ nhà Everton vừa trải qua cú sốc nặng nề ngay sau kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia.

Với đội khách, mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm, trước khi "Pháo thủ" bước vào trận đại chiến với Manchester City ít giờ sau đó.

Liverpool hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 21 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 7 điểm. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola đang đạt điểm rơi phong độ ấn tượng cả ở giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Cuối tuần trước, "Lữ đoàn đỏ" nghiền nát đại kình địch Man United 4-0 tại Anfield trong ngày tài năng trẻ 18 tuổi Rio Ngumoha đi vào lịch sử với một bàn thắng và một kiến tạo, còn Florian Wirtz nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đến giữa tuần, Liverpool tiếp tục đè bẹp Club Brugge 3-0 tại Champions League. Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng Florian Wirtz đang chứng minh giá trị đích thực khi ghi tới 6 bàn và có 2 kiến tạo chỉ trong 5 lần ra sân gần nhất cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển Đức.

Ở phần sân đối diện, Everton bước vào trận derby với áp lực phải bảo vệ danh dự sau thất bại 0-4 muối mặt trên sân của Brentford hôm thứ Hai. Trước đợt tập trung đội tuyển, thầy trò HLV David Moyes từng nuôi tham vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu nhờ chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Newcastle (hai lần) và Coventry City.

Tuy nhiên, hai bàn thua từ những cú sút đổi hướng trong 25 phút đầu tiên cùng tấm thẻ đỏ tai hại của trung vệ đội trưởng James Tarkowski cuối hiệp một đã khiến Everton sụp đổ hoàn toàn tại London.

Trận thua khiến Everton giậm chân ở vị trí thứ 9 với 16 điểm, kém đội xếp thứ 5 là Bournemouth 2 điểm. Dù vừa nhận gáo nước lạnh, đội bóng của HLV David Moyes vẫn có lý do để tự tin khi trở về thánh địa Hill Dickinson, nơi họ đã thắng tới 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất.

Trong một trận cầu mang nặng tính danh dự địa phương, Everton nhiều khả năng sẽ thiết lập khối đội hình thấp giàu sức chiến đấu nhằm kìm hãm hỏa lực biến ảo của Liverpool.

Isak và đồng đội đang có phong độ rất cao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Liverpool

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua thành tích đối đầu trong hơn một thập kỷ qua. Everton chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 34 lần chạm trán Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường (1 trận sân nhà, 1 trận sân khách).

Cá nhân HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích đối đầu khiêm tốn khi chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool trên cương vị thuyền trưởng Everton, và toàn bộ đều diễn ra ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Tính riêng trên sân nhà, Everton mới chỉ một lần đánh bại gã hàng xóm áo đỏ kể từ tháng 10/2010. Dẫu vậy, đội bóng áo xanh vùng Merseyside cũng không dễ bị khuất phục tại tổ ấm của mình khi mới để thua 4 trận derby sân nhà trong suốt 16 năm qua, phần lớn các cuộc đọ sức đều khép lại với tỷ số hòa.

Ở lần chạm trán hồi tháng 4, Everton từng chơi kiên cường và chỉ chịu gục ngã bởi bàn thắng định đoạt ở phút bù giờ thứ 100 của Virgil van Dijk, sau khi Beto gỡ hòa bàn mở tỷ số của Mohamed Salah còn pha lập công của Iliman Ndiaye bị từ chối vì lỗi việt vị.

Thông tin lực lượng Everton vs Liverpool

HLV David Moyes đối mặt với bài toán nan giải ở trung tâm hàng phòng ngự khi James Tarkowski bị treo giò vì tấm thẻ đỏ ở vòng trước. Phương án khả dĩ nhất của chiến lược gia người Scotland là kéo lão tướng Michael Keane vào đá cặp trung vệ cùng Jarrad Branthwaite, hoặc đẩy Jake O'Brien vào trung lộ và trao suất hậu vệ phải cho Ainsley Maitland-Niles.

Trên hàng công, tiền vệ Jack Grealish nhiều khả năng sẽ đá chính thay thế Tyrique George - cầu thủ chơi mờ nhạt và bị rút ra ngay sau hiệp một trận gặp Brentford. Grealish sẽ cùng Kiernan Dewsbury-Hall và Merlin Rohl hỗ trợ phía sau trung phong Thierno Barry.

Về phía Liverpool, HLV Andoni Iraola không có sự phục vụ của tiền đạo cánh Cody Gakpo do chấn thương bắp chân, trong khi khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh tốc độ Victor Munoz (đầu gối) và tiền vệ Ryan Gravenberch (gót chân) còn bỏ ngỏ.

Hai bệnh binh dài hạn là Conor Bradley và Giovanni Leoni đã trở lại tập luyện cùng toàn đội nhưng chưa đủ thể lực thi đấu, còn tiền đạo Hugo Ekitike dự kiến chỉ tái xuất vào tháng Giêng. Trong bối cảnh đó, cặp tiền vệ trung tâm Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai tiếp tục gánh vác khu trung tuyến, làm bệ phóng cho bộ tứ tấn công gồm Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola và trung phong Alexander Isak.