Pochettino nói thẳng về tình hình của Man Utd

TPO - Sau trận thua 0-4 trước Brentford trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino thẳng thắn nói về nguy cơ xuống hạng của MU và yêu cầu toàn đội kích hoạt chế độ "đua trụ hạng" từ lúc này.

Sau trận thua 0-4 của MU trước Brentford trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino yêu cầu toàn bộ cầu thủ phải đối mặt thực tế đội bóng có thể xuống hạng. Do đó, "Quỷ đỏ" đã rơi vào thế chân tường và phải kích hoạt chế độ "đua trụ hạng" ngay từ bây giờ.

"Chúng ta phải hiểu rõ thực tế của mình. Xuống hạng, đây là hoàn cảnh thực tế của CLB ở hiện tại. Chúng ta là Man United, nhưng CLB này không thể giành lấy mọi thứ bằng bề dày lịch sử và bảng thành tích đồ sộ. MU phải thể hiện tốt hơn nữa nếu muốn ở đẳng cấp tương đương đối thủ và giành chiến thắng".

Pochettino nhận câu hỏi về việc có phải áp lực trụ hạng đang khiến cầu thủ MU bị đè nặng tâm lý? Ông chia sẻ: "Đúng, có thể là như thế đấy. Điều hiển nhiên là các cầu thủ phải cảm thấy áp lực, căng thẳng như mọi người khác. Nhưng ai sẽ đứng lên và chịu trách nhiệm? Điều này mới khó khăn. Chúng tôi ở đây để gánh vác trách nhiệm và làm việc thật chăm chỉ, dốc toàn bộ sức lực để cố gắng vực dậy, trước hết là các cầu thủ và mọi người trong CLB để bộ máy được vận hành trơn tru. Chúng ta vẫn còn thời gian".

Sau cùng, Pochettino trải lòng về cảm giác chẳng mấy vui vẻ, khi từ bỏ công việc đang vận hành trơn tru ở tuyển Mỹ để chèo lái con thuyền có dấu hiệu bị đắm tại sân Old Trafford. Ông nhấn mạnh: "Đây là thời điểm đặc biệt khó khăn. Ai đó sẽ nói với tôi, 'trông khó khăn hơn tưởng tượng nhỉ?'. Tất nhiên điều đó đúng, vì tôi không bao giờ mon g đợi kết quả như này. Nhưng thực tế là thực tế và chúng tôi cần chấp nhận. Và tôi đang ở MU để đối mặt khó khăn như vậy".

Thầy trò HLV Pochettino vừa nhận trận thua xấu hổ 0-4 trước Brentford. Dù khởi đầu khá tốt trước Brentford, "Quỷ đỏ" nhanh chóng vỡ trận sau khi Callum Wilson mở tỷ số trong hiệp một. Wilson hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ gi ải lao, trước khi Kristoffer Ajer và Kevin Schade lần lượt ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Pháo đài Old Trafford sụp đổ dễ dàng trước Brentford.

Trận thua này khiến Pochettino đi vào lịch sử Premier League với kỷ lục không mong muốn: trở thành HLV đầu tiên để thua cả hai trận mở màn với cách biệt từ bốn bàn trở lên (trước đó thua Liverpool 0-4). Hàng phòng ngự của Man United đã thủng lưới tới 40 bàn - thành tích tệ nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Sau trận thua Brentford, CĐV MU đã nhắm vào các cầu thủ và hô to: "Các cậu không xứng đáng mặc chiếc áo màu đỏ".

Sau tiếng còi mãn cuộc, Pochettino chủ động dẫn các cầu thủ đi một vòng quanh sân để thể hiện sự đoàn kết trước số ít khán giả còn nán lại. Trước mắt, họ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Newcastle, sau đó trở về sân nhà tiếp đón Coventry City.

Trên bảng xếp hạng Premier League 2026/27, thất bại nặng nề trước Brentford đẩy Man United xuống vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 vòng đấu (thắng một, hòa 5, thua 6, hiệu số -13). Đội chủ sân Old Trafford đối mặt với nguy cơ rơi xuống đáy bảng nếu đội xếp thứ 20 là Crystal Palace (7 điểm) đánh bại Hull City ở vòng này. Hiện tại, Man United đang kém nhóm an toàn do Fulham nắm giữ (hạng 17) 3 điểm, trong khi chiến thắng tưng bừng giúp Brentford vươn lên đứng thứ 5 với 20 điểm.