Toàn cảnh Lễ trao giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc

TPO - Lễ trao giải tại Vinpearl Golf Léman khép lại một kỳ đấu đặc biệt của golf Việt Nam: lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với bốn bộ huy chương được trao ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Hà Nội là đoàn để lại dấu ấn đậm nét nhất khi giành trọn cả bốn Huy chương Vàng.

Chiều 28/11, sau năm ngày tranh tài sôi nổi, từ ngày 24 đến 28/11, những golfer xuất sắc nhất Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast bước lên bục vinh danh tại Vinpearl Golf Léman. Ra đời từ năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia là giải đấu lâu đời, danh giá nhất của golf Việt Nam. Năm nay, giải ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên góp mặt trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tham dự Lễ trao giải và bế mạc có ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Cục TDTT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức; ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức; ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM; bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Giám đốc Kinh doanh Ô tô Miền Nam - Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, đại diện nhà tài trợ chính; ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc vận hành Vinpearl Golf cụm Nha Trang và Miền Nam cùng các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, cơ quan báo chí, truyền thông, các đoàn thể thao và vận động viên dự giải.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức, cho biết Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đã khép lại thành công sau 5 ngày tranh tài sôi nổi. Thay mặt Ban Tổ chức, ông chúc mừng các đoàn, vận động viên đạt thành tích cao và trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng giải đấu đến những hố đấu cuối cùng.

"Sau 21 năm khởi xướng và tổ chức, đây là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia góp mặt trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây là dấu mốc đặc biệt. Với những người yêu golf, giải đấu thường được nhìn nhận trước hết ở góc độ chuyên môn. Năm nay, chúng ta có thể cảm nhận môn thể thao này có nhiều điều đặc biệt từ nhiều góc độ khác nhau", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức trao Cúp vô địch đồng đội nam cho VĐV Nguyễn Nhất Long, đại diện đội tuyển golf nam Hà Nội.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, thứ nhất, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Các golfer tranh tài để xác định nhà Vô địch Quốc gia, đồng thời cạnh tranh huy chương Đại hội ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Sự kết hợp này khiến thành tích của mỗi vận động viên vừa mang ý nghĩa cá nhân, vừa mang màu cờ sắc áo địa phương.

Thứ hai, chín đoàn tranh tài trong kỳ Đại hội có 34 tỉnh, thành. Golf là môn thể thao còn khó phát triển đồng đều ở nhiều địa phương. Vì vậy, sự góp mặt của 9 đoàn với 55 vận động viên tại kỳ Đại hội đầu tiên sau khi cả nước sắp xếp từ 63 xuống 34 tỉnh, thành là điều đáng ghi nhận. Mỗi tấm huy chương đều đóng góp vào thành tích chung của địa phương.

Thứ ba, Vinpearl Golf Léman lần đầu đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia. Sân Vinpearl Golf Léman vừa hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 10/2025. Sau quá trình khảo sát, Ban tổ chức đánh giá Vinpearl Golf Léman đáp ứng yêu cầu chuyên môn để tổ chức giải đấu. Tại lễ bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cảm ơn sân đã đồng hành và góp phần vào thành công của giải.

Thứ tư, Nguyễn Tuấn Anh lập kỷ lục tổng điểm -10. Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng điểm -10, kỷ lục sân, kỷ lục giải đấu, cũng là kỷ lục Đại hội. Ở vòng cuối, golfer này ghi bảy birdie và không mắc bogey. Ông Phùng Công Sưởng đánh giá đây có thể là cột mốc kỷ lục trong lịch sử 21 năm của Giải Vô địch Golf Quốc gia, đồng thời cho thấy trình độ golfer Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Thứ năm, Lê Chúc An làm nên kỳ tích với chuỗi 4 lần liên tiếp Vô địch Quốc gia. Lê Chúc An làm nên kỳ tích khi lần thứ tư liên tiếp đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia, nối dài chuỗi vô địch từ năm 2023 đến 2026. Bốn lần liên tiếp đứng trên bục cao nhất là dấu mốc đặc biệt, khẳng định vị thế số 1 của Chúc An ở đấu trường quốc nội.

Thứ sáu, Hà Nội giành trọn bốn Huy chương Vàng. Đoàn Hà Nội khép lại giải đấu với thành tích áp đảo khi giành trọn bốn Huy chương Vàng ở cả bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Thành tích này cho thấy chiều sâu lực lượng của golf Hà Nội và giúp đoàn có một kỳ Đại hội đáng nhớ.

"Nhìn lại mùa giải, chúng ta có nhiều cảm xúc. Ở những mùa trước, giải chủ yếu có nội dung đơn nam, đơn nữ; các vận động viên thi đấu mà chưa khoác lên mình màu cờ sắc áo của một đội tuyển. Năm nay, các em thi đấu trong màu áo của đoàn mình, với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn hơn. Có chín đoàn tham dự, và mỗi thành tích đều góp phần vào kết quả chung. Hôm nay, trong không khí ấm áp, thân tình và nhiều niềm vui, chúng ta khép lại mùa giải này cũng là lúc mở ra một hành trình mới. Phía trước, các golfer còn nhiều thử thách. Mong các em tiếp tục nỗ lực để chinh phục những thành tích cao hơn, thi đấu ở những sân chơi lớn hơn, mang thêm vinh dự và thành tích về cho các đội, các đoàn", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà- Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Phó Trưởng BTC trao Huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Tuấn Anh và Huy chương Bạc cho VĐV Nguyễn Đức Sơn.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Golf Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, cơ quan báo chí, truyền thông, các đoàn thể thao và vận động viên đã góp phần làm nên thành công của giải.

“Ban tổ chức trân trọng cảm ơn Tập đoàn Vingroup đã đồng hành cùng giải. Năm 2022, giữa thời điểm dịch COVID-19, Báo Tiền Phong mong muốn lựa chọn một đơn vị mang thương hiệu quốc gia để sát cánh. Bắt đầu từ Hải Phòng, nơi khởi nguồn của dòng xe VinFast, sự đồng hành ấy đã góp phần giúp giải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về quy mô và điều kiện tổ chức.

Đặc biệt, xin cảm ơn các đoàn thể thao và vận động viên. Tinh thần trách nhiệm, thi đấu fair play và quyết tâm của các bạn đã tạo nên sức cạnh tranh, sự hấp dẫn cùng những thành tích kỷ lục. Đó là nền tảng để giải thành công cả về chuyên môn lẫn truyền thông, đồng thời để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Lê Chúc An và Nguyễn Thảo My mừng chức vô địch đồng đội nữ.

Lễ trao giải khép lại một tuần tranh tài kịch tính tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Những chiếc cúp, huy chương và giấy chứng nhận ghi dấu thành quả của các vận động viên, đồng thời đánh dấu kỳ Đại hội đầu tiên golf góp mặt trong chương trình thi đấu tính huy chương.

Đoàn Hà Nội rời Vinpearl Golf Léman với trọn bộ bốn Huy chương Vàng ở cả bốn nội dung. Với các đoàn còn lại, giải đấu cũng mang đến những kết quả và kinh nghiệm quý để đánh giá lực lượng, định hướng đầu tư. Việc tranh tài ở cấp độ Đại hội cho thấy golf không chỉ là cuộc đua tìm nhà vô địch quốc gia, mà còn là dịp để các địa phương kiểm chứng năng lực và sức cạnh tranh của mình.

Ngày mai, giải Pro-Am sẽ tiếp tục diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, như lời tri ân của Ban tổ chức tới các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và vận động viên. Đây cũng là dịp để người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức những cú đánh của các golfer, trước khi khép lại mùa giải.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch nội dung đơn nam cho VĐV Nguyễn Tuấn Anh.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch nội dung đơn nữ cho VĐV Lê Chúc An. Do nhà đương kim vô địch đã bay sang Mỹ tiếp tục việc học, đồng đội Nguyễn Thảo My đại diện nhận Cúp.

Đội tuyển golf nam Hà Nội nhận Cúp vô địch nội dung đồng đội nam.