Đề xuất phục vụ Thường trực Ban Bí thư chuyến bay chuyên cơ

TPO - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào danh sách lãnh đạo được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Dự thảo này được xây dựng để thay thế Nghị định 96/2021/NĐ-CP, nhằm đồng bộ với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 và Luật Cảnh vệ sửa đổi.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là việc bổ sung chức danh Thường trực Ban Bí thư vào danh sách trường hợp được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam.

Nếu dự thảo được thông qua, có 5 chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được hưởng tiêu chuẩn phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Bộ Xây dựng cho biết, việc bổ sung này nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Cảnh vệ vừa được Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung.

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Dự thảo quy định chi tiết và nghiêm ngặt về điều kiện đối với tổ bay. Đối với phi công mang quốc tịch Việt Nam, người chỉ huy máy bay (lái chính) trên các chuyến bay kéo dài trên 2 giờ phải có tổng số giờ bay tích lũy tối thiểu 5.000 giờ (trong đó có 1.500 giờ lái chính) và tối thiểu 500 giờ lái chính trên đúng loại máy bay sẽ bay chuyên cơ.

Với chuyến bay dưới 2 giờ, lái chính cũng cần tối thiểu 4.000 giờ bay. Lái phụ phải có từ 2.000 đến 3.000 giờ bay tích lũy tùy theo thời gian chuyến bay. Phi công không được có vi phạm kỷ luật dẫn đến sự cố an toàn trong 24 tháng gần nhất.

Đặc biệt, phi công mang quốc tịch nước ngoài không được lái chuyến bay chuyên cơ, chỉ được thực hiện chuyến bay chuyên khoang. Để được phục vụ bay chuyên khoang, phi công ngoại phải có hợp đồng lao động tối thiểu 24 tháng với hãng hàng không Việt Nam, có trên 2.000 giờ bay trên loại máy bay đó và bắt buộc phải bay cùng một phi công Việt Nam.

Máy bay phục vụ chuyên cơ phải là loại có từ 2 động cơ trở lên và mang quốc tịch Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu máy bay phải có tối thiểu 2 chỗ nằm nghỉ hoặc ghế ngồi tiện lợi cho khách chuyên cơ nếu chuyến bay kéo dài từ 4 giờ trở lên, đồng thời phải đáp ứng cấu hình theo yêu cầu nghi lễ ngoại giao.

Một điểm mới quan trọng khác về mặt quản lý nhà nước là sự phân cấp lại nhiệm vụ. Theo cơ cấu tổ chức mới, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Toàn bộ công tác bảo đảm an ninh cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và nước ngoài sẽ tuân thủ theo Nghị định về An ninh hàng không, do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an thực hiện. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) sẽ chủ trì tổ chức thực hiện công tác an ninh cho chuyên cơ.