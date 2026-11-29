Pro-Am nối dài dấu ấn Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Một ngày sau lễ trao giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, các golfer tiếp tục gặp gỡ trên sân Vinpearl Golf Léman ở giải giao lưu Pro-Am. Sự kiện vừa là lời tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và vận động viên, vừa khép lại tuần lễ golf nhiều dấu mốc tại Củ Chi.

Sáng 29/11, giải Pro-Am chào mừng thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast diễn ra tại Vinpearl Golf Léman. Trong khuôn khổ Giải đấu thuộc Đại hội Thể thao Toàn quốc, mỗi cú đánh đều gắn với cuộc đua thành tích cá nhân và màu cờ sắc áo của địa phương. Pro-Am nối tiếp những kết quả ấy bằng một hoạt động có tính giao lưu, tạo thêm không gian để các golfer và người hâm mộ cùng nhìn lại giải đấu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, giải Pro-Am là hoạt động ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua, tổ chức sau Giải Vô địch Golf Quốc gia để các golfer tiếp tục giao lưu và kết nối.

“Giải Pro-Am hôm nay có sự tham gia của 120 golfer. Ban tổ chức cũng dành chương trình này như lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, đối tác, vận động viên và những người đồng hành cùng giải. Đây cũng là dịp để cộng đồng golf giao lưu, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí và những người yêu golf”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc giải.

Tuần lễ tại Vinpearl Golf Léman từ ngày 24 đến 28/11 đã ghi dấu mốc khi lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Có 55 vận động viên thuộc 9 đoàn tham dự, tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc lại những dấu ấn chuyên môn nổi bật của giải. Ở nội dung nam, Nguyễn Tuấn Anh vô địch với tổng điểm - 10 sau 54 hố, đồng thời lập kỷ lục giải, kỷ lục sân và kỷ lục Đại hội. Ở nội dung nữ, Lê Chúc An đăng quang với tổng điểm - 6, nối dài chuỗi Vô địch Quốc gia lên 4 năm liên tiếp. Đoàn Hà Nội giành trọn 4 bộ huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc.

“Lễ trao giải hôm qua khép lại thành công hành trình tranh tài của các vận động viên. Tiếp nối thành công ấy, chúng tôi mong các golfer sẽ có một ngày thi đấu hào hứng, giàu cảm hứng và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Giải Pro-Am sẽ áp dụng thể thức đấu gậy, tính Handicap ngày theo System 36, với các bảng đấu được phân chia dựa trên Handicap, gồm bảng A với handicap từ 0 - 17, bảng B từ 18 - 27, bảng C từ 28 - 36 và bảng nữ từ 0 - 36.

Bên cạnh giải chính, các golfer còn tranh giải kỹ thuật khi sở hữu các cú đánh chuẩn xác. Longest Drive dành cho nam tại hố 3 và nữ tại hố 17. Nearest to the Pin được tổ chức ở các hố 4, 8, 11 và 15, Nearest to the Line ở hố 5 và 16.

Đặc biệt, Hole in One sẽ là điểm nhấn đáng mong đợi với loạt phần thưởng giá trị. Hố 8 và hố 11 có phần thưởng là bình rượu sâm Ngọc Linh tươi trị giá 100 triệu đồng; hố 4 và hố 15 có giải thưởng tiền mặt 200 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Golf Việt Nam, Ban quản lý và vận hành Vinpearl Golf Léman, Tập đoàn Vingroup và VinFast - đơn vị đã đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia trong 5 năm qua. Ông cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đưa tin, ghi lại những hình ảnh đẹp của giải đấu.

Đặc biệt, ông dành lời cảm ơn tới đội ngũ phục vụ trên sân, trong đó có các caddie. “Với nhiều golfer, đây có thể là lần đầu tiên trải nghiệm sân đấu có tiêu chuẩn cao, vừa đăng cai một giải Quốc gia với chất lượng chuyên môn tốt. Mặt green có tốc độ nhanh, vì vậy rất mong các caddie hỗ trợ tối đa để golfer có trải nghiệm tốt và đạt kết quả như mong muốn. Thay mặt Ban Tổ chức, xin chúc toàn thể golfer có một ngày thi đấu hấp dẫn và gặt hái nhiều thành công”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn gửi.