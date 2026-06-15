Dự đoán phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Ngữ Văn có thể là “biến số” khó lường?

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại sau hai ngày thi căng thẳng, để lại nhiều cảm xúc cho teen 2K8. Trong lúc chờ kết quả chính thức từ Bộ GD&ĐT, phổ điểm các môn thi năm nay đang là chủ đề được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi đề thi năm nay được nhận xét có sự phân hóa cao.

Ngữ Văn: Đề tạo không gian “mở”, “khó lường” điểm số

Với cách ra đề theo hướng khuyến khích tư duy và liên hệ thực tế, môn Ngữ Văn năm nay tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sau kỳ thi. Bên cạnh đó, việc kỳ thi năm nay chấm thi theo Rubric cũng khiến không ít sĩ tử lo lắng, bởi điểm số sẽ được đánh giá cụ thể hơn qua từng tiêu chí như xác định vấn đề, triển khai luận điểm, lựa chọn dẫn chứng, diễn đạt và sáng tạo.

Điều này đồng nghĩa với việc để đạt điểm cao, thí sinh cần có lập luận chặt chẽ, khả năng cảm thụ tốt và thể hiện được góc nhìn riêng. Nhiều dự đoán cho rằng phổ điểm Ngữ Văn năm nay có thể sẽ “lệch trái”, phân hoá thí sinh rõ hơn so với các năm trước. Đặc biệt, mốc 8 điểm trở lên sẽ không dễ “chạm tay” nếu bài làm thiếu chiều sâu hoặc chưa thể hiện được dấu ấn cá nhân.

Phổ điểm môn Ngữ Văn có thể sẽ "lệch trái" với cách chấm mới. Ảnh: H2Team Học Đường.

Toán: Phổ điểm có thể tập trung ở mức 6 - 7

Theo ghi nhận từ nhiều thí sinh sau kỳ thi, đề Toán năm nay được nhận xét là không quá biến động và vừa sức hơn so với năm ngoái. Các câu hỏi mức độ cơ bản tạo điều kiện để học sinh dễ dàng lấy điểm, trong khi những câu “khóa điểm” nhóm câu vận dụng cao, trả lời ngắn sẽ giúp phân loại học sinh rõ rệt.

Phổ điểm Toán được nhiều thầy cô dự đoán sẽ tập trung chủ yếu ở khoảng 6 - 7 điểm. Những thí sinh có nền tảng khá, thường xuyên luyện đề và đã làm quen với dạng toán thực tế có thể đạt 7 - 8 điểm. Trong khi đó, mốc 8,5 điểm trở lên yêu cầu thí sinh cần nắm chắc kiến thức, xử lý nhanh và hạn chế những lỗi sai khi tính toán.

Tiếng Anh: Khó điểm cao nếu “học mẹo”

Đề Tiếng Anh năm nay được nhận xét có phần “dễ thở” hơn và bám sát cấu trúc quen thuộc. Đề thi cũng tiếp tục thể hiện rõ định hướng của Chương trình GDPT 2018 khi chú trọng phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp rời rạc.

Ảnh: H2Team Học Đường.

Với cấu trúc không quá xa lạ nhưng vẫn có câu hỏi phân hóa, đề thi cho thấy xu hướng giảm dần việc học “mẹo”. Thay vào đó, thí sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích và xử lý thông tin trong ngữ cảnh thực tiễn.

Năm nay có khả năng sẽ nhiều điểm 10 môn Tiếng Anh hơn so với năm ngoái nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại các thí sinh.

Những câu hỏi mang tính phân loại đòi hỏi các bạn hiểu văn cảnh, nắm chắc cách dùng từ và xử lý thông tin một cách logic. Từ đó, phổ điểm Tiếng Anh được nhiều dự báo sẽ tập trung ở khoảng 6,5 - 7 điểm, nhóm thí sinh có vốn từ tốt, kỹ năng đọc hiểu ổn có thể đạt từ 7,5 đến 8 điểm trở lên.

Các môn tự chọn khác: Phân hóa rõ ở một số môn

Ở nhóm môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, đề thi năm nay tiếp tục tăng cường câu hỏi gắn với thực tiễn.

Với các môn Tự nhiên như Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, thí sinh có thể làm tốt phần nhận biết, thông hiểu, nhưng các câu lý thuyết và vận dụng vẫn đảm bảo phân loại học sinh đúng trình độ.

Tương tự, ở nhóm Xã hội, đề Địa Lí được nhận xét khá khó do xuất hiện kiến thức lớp 10, lớp 11 cùng một số câu hỏi lạ. Phần trả lời ngắn yêu cầu nắm chắc công thức và kỹ năng xử lý số liệu. Trong khi đó, môn Lịch Sử tăng cường câu hỏi liên hệ thực tiễn, đòi hỏi thí sinh hiểu bản chất sự kiện thay vì chỉ ghi nhớ máy móc.

Với độ phân hóa như vậy, phổ điểm năm nay ở các bài thi tự chọn được dự đoán sẽ tập trung ở mức 6,5 - 7 điểm, trong khi nhóm điểm cao sẽ không quá nhiều.