Heron Lake tổ chức giải golf kỷ niệm 16 năm hoạt động

16th Heron Lake Anniversary Cup sẽ khởi tranh ngày 6/12, quy tụ hơn 140 golfer. Giải đấu mang thông điệp “The Next Light”, hướng tới chặng đường phát triển tiếp theo của Heron Lake Golf Course & Resort.

Sự kiện thường niên do Heron Lake Golf Course & Resort phối hợp tổ chức cùng hệ thống Amber Golf. Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, giải đấu là dịp để sân gửi lời tri ân tới hội viên, khách hàng đã đồng hành trong hành trình phát triển, đồng thời tạo không gian gặp gỡ cho những người cùng chia sẻ niềm đam mê golf.

Trải qua 16 năm hoạt động, Heron Lake Golf Course & Resort từng bước hoàn thiện chất lượng vận hành và dịch vụ. Theo định hướng của sân, trải nghiệm của golfer được xây dựng từ nhiều điểm chạm, với sự đóng góp của đội ngũ vận hành, niềm tin của khách hàng và sự gắn kết của cộng đồng golf. Sự đồng hành và chuẩn hóa vận hành từ hệ sinh thái Amber Golf cũng tạo thêm nền tảng để Heron Lake tiếp tục đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.

Sau thông điệp “Beyond Be One” của mùa giải trước, năm nay ban tổ chức lựa chọn chủ đề “The Next Light”. Ánh sáng tượng trưng cho những dấu mốc đã đạt được, đồng thời gợi mở kỳ vọng về những chặng đường mới. Hình ảnh này được thể hiện xuyên suốt chương trình, từ những vòng golf dưới nắng, khoảnh khắc hoàng hôn đến không gian buổi tối và lễ vinh danh các golfer.

Giải dự kiến quy tụ hơn 140 golfer, thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính handicap ngày theo System 36. Bên cạnh danh hiệu Best Gross và Best Net, golfer sẽ cạnh tranh các vị trí Nhất, Nhì, Ba ở bảng A, B, C và bảng nữ. Những giải kỹ thuật cũng được tổ chức dành cho các golfer có cú đánh chính xác.

Hole in One là một trong những điểm nhấn được chờ đợi, với các phần thưởng gồm ô tô VinFast VF9, MG ZS STD và bộ gậy TaylorMade Qi4D Fullset. Những phần thưởng này hứa hẹn góp thêm sức hấp dẫn cho cuộc tranh tài trên sân.

Ngày thi đấu sẽ kết hợp cùng các hoạt động giao lưu và Gala Dinner. Qua đó, 16th Heron Lake Anniversary - Cup hướng tới một ngày hội golf vừa có tính cạnh tranh, vừa tạo cơ hội để hội viên, khách hàng và cộng đồng golfer gặp gỡ, kết nối. Sự kiện cũng mở đầu cho chặng đường tiếp theo của Heron Lake Golf Course & Resort với thông điệp “The Next Light”.