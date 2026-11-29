Chính thức mở cổng đăng ký Tiền Phong Marathon 2027

TPO - Từ 15h15 ngày 29/11, cổng đăng ký Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 (Tiền Phong Marathon 2027) chính thức mở bán, 1.000 BIB đầu tiên được áp dụng mức giá Flash Sale trong chương trình ưu đãi kéo dài 24 giờ.

Sải bước Kinh Bắc – Chạm vào di sản

Mang chủ đề “Sải bước Kinh Bắc – Chạm vào di sản”, Tiền Phong Marathon 2027 được định hướng không chỉ là hành trình chinh phục những cự ly chạy bộ mà còn là cơ hội để vận động viên và du khách khám phá chiều sâu văn hóa của vùng đất Kinh Bắc.

Bắc Ninh - miền đất của những làn điệu Dân ca Quan họ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng hệ thống đình, chùa, làng nghề truyền thống và những dòng tranh dân gian đặc sắc. Đây cũng là địa phương đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển công nghiệp, công nghệ và đô thị hiện đại nhưng vẫn nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông điệp “Sải bước Kinh Bắc” vì thế mang nhiều ý nghĩa. Với mỗi vận động viên, đó là những bước chạy bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Với cộng đồng, đó là hành trình kết nối, khám phá và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đăng cai thông qua một sự kiện thể thao quy mô lớn.

Tại mùa giải năm 2027, Ban Tổ chức mang đến hệ thống cự ly đa dạng, đáp ứng nhu cầu và khả năng của nhiều nhóm vận động viên gồm: 5km - 10km - 21,1km - 42,195km.

Với định hướng kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch, Tiền Phong Marathon 2027 được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến đông đảo vận động viên, người dân và du khách trong nước, quốc tế; đồng thời thúc đẩy phong trào chạy bộ, lối sống năng động, tích cực trong cộng đồng.

Từ thời điểm mở cổng đăng ký, hành trình Tiền Phong Marathon lần thứ 68 đã chính thức bắt đầu. Tháng 3/2027, những bước chân của hàng nghìn vận động viên sẽ cùng hội tụ trên miền đất Kinh Bắc, viết tiếp hành trình bền bỉ của một giải đấu giàu truyền thống, nơi tinh thần thể thao gặp gỡ những giá trị di sản.

1.000 BIB đầu tiên hưởng ưu đãi Flash Sale

Đúng 15h15 ngày 29/11, cổng đăng ký Tiền Phong Marathon 2027 chính thức mở tại địa chỉ ticket.irace.vn, đánh dấu bước khởi động cho mùa giải thứ 68 của giải chạy có truyền thống lâu đời trong hệ thống thể thao Việt Nam.

Ngay trong đợt mở bán đầu tiên, Ban Tổ chức triển khai chương trình Flash Sale kéo dài 24 giờ, từ 15h15 ngày 29/11 đến hết ngày 30/11/2026 hoặc đến khi hết số lượng BIB ưu đãi. Theo đó, 1.000 BIB đầu tiên được áp dụng mức giá đặc biệt dành cho vận động viên đăng ký cá nhân.

Chương trình ưu đãi được xem là cơ hội để cộng đồng runner sớm lên kế hoạch tham dự giải đấu, chủ động lựa chọn cự ly và bắt đầu quá trình tập luyện hướng tới tháng 3/2027. Với số lượng giới hạn, chương trình Flash Sale hứa hẹn tạo thêm sức hút cho ngày đầu mở cổng đăng ký.

Tiền Phong Marathon không chỉ là cuộc tranh tài của các vận động viên hàng đầu trong hệ thống thi đấu quốc gia mà còn là điểm hẹn thường niên của đông đảo cộng đồng yêu chạy bộ. Qua mỗi mùa giải, sự kiện ngày càng mở rộng sức lan tỏa, kết nối thể thao thành tích cao với phong trào rèn luyện sức khỏe, quảng bá hình ảnh các địa phương đăng cai.

Từ những cung đường ven biển Nha Trang tại mùa giải 2026, Tiền Phong Marathon 2027 sẽ đưa các vận động viên đến với Bắc Ninh – miền đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi những giá trị di sản đang song hành cùng nhịp phát triển năng động của một trung tâm công nghiệp, công nghệ.