Đảo Ngọc: Cửa ngõ mới mở rộng trải nghiệm khám phá 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Từ bao đời nay, Hải Vân đã đi vào lịch sử và thi ca như một biểu tượng độc bản của Việt Nam với danh xưng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Tuy nhiên, bao năm qua, vẻ đẹp ấy chủ yếu được thưởng lãm qua những chuyến dừng chân ngắn ngủi trên đường đèo. Sự xuất hiện của khu Đảo Ngọc, thuộc Vinhomes Hải Vân Bay, đang mở ra một cửa ngõ khám phá mới, giúp du khách chạm sâu vào thiên nhiên và văn hóa bằng những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Công viên ven biển tại Đảo Ngọc mở rộng không gian dạo bộ và thư giãn cho du khách, cư dân.

Kể chuyện kỳ quan bằng chuỗi trải nghiệm đa tầng

Hải Vân là một địa danh biểu tượng của miền Trung. Nơi đây, núi cao tiến sát biển lớn, mở ra cảnh quan vịnh, rừng, suối và đại dương trong cùng một tầm mắt.

Vinhomes Hải Vân Bay kế thừa nền cảnh quan ấy trên hơn 9 km bờ biển, đồng thời quy hoạch hơn 100 công viên cây xanh, suối cảnh quan, hồ nước với tổng diện tích lên tới 290 ha. Trong đó, trái tim nghỉ dưỡng, giải trí Đảo Ngọc là nơi câu chuyện về thiên nhiên và văn hóa của vùng đất được chuyển hóa thành chuỗi trải nghiệm đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế.

Tinh thần chinh phục của đèo Hải Vân được làm mới qua tổ hợp vui chơi giải trí, vận động, khám phá quy mô 225 ha của VinWonders và Công viên rừng Hải Vân. Địa hình núi rừng nguyên sinh trở thành “sân khấu” cho các tuyến trekking khám phá, đường trượt Alpine Coaster nương theo độ dốc, hệ thống zipline xuyên rừng, hay đường trượt nước SuperFlume kỷ lục... Thiên nhiên ở đây không còn là bức tranh tĩnh, mà trở thành đối tác trong hành trình phiêu lưu của từng bước chân.

VinWonders và Công viên rừng Hải Vân đưa thiên nhân, văn hóa vùng đất vào từng trải nghiệm

Liền kề không gian vận động sôi nổi là khoảng lặng thư thái tại Công viên Bách thảo Hải Vân rộng 8 ha, đưa du khách đến một lát cắt khác của Hải Vân: thế giới thực vật và trạng thái chữa lành. Du khách có thể đi qua vườn hoa, thung lũng nhiệt đới và không gian thiền. Sự thay đổi tiết tấu làm cho hành trình phù hợp nhiều lứa tuổi, đồng thời phản ánh đầy đủ hơn đặc tính vừa hùng vĩ vừa nên thơ của vùng đất.

Đặc biệt, câu chuyện di sản không thể thiếu vắng chiều sâu văn hóa. Sự hiện diện của cụm di tích Trạm Nam Chơn - Đồn Chơn Sảng dự kiến được phục dựng tỉ mỉ trở thành dấu mốc kết nối hơn hai thế kỷ lịch sử giữ nước. Khi lịch sử được kể ngay tại chính không gian địa lý nguyên bản, hành trình tham quan vượt khỏi khuôn khổ một buổi dạo chơi để lưu lại ký ức sâu đậm trong lòng mỗi du khách.

Mắt xích kết nối hàng lang di sản, giữ chân du khách ở lại Vinhomes Hải Vân Bay

Trong lịch sử, Hải Vân từng là cửa ngõ tự nhiên và huyết mạch giao thương giữa hai miền. Ngày nay, Đảo Ngọc đang làm mới vai trò cửa ngõ ấy trên bản đồ du lịch miền Trung.

Tọa lạc tại giao điểm chiến lược giữa Huế, Đà Nẵng và Hội An, Đảo Ngọc không cạnh tranh hay thay thế các danh thắng hiện hữu, mà đóng vai trò như một mắt xích kết nối hành lang di sản với phong cách nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế.

Phố đi bộ ven biển là một trong những không gian trải nghiệm hấp dẫn tại Đảo Ngọc.

Du khách trong và ngoài nước khi khám phá hành trình di sản miền Trung sẽ có thêm một lý do đắt giá để dừng chân và kéo dài thời gian lưu trú thêm vài ngày. Sau những giờ phút chiêm ngưỡng lăng tẩm trầm mặc tại Cố đô Huế hay phố cổ Hội An rêu phong, họ có thể dành thêm thời gian cho hệ sinh thái giải trí, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đêm tại Đảo Ngọc.

Khi đêm xuống, nhịp sống sầm uất được thắp sáng tại đại lộ bờ biển Emerald Boulevard dài 1,3 km - nơi quy tụ chuỗi ẩm thực, mua sắm ven vịnh biển sôi động. Bổ trợ cho nhịp sống phồn hoa ấy là biểu tượng lưu trú siêu sang Vinpearl LegendLux 6 sao với quy mô giới hạn chỉ khoảng 250 phòng khách sạn và biệt thự đặc quyền, sẵn sàng đón nhận dòng khách thượng lưu toàn cầu

Đối với giới đầu tư nhạy bén, sức hút du lịch bùng nổ của Đảo Ngọc chính là nền tảng bảo chứng cho khả năng vận hành tự doanh và tạo ra dòng tiền thương mại bền vững. Đặc biệt, giá trị tài sản tại đây được khẳng định vững chắc nhờ pháp lý sở hữu lâu dài của dòng bất động sản thấp tầng. Do đó, việc sở hữu một căn biệt thự, liền kề hay shophouse tại Đảo Ngọc không chỉ giúp gia chủ chủ động tận hưởng các kỳ nghỉ dưỡng All-in-One đẳng cấp, mà còn là cơ hội nắm giữ một gia sản truyền đời khan hiếm, liên tục gia tăng giá trị theo thời gian

Đảo Ngọc là chặng dừng chân hoàn hảo cho du khách quốc tế trong hành trình khám phá các di sản văn hóa dọc miền Trung.

Khi cảnh quan hùng vĩ, chiều sâu lịch sử và các sản phẩm giải trí đỉnh cao được tích hợp bài bản, Hải Vân không chỉ được nhận diện như một địa danh trong thi ca hay lịch sử mà còn vươn tầm thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong bức tranh đó, Đảo Ngọc đóng vai trò là “cánh cửa mở lối”, nhưng sức hút trường tồn vẫn thuộc về linh hồn của vùng đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Tinh thần tôn trọng tự nhiên kết hợp cùng tư duy kiến tạo đương đại tại Đảo Ngọc biến mỗi điểm dừng, mỗi trải nghiệm trở thành một chương truyện sống động, thôi thúc du khách quay trở lại nhiều lần.