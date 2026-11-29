Khép lại hành trình rực rỡ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Sáng 29/11, giải giao lưu Pro-Am chào mừng thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, quy tụ 120 golfer tranh tài đã diễn ra tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), với danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Lê Hồng Sơn, khép lại giải đấu trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Tiếp nối truyền thống giàu bản sắc của Giải Vô địch Golf Quốc gia do Báo Tiền Phong tổ chức, giải giao lưu Pro-Am sáng 29/11 tại Vinpearl Golf Léman (Củ Chi) mang đến một ngày hội thể thao thực thụ cùng golf tại Củ Chi.

Không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới các nhà tài trợ, đối tác và vận động viên, giải giao lưu Pro-Am còn tạo nên dấu ấn khó phai bởi sức hút đặc biệt của những màn tranh tài kịch tính, nơi ranh giới giữa golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư được xóa nhòa trong tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm đam mê bất tận với golf.

Golfer Lê Hồng Sơn (trái) đoạt giải Best Gross. Bên cạnh là các golfer về nhất ở các bảng đấu.

Ngày hội của những người yêu golf

Sau một ngày tranh tài tại Vinpearl Golf Léman, giải giao lưu Pro-Am khép lại với chiến thắng thuộc về golfer Lê Hồng Sơn (Best Gross, 82). Các vị trí nhất bảng gọi tên Nguyễn Tuấn Anh (bảng A, gross 83, net 72), Vũ Quang Chính (bảng B, gross 89, net 71), Ngô Văn Điệp (bảng C, gross 104, net 75) và Nguyễn Thị Hằng (bảng nữ, gross 89, net 72).

Trong buổi gala trao giải Pro-Am, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast - nhấn mạnh hành trình tuyệt vời tại Vinpeal Golf Léman, nơi đăng cai giải đấu đầu tiên của golf Quốc gia được tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu trong buổi gala trao giải Pro-Am.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc lại chiến tích của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An - bộ đôi giành 2 HCV ở nội dung đơn nam, nữ và đồng đội. Trong đó, Tuấn Anh thể hiện phong độ xuất thần với thành tích -10, phá kỷ lục giải. Lê Chúc An cũng thiết lập thành tích vô địch giải đấu 4 lần liên tiếp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tự hào chia sẻ, giải giao lưu Pro-Am đã gắn liền với các Giải Vô địch Golf Quốc gia do Báo Tiền Phong tổ chức. Sáng nay (29/11), thời tiết tại Củ Chi, TP.HCM "chiều lòng" golfer, với tiết trời se lạnh dễ chịu và nắng nhẹ. Điều kiện thời tiết lý tưởng đã giúp hơn 100 golfer thi đấu thăng hoa và đạt kết quả như ý.

Trước đó, không gian tại Vinpearl Golf Léman trở nên nhộn nhịp và sôi động với sự hiện diện của 120 golfer cùng đông đảo đội ngũ caddie chuyên nghiệp, lực lượng trọng tài và hàng chục phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí, truyền thông đã biến Vinpearl Golf Léman tại Củ Chi thành bức tranh thể thao tràn đầy sức sống.

Sức hấp dẫn lớn nhất của Pro-Am nằm ở cơ hội để các golfer phong trào được đồng hành, trực tiếp so tài và học hỏi kinh nghiệm ngay trên sân cùng những golfer chuyên nghiệp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng (giữa, ảnh đầu) cùng đông đảo golfer khởi động giải Pro-am.

Bước vào hành trình thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính Handicap ngày theo System 36 với bốn bảng đấu (bảng A từ 0-17, bảng B từ 18-27, bảng C từ 28-36 và bảng nữ từ 0-36), bầu không khí trên sân nhanh chóng được đẩy lên cao trào.

Dù mang tính chất giao lưu, sự căng thẳng và quyết tâm chinh phục các danh hiệu vẫn hiện rõ trong từng đường bóng, từng cú gạt trên mặt green có tốc độ nhanh đầy thử thách của sân đấu vừa đăng cai giải quốc gia.

Điều khiến giới chuyên môn và người theo dõi không khỏi bất ngờ là trình độ chuyên môn rất cao của các golfer tham dự. Dù không theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, nhiều golfer vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng cùng kỹ năng xử lý bóng xuất sắc, tạo nên những pha phát bóng uy lực hay những cú tiếp cận cờ chuẩn xác.

﻿ ﻿ ﻿ Nhiều golfer gặp khó ở hệ thống bẫy cát, một trong những điểm đặc trưng của Vinpearl Golf Léman.

Khép lại hành trình lịch sử và lan tỏa tinh thần gắn kết

Sự kiện Pro-Am diễn ra chỉ một ngày sau lễ trao giải, chính thức khép lại hành trình những ngày tranh tài sôi nổi và giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast (từ ngày 24 đến 28/11). Nhìn lại chặng đường vừa qua, giải đấu năm nay đã ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Với sự góp mặt của 55 vận động viên xuất sắc thuộc 9 đoàn thể thao trên cả nước, sân chơi quốc gia đã mang đến những màn đọ sức đỉnh cao ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Giải đấu đã xác định được những nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng với hàng loạt cột mốc chuyên môn ấn tượng.

Nụ cười của các golfer sau những giờ tranh tài căng thẳng.

Đó là Tuấn Anh và Chúc An - 2 golfer sáng nhất của làng golf Việt hiện tại. Và Giải Vô địch Golf Quốc Gia năm 2026 - Cúp VinFast tiếp tục là hành trình nâng đỡ những nhà vô địch chinh phục đỉnh cao của môn thể thao "quý tộc".

Nếu 5 ngày thi đấu chính thức là nơi mỗi cú đánh đều gắn liền với áp lực thành tích cá nhân và màu cờ sắc áo địa phương, thì Pro-Am mở ra một không gian hoàn toàn khác: một ngày hội golf đích thực.

Tại đây, bên cạnh những dấu ấn về mặt chuyên môn, giá trị cốt lõi của thể thao là tinh thần gắn kết, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau được phát huy tối đa. Những cái bắt tay chúc mừng, những nụ cười rạng rỡ và những câu chuyện bên lề sân cỏ đã xóa nhòa mọi khoảng cách, kéo golfer đến gần hơn để cùng lan tỏa giá trị tốt đẹp của thể thao.

Với sự chung tay của Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Hiệp hội Golf Việt Nam, Ban quản lý Vinpearl Golf Léman, đơn vị tài trợ chính VinFast, các nhà tài trợ đồng hành cùng Báo Tiền Phong, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast đã khép lại trọn vẹn, mang đến cho các golfer một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và giàu cảm xúc.