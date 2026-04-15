Đề xuất hơn 3.700 tỷ đồng làm hầm qua núi Cù Hin - Khánh Hòa

Ngày 15/4, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và bố trí vốn hơn 3.700 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin, thuộc phường Nam Nha Trang và xã Cam Lâm.

Dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km, bao gồm một hầm có chiều dài dự kiến khoảng 4,5 km, điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Nam Nha Trang), điểm cuối giao đường tỉnh ĐT.657I (thuộc xã Cam Lâm). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.751 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Cung đường đèo đi qua núi Cù Hin rất hiểm trở và thường xuyên bị sạt trượt.

Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hình thành thêm tuyến giao thông kết nối từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, rút ngắn thời gian di chuyển, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an ninh, quốc phòng, tạo hướng lưu thông thuận lợi do tuyến tránh chạy qua núi Cù Hin thường xuyên bị sạt trượt.

Qua rà soát của Sở Xây dựng Khánh Hòa, dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhưng hiện nay dự án chưa có trong danh mục đầu tư công theo Nghị quyết số 35, ngày 16/9/2025 của HĐND tỉnh. Vì thế, Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và bố trí vốn để thực hiện dự án.