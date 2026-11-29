Nhận định Deportivo vs Barcelona, 22h15 ngày 29/11: Vượt khó tại Riazor

TPO - Nhận định bóng đá Deportivo vs Barcelona, 22h15 ngày 29/11, vòng 14 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp để củng cố ngôi đầu La Liga. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân Riazor tiềm ẩn không ít khó khăn khi chủ nhà Deportivo cũng rất quyết tâm tạo bất ngờ.

Nhận định trước trận Deportivo vs Barcelona

Barcelona bước vào vòng 14 La Liga 2026/27 với vị thế của kẻ thống trị. Sau 13 lượt trận, đội bóng xứ Catalan chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 36 điểm, thành quả từ chuỗi 12 chiến thắng và chỉ 1 lần sảy chân. Màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước Villarreal ở vòng đấu gần nhất cùng thắng lợi tưng bừng 4-1 trước Sabah tại đấu trường Champions League hồi giữa tuần cho thấy cỗ máy của HLV Hansi Flick đang vận hành trơn tru trên mọi mặt trận.

Mục tiêu của Barcelona trong chuyến làm khách tối nay không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi phía sau đang là 3 điểm nhiều hơn Real Madrid và 5 điểm so với Atletico Madrid. Một chiến thắng tại Riazor sẽ giúp Barcelona tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trước khi bước vào tuần lễ bão táp với cuộc đại chiến gặp chính Atletico Madrid tại Camp Nou, tiếp nối bằng màn đụng độ Celta Vigo và trận thư hùng cùng Man City ở Champions League vào ngày 8/12.

Bên phần sân đối diện, Deportivo đang trải qua những ngày tháng đầy nỗ lực trong mùa giải trở lại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha sau khi cán đích ở vị trí á quân Segunda Division mùa trước. Đội bóng của HLV Antonio Hidalgo hiện đứng thứ 12 với 15 điểm, tạo được khoảng cách nhất định với nhóm cuối bảng. Dù vậy, phong độ gần đây của Deportivo không thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất tại giải đấu.

Chiến thắng trước Barcelona sẽ là cú hích lớn cho mục tiêu trụ hạng của đội chủ nhà. Deportivo có cơ sở để hy vọng khi từng đánh bại đối thủ này 2-1 ngay tại Riazor vào tháng 3/2017. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng Galicia nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội phản công thay vì mạo hiểm đôi công với đối thủ vượt trội về chất lượng đội hình.

Phong độ, lịch sử đối đầu Deportivo vs Barcelona

Deportivo bước vào trận đấu này sau thất bại 1-3 trước Alaves. Trong 5 vòng gần nhất, đội bóng của HLV Antonio Hidalgo chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Dù vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa đáng kể khi họ giành được 9 điểm sau 6 trận tại Riazor, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Osasuna ngày 2/11.

Barcelona (trên) sẽ có một trận cầu khó khăn khi làm khách của Deportivo.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Deportivo nằm ở phong độ của Pierre-Emerick Aubameyang. Tiền đạo người Gabon từng ghi 5 bàn trong 5 trận đầu tiên, nhưng đã trải qua 3 trận liên tiếp không lập công kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối hồi đầu tháng 11. Nếu muốn gây khó khăn cho Barcelona, đội chủ nhà cần Aubameyang tìm lại khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong những tình huống phản công.

Barcelona lại đang thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội. Sau 13 vòng đấu, họ ghi tới 51 bàn, nhiều nhất La Liga, đạt hiệu suất gần 4 bàn mỗi trận. Đội bóng của Hansi Flick cũng thắng 12 trận, chỉ nhận một thất bại và đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu. Trận thắng Villarreal 3-2 ở vòng trước tiếp tục cho thấy khả năng duy trì sức ép và tìm kiếm bàn thắng của đội bóng xứ Catalonia.

Đặc biệt, Barcelona không chỉ nguy hiểm trên sân nhà. Họ đã ghi 24 bàn trong 7 chuyến làm khách tại La Liga mùa này, đồng thời giành chiến thắng ở cả 6 trận sân khách gần nhất. Trong khi đó, Deportivo ghi trung bình 1,33 bàn và để thủng lưới 1 bàn mỗi trận trên sân nhà. Sự chênh lệch về hiệu suất tấn công là điều Barcelona có thể khai thác để tạo ra khác biệt tại Riazor.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 105 lần chạm trán, Barcelona thắng 63 trận, Deportivo thắng 22 và hai đội hòa nhau 20 lần. Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng xứ Catalonia thắng tới 4. Lần gần nhất Deportivo đánh bại Barcelona là chiến thắng 2-1 trên sân nhà vào tháng 3/2017. Dù vậy, Riazor vẫn là địa điểm mà đội chủ nhà có thể tìm thấy niềm tin, nhất là khi họ từng tạo ra bất ngờ trước đối thủ này.

Thông tin lực lượng Deportivo vs Barcelona

Bên phía Deportivo, trung vệ Bright Ede gặp vấn đề về gân kheo và nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài, trong khi tiền đạo Zakaria Eddahchouri vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cổ tay. Aubameyang nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung phong còn Mariano Soriano và Luismi Cruz, hai cầu thủ đã có 2 bàn thắng mỗi người từ đầu mùa, cũng được kỳ vọng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Chiến thắng ở sân Riazor có thể vẫn thuộc về Barcelona, đội đang có phong độ cao hơn và lực lượng tốt hơn.

Trận này, đội chủ nhà có một nhân tố đặc biệt: Marc Casado - tiền vệ mà Deportivo đang mượn từ Barcelona nhưng được phép thi đấu khi hai đội gặp nhau. Những hiểu biết về cách vận hành chiến thuật của Hansi Flick có thể giúp Casado hỗ trợ đội chủ nhà trong việc hạn chế khả năng kiểm soát bóng của đối thủ.

Bên phía Barcelona, Lamine Yamal nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt ở trận gặp Sabah vì chấn thương nhẹ ở mắt cá chân. Ngược lại, Fermin Lopez bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal. Roony Bardghji và Xavi Espart chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối và mắt cá chân.

Khả năng ra sân của Alejandro Balde cũng chưa được xác định sau vấn đề ở mắt cá chân trong trận gặp Sabah, dù chấn thương không nghiêm trọng. Nhưng Rodri và Andreas Christensen có cơ hội trở lại danh sách đăng ký. Sau khi xoay tua đội hình ở Champions League, HLV Flick có thể trao cơ hội đá chính cho Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Dani Olmo và Raphinha.