Vietnam Airlines kết nối thế hệ trẻ với cơ hội việc làm trong hệ sinh thái hàng không

Với thông điệp “Fly Your Dream - Cất cánh ước mơ”, Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026, lần thứ 2, thu hút 1.500 người tham dự, gồm sinh viên, ứng viên yêu thích ngành hàng không, giảng viên, đại diện các cơ sở đào tạo và phụ huynh. Thông qua các hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, đối thoại cùng lãnh đạo và trải nghiệm thực tế, sự kiện giúp các ứng viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, xác định hướng đi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội phát triển trong ngành hàng không.

Từ sáng sớm ngày 29/11, trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã trở thành điểm hẹn của những bạn trẻ yêu thích ngành hàng không. Bước sang năm thứ hai tổ chức, Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026 mang đến nhiều hình thức tiếp cận nghề nghiệp sinh động, gắn với thực tiễn hoạt động của Hãng.

Hành trình khám phá ngành hàng không của các bạn trẻ bắt đầu với một tấm Boarding Pass đặc biệt. Tấm thẻ đưa người tham dự qua các gian hàng nghề nghiệp, thử thách tương tác và những hoạt động trải nghiệm mang đậm dấu ấn hàng không.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không số, đạt chuẩn 5 sao và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, Vietnam Airlines xác định công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phải đi trước một bước. Thông qua Ngày hội việc làm, chúng tôi mong muốn thu hút những ứng viên có năng lực, khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tiến xa hơn”.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cùng ông Vũ Đình Thủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân lực thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội việc làm 2026. Sự kiện thể hiện nỗ lực gắn kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong công tác hướng nghiệp, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng không.

Tại phiên Leader Talk, các bạn trẻ trực tiếp đối thoại cùng ông Vũ Đình Thủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân lực (Vietnam Airlines), về những năng lực cần thiết để gia nhập ngành hàng không, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp, cũng như môi trường và văn hóa làm việc tại Hãng.

Từ khai thác bay, kỹ thuật đến thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực tham mưu, Vietnam Airlines mang đến nhiều lựa chọn việc làm cho ứng viên thuộc các chuyên ngành khác nhau. Bên cạnh tìm hiểu nhu cầu nhân sự và đặc thù từng vị trí, các bạn trẻ có thể nộp hồ sơ, tham gia sơ tuyển hoặc phỏng vấn trực tiếp ngay tại sự kiện.

Những công việc vốn ít được hành khách nhìn thấy phía sau mỗi chuyến bay được tái hiện sinh động tại 6 gian hàng trải nghiệm nghề nghiệp của Vietnam Airlines. Các thử thách mô phỏng nghiệp vụ giúp người tham dự hiểu thêm về quy trình vận hành của một hãng hàng không, cảm nhận tính chuyên nghiệp, sự chính xác và tinh thần phối hợp trong từng công việc.

Là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Kỹ thuật vận hành hàng không tại Trường Khoa học và Công nghệ Việt Pháp, bạn Vũ Đăng Khoa đến với ngày hội để tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật của Vietnam Airlines. Những trao đổi với người trực tiếp làm nghề giúp bạn Khoa hiểu rõ hơn về yêu cầu chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn ngành hàng không, từ đó xác định hướng đi và xây dựng lộ trình phát triển bản thân trước khi tốt nghiệp.

Bạn Khoa chia sẻ: “Với nền tảng kiến thức kỹ thuật hàng không được trang bị tại trường, tôi mong muốn có cơ hội thực tập tại Vietnam Airlines để tích lũy kinh nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Những trao đổi với các anh chị tại ngày hội giúp tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp, xác định những kỹ năng cần hoàn thiện và có sự chuẩn bị tốt hơn cho hành trình ứng tuyển sau khi tốt nghiệp.”

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương, bạn Phạm Hoàng Long lựa chọn ứng tuyển vào vị trí chuyên viên tại Ban Dịch vụ hành khách. Hình thức tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện tạo cơ hội để bạn Long thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi với nhà tuyển dụng về yêu cầu công việc và triển vọng phát triển sự nghiệp.

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, bạn Long chia sẻ: “Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tôi lựa chọn ứng tuyển vào vị trí phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. Tôi đã chủ động tìm hiểu yêu cầu công việc và chuẩn bị kiến thức chuyên môn trước ngày hội. Qua buổi phỏng vấn, tôi hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng và mong muốn được phát huy năng lực, phát triển sự nghiệp lâu dài tại Vietnam Airlines Group.”