TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đã khép lại với những màn trình diễn chất lượng chuyên môn cao, cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Lễ trao giải diễn ra tại TP.HCM chiều 28/11, là dịp vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đối tác đã góp phần tạo nên thành công của giải đấu.