Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất phục vụ Thường trực Ban Bí thư chuyến bay chuyên cơ

Lộc Liên

TPO - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào danh sách lãnh đạo được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Dự thảo này được xây dựng để thay thế Nghị định 96/2021/NĐ-CP, nhằm đồng bộ với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 và Luật Cảnh vệ sửa đổi.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là việc bổ sung chức danh Thường trực Ban Bí thư vào danh sách trường hợp được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam.

Nếu dự thảo được thông qua, có 5 chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được hưởng tiêu chuẩn phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Bộ Xây dựng cho biết, việc bổ sung này nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Cảnh vệ vừa được Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung.

11.jpg
Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Dự thảo quy định chi tiết và nghiêm ngặt về điều kiện đối với tổ bay. Đối với phi công mang quốc tịch Việt Nam, người chỉ huy máy bay (lái chính) trên các chuyến bay kéo dài trên 2 giờ phải có tổng số giờ bay tích lũy tối thiểu 5.000 giờ (trong đó có 1.500 giờ lái chính) và tối thiểu 500 giờ lái chính trên đúng loại máy bay sẽ bay chuyên cơ.

Với chuyến bay dưới 2 giờ, lái chính cũng cần tối thiểu 4.000 giờ bay. Lái phụ phải có từ 2.000 đến 3.000 giờ bay tích lũy tùy theo thời gian chuyến bay. Phi công không được có vi phạm kỷ luật dẫn đến sự cố an toàn trong 24 tháng gần nhất.

Đặc biệt, phi công mang quốc tịch nước ngoài không được lái chuyến bay chuyên cơ, chỉ được thực hiện chuyến bay chuyên khoang. Để được phục vụ bay chuyên khoang, phi công ngoại phải có hợp đồng lao động tối thiểu 24 tháng với hãng hàng không Việt Nam, có trên 2.000 giờ bay trên loại máy bay đó và bắt buộc phải bay cùng một phi công Việt Nam.

Máy bay phục vụ chuyên cơ phải là loại có từ 2 động cơ trở lên và mang quốc tịch Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu máy bay phải có tối thiểu 2 chỗ nằm nghỉ hoặc ghế ngồi tiện lợi cho khách chuyên cơ nếu chuyến bay kéo dài từ 4 giờ trở lên, đồng thời phải đáp ứng cấu hình theo yêu cầu nghi lễ ngoại giao.

Một điểm mới quan trọng khác về mặt quản lý nhà nước là sự phân cấp lại nhiệm vụ. Theo cơ cấu tổ chức mới, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Toàn bộ công tác bảo đảm an ninh cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và nước ngoài sẽ tuân thủ theo Nghị định về An ninh hàng không, do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an thực hiện. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) sẽ chủ trì tổ chức thực hiện công tác an ninh cho chuyên cơ.

Lộc Liên
#chuyên cơ #quy định #Việt Nam #phi công #an ninh #tàu bay #Luật Hàng không #Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe