TPO - Nguyễn Văn Hòa thi đấu xuất sắc ở trận play-off, giúp Hải Phòng thắng Công an nhân dân để giành HCĐ. Ở trận tranh hạng ba còn lại, Khuê Minh tỏa sáng giúp Công an nhân dân thắng trận.
TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Đồng Nai, vòng 9 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa muốn củng cố vị trí ở giữa bảng xếp hạng, trong khi đội khách đang khát khao thoát khỏi đáy bảng. Đội bóng nào sẽ nở nụ cười sau 90 phút tại xứ Thanh?
TPO - Chuỗi 10 trận toàn thắng của thầy trò HLV Jose Mourinho bị chặn đứng theo kịch bản khó tin ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu, khi Real Madrid để thua 1-2 trước Alaves trong ngày Jude Bellingham nhận thẻ đỏ và đội bóng Hoàng gia bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu La Liga.
TPO - Sau trận thua 0-4 trước Brentford trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino thẳng thắn nói về nguy cơ xuống hạng của MU và yêu cầu toàn đội kích hoạt chế độ "đua trụ hạng" từ lúc này.
TPO - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) Vũ Nguyên đánh giá, nội dung đồng đội lần đầu xuất hiện Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc mang đến nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn, đồng thời sẽ xem xét để tổ chức nội dung này ở các giải đấu quốc gia.
TPO - Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford không còn đi kèm với những tiếng la ó giận dữ như thường lệ. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề, xen lẫn những cái lắc đầu ngao ngán từ 4 khán đài đã vơi đi quá nửa. Dường như CĐV Quỷ đỏ đã bắt đầu lo cho… Mauricio Pochettino.
Ván 3 giữa người thách đấu từ Uzbekistan, Javokhir Sindarov cầm quân Trắng và đương kim Vua cờ Ấn Độ Gukesh Dommaraju quân Đen ngày 26/11 tại Geneva, Thụy Sỹ kết thúc hòa sau 60 nước đi đưa tổng tỷ số sau ba ván đầu liên tiếp bất phân thắng bại lên 1,5 - 1,5.
TPO - MU nhận thất bại nặng nề thứ 2 liên tiếp dưới thời HLV Pochettino tại giải Ngoại hạng Anh khi để thua 0-4 trong cuộc đối đầu Brentford ngay tại sân Old Trafford.
TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đã khép lại với những màn trình diễn chất lượng chuyên môn cao, cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Lễ trao giải diễn ra tại TP.HCM chiều 28/11, là dịp vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đối tác đã góp phần tạo nên thành công của giải đấu.
TPO - Lễ trao giải tại Vinpearl Golf Léman khép lại một kỳ đấu đặc biệt của golf Việt Nam: lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với bốn bộ huy chương được trao ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Hà Nội là đoàn để lại dấu ấn đậm nét nhất khi giành trọn cả bốn Huy chương Vàng.
TPO - Ngày chung kết đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast chứng kiến những cuộc đối đầu căng thẳng và màn cạnh tranh quyết liệt đến những hố đấu cuối cùng. Đặc biệt, cú ngược dòng ngoạn mục của Nguyễn Viết Gia Hân góp phần giúp đoàn Hà Nội chiến thắng ở cả hai bảng nam, nữ. Với thành tích này, Hà Nội khép lại giải đấu đầy ấn tượng khi thâu tóm cả 4 Huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.
Ngày 27/11, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã có cuộc gặp nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong, thống nhất chủ trương hợp tác giữa đôi bên.
TPO - Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân giúp Hà Nội đánh bại TP.HCM 2-0, giành chức vô địch đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, cũng là Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Ba trận đơn ở chung kết khép lại với tỷ số 2-1, giúp Hà Nội vượt qua chủ nhà TP.HCM để giành ngôi vô địch đồng đội nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Nhất Long mang về hai điểm quyết định cho đội bóng Thủ đô, trong khi Hồ Anh Huy thắng trận còn lại.
TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Alaves, 03h00 ngày 29/11, vòng 14 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi nối dài chuỗi thắng lên con số 10, Real Madrid đang đứng trước cơ hội tiếp tục gây sức ép lên Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga bằng một chiến thắng nữa trước Alaves.
TPO - Hành trình bảo vệ ngôi vương MLS Cup 2026 của Inter Miami đã chính thức khép lại biến đây trở thành mùa giải kém nhất của họ thời Lionel Messi.
TPO - Thất bại 2-3 trên sân City Ground của Nottingham không chỉ khiến Chelsea lỡ cơ hội chen chân vào Top 5, mà còn đẩy HLV Xabi Alonso vào vòng xoáy khủng hoảng trước giai đoạn Giáng sinh với 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League.