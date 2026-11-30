Du lịch Quảng Ninh - một hành trình, hai miền di sản

TPO - Chỉ cách nhau vài chục cây số đường bộ, vịnh Hạ Long và Yên Tử như hai nửa đối xứng tạo nên diện mạo đặc biệt của vùng đất Đông Bắc. Một bên là biển cả khoáng đạt với hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ, bên kia là non thiêng trầm mặc, nơi lưu giữ hồn cốt thiền phái Trúc Lâm.

Hai sắc thái bổ khuyết cho nhau

Buổi sáng sớm trên vịnh Hạ Long luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng rất riêng: mặt nước xanh ngọc bích phẳng lặng, sương mỏng vắt ngang lưng chừng những núi đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi, tiếng mái chèo khua nhẹ bên các làng chài cũ. Đó là vẻ đẹp của sự choáng ngợp, thứ vẻ đẹp khiến bất kỳ du khách nào lần đầu đặt chân tới cũng phải lặng đi trước bàn tay kiến tạo của tự nhiên.

Cổng làng Vung Viêng - vịnh Hạ Long.

Nhưng chỉ cần rời bến tàu, xuôi theo những cung đường kết nối về phía Tây, khung cảnh đã đổi sang một tầng cảm xúc khác. Con đường dẫn lên Yên Tử đưa người ta rời xa sự náo nhiệt của phố biển để bước vào tán rừng già xào xạc gió. Từng bậc đá phủ rêu phong, những gốc tùng cổ thụ bám rễ vào vách núi, tiếng chuông chùa ngân nga trong mây mù gợi nhắc về một giai đoạn hào hùng của nhà Trần và tư tưởng nhập thế gần gũi, đời thường của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lâu nay, Hạ Long và Yên Tử vẫn được nhắc đến như hai biểu tượng lớn nhưng lại vận hành theo hai quỹ đạo khá tách biệt. Khách đến Hạ Long thường chỉ loanh quanh trên vịnh, ngủ một đêm trên tàu hoặc khách sạn ven bờ rồi quay về. Trong khi đó, dòng người tìm đến Yên Tử lại dồn ứ vào vài tháng lễ hội đầu xuân, qua mùa hội là chùng xuống. Sự tách rời ấy vô tình khiến trải nghiệm của du khách bị cắt khúc, còn giá trị của hai vùng di sản chưa thể cộng hưởng hết sức mạnh.

Thực tế, khoảng cách địa lý giữa vịnh biếc và non thiêng chưa bao giờ là rào cản. Điều thiếu vắng trước đây chỉ là một "sợi dây" kết nối đủ mềm mại để du khách cảm thấy việc đi từ biển lên núi là một mạch cảm xúc tự nhiên. Khi đặt cạnh nhau, cái động của sóng nước Hạ Long làm nổi bật cái tĩnh của rừng thiêng Yên Tử; cái kỳ vĩ của địa chất biển đảo hòa quyện với chiều sâu văn hóa – lịch sử của đất tổ Trúc Lâm. Hai cực giá trị không hề lấn át mà soi chiếu, làm đầy cho nhau.

Khi di sản bước chung một nhịp

Những năm gần đây, khoảng cách giữa Hạ Long và Yên Tử đang được rút ngắn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt từ vùng biển đảo đến khu vực Uông Bí - Yên Tử giúp hành trình của du khách trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ đây, một vị khách quốc tế vừa đón bình minh giữa vịnh di sản buổi sáng hoàn toàn có thể thảnh thơi thưởng trà, nghe tiếng gió rừng Yên Tử vào buổi chiều cùng ngày.

Hàng nghìn bạn trẻ chào cờ trên chùa Đồng - Yên Tử.

Quan trọng hơn cả những con đường mở rộng là sự thay đổi trong cách tổ chức không gian di sản. Thay vì giữ tư duy "mạnh ai nấy làm" theo từng điểm di tích hay địa giới hành chính, bài toán mới đặt vịnh Hạ Long (cùng vùng vịnh Bái Tử Long lân cận) và Yên Tử trong một tổng thể liên hoàn.

Sự liên thông này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú hay tạo ra thêm những gói dịch vụ mới cho du lịch bốn mùa. Sâu xa hơn, nó buộc công tác quản lý và bảo tồn phải nhìn thẳng vào những yêu cầu khắt khe hơn: Làm sao để đón thêm khách nhưng không làm tổn thương mặt nước vịnh, không phá vỡ sự tĩnh tại của chốn thiền môn; làm sao để người dân ven vịnh lẫn cư dân dưới chân núi đều thấy mình được hưởng lợi và có trách nhiệm với di sản quê hương?

Một hành trình liền mạch từ Hạ Long lên Yên Tử vì thế không phải là phép cộng cơ học của hai điểm đến nổi tiếng. Đó là cách Quảng Ninh biến những giá trị vốn có thành một dòng chảy sống động, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng cất tiếng, đủ sức níu chân người đi xa và khiến người ở lại thêm tự hào về mảnh đất mình đang sống.