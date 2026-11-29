Nhận định Thanh Hóa vs Đồng Nai, 17h00 ngày 29/11: Mở hội ở xứ Thanh

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Đồng Nai, vòng 9 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa muốn củng cố vị trí ở giữa bảng xếp hạng, trong khi đội khách đang khát khao thoát khỏi đáy bảng. Đội bóng nào sẽ nở nụ cười sau 90 phút tại xứ Thanh?

Nhận định Thanh Hóa vs Đồng Nai

Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa có 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã ghi 11 bàn và để thủng lưới 11 lần. Những con số cho thấy tuyến dưới vẫn chưa thực sự chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young-chul, Thanh Hóa có xu hướng tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công. Đội chủ sân Thanh Hóa sẵn sàng nhường quyền chủ động trong một số thời điểm, sau đó tăng tốc khi phát hiện khoảng trống.

Đây có thể tiếp tục là phương án được lựa chọn khi tiếp đón Đồng Nai. Đối thủ đang gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi phải chống đỡ những đợt tấn công liên tục. Nếu khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đội khách, Thanh Hóa có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Dẫu vậy, đội chủ nhà không thể chủ quan. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa vẫn có những thời điểm mất tập trung, đặc biệt khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn đầy thử thách trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V.League. Sau 8 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 4 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đối thủ phía trên chưa phải không thể san lấp, nhưng nếu tiếp tục đánh mất điểm, áp lực trụ hạng sẽ ngày càng đè nặng.

Thất bại trước Hà Nội ở vòng đấu gần nhất phản ánh khá rõ những hạn chế của Đồng Nai. Đội bóng này từng tạo ra bất ngờ khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4, nhưng không thể bảo vệ lợi thế trước sức ép của đối phương. Sau khi bị gỡ hòa, hệ thống phòng ngự dần mất đi sự chắc chắn và để Hà Nội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Họ có những thời điểm tổ chức phòng ngự khá tốt, tranh chấp quyết liệt và tìm cách hạn chế không gian chơi bóng của đối phương. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu vẫn là điểm yếu lớn. Đây không phải lần đầu Đồng Nai gặp vấn đề tương tự. Khi phải đối đầu với những đội bóng có khả năng luân chuyển bóng nhanh, các tuyến của họ thường bị kéo giãn. Một khi hàng tiền vệ không thể hỗ trợ kịp thời, hàng hậu vệ sẽ dễ mắc sai lầm.

Trước Thanh Hóa, đội khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc chủ động chơi thấp, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công có thể là giải pháp hợp lý trong bối cảnh tương quan lực lượng không thực sự cân bằng.

Xét về phong độ hiện tại, Thanh Hóa đang có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh vừa giải tỏa áp lực bằng 3 điểm trước HAGL, sở hữu lực lượng có kinh nghiệm chinh chiến tại V.League và được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Đồng Nai

Phong độ của Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Đồng Nai trong 5 trận đấu gần nhất.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Thanh Hóa. Hai đội từng gặp nhau hai lần trong quá khứ, Thanh Hóa thắng một và hòa một.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs Đồng Nai

Thanh Hóa không có sự phục vụ của Nguyễn Bá Tiến do án treo giò.

Bên phía Đồng Nai, Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Đồng Nai

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Đình Huyên, Ngọc Hà, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh; Lovric, Abdurakhmanov; Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Saliou; Matheus Monteiro Martins.

Đồng Nai: Văn Phong; Hải Quân, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Filip Jovic; Xuân Trường, Quốc Lộc; Văn Đức, Milos Vulic, Lưu Tự Nhân; Andrei Ivan.

Dự đoán tỷ số Thanh Hóa 2-1 Đồng Nai

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