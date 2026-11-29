Với thông điệp “Fly Your Dream - Cất cánh ước mơ”, Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026, lần thứ 2, thu hút 1.500 người tham dự, gồm sinh viên, ứng viên yêu thích ngành hàng không, giảng viên, đại diện các cơ sở đào tạo và phụ huynh. Thông qua các hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, đối thoại cùng lãnh đạo và trải nghiệm thực tế, sự kiện giúp các ứng viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, xác định hướng đi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội phát triển trong ngành hàng không.
Bạn Khoa chia sẻ: “Với nền tảng kiến thức kỹ thuật hàng không được trang bị tại trường, tôi mong muốn có cơ hội thực tập tại Vietnam Airlines để tích lũy kinh nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Những trao đổi với các anh chị tại ngày hội giúp tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp, xác định những kỹ năng cần hoàn thiện và có sự chuẩn bị tốt hơn cho hành trình ứng tuyển sau khi tốt nghiệp.”
Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, bạn Long chia sẻ: “Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tôi lựa chọn ứng tuyển vào vị trí phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. Tôi đã chủ động tìm hiểu yêu cầu công việc và chuẩn bị kiến thức chuyên môn trước ngày hội. Qua buổi phỏng vấn, tôi hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng và mong muốn được phát huy năng lực, phát triển sự nghiệp lâu dài tại Vietnam Airlines Group.”
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