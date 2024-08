Đài JTBC gây phẫn nộ vì phát sóng video giả về thành viên BTS

TPO - Cư dân mạng bức xúc về đài JTBC của Hàn Quốc cung cấp đoạn phim CCTV giả về vụ thành viên BTS say rượu lái xe nhưng không công khai đính chính, mà chỉ lặng lẽ thay thế bằng video khác.

Ngày 7/8 (giờ địa phương), hãng tin JTBC phát sóng đoạn phim trích xuất từ camera an ninh (CCTV) ghi lại cảnh Suga lái xe trong tình trạng say xỉn (DUI).

Trong tuần tiếp theo, vào ngày 14/8, một hãng tin khác của Hàn Quốc là DongA Ilbo tuyên bố video do JTBC cung cấp là không chính xác. Hãng tiết lộ đoạn phim thực sự về vụ rapper BTS vi phạm luật giao thông, đồng thời khẳng định JTBC chia sẻ video của người khác.

Ngay sau đó, JTBC nhanh chóng xóa đoạn phim gốc khỏi YouTube và thay thế bằng đoạn phim mới do DongA Ilbo phát hành.

Hành động thiếu chuyên nghiệp này khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Họ cho rằng JTBC nên chỉnh sửa công khai cũng như đưa ra lời xin lỗi chính thức vì sai sót trong nghiệp vụ, thay vì chỉnh sửa trong âm thầm.

Cư dân mạng bình luận: “JTBC không phải xin lỗi vì đoạn CCTV sai sự thật về vụ lái xe khi say rượu của Suga sao? Tôi không phải là fan của BTS nhưng đoạn CCTV đó rõ ràng bị sai. Đúng là anh ấy có lỗi khi lái xe khi say rượu nhưng JTBC cũng nên xin lỗi vì bản tin sai lệch của họ”, “Tại sao lại đưa video về một người khác như thể đó là Suga? Họ bị điên sao?”, “Hãng đã phạm sai lầm trong việc đưa tin về YouTuber Kang Hyung Wook, cảnh quay CCTV của Suga và cả G-Dragon nữa. Họ đang làm gì vậy? Làm sao công chúng có thể tin tưởng khi xem bản tin của họ được nữa? Hãng không chỉ cần chuyển video sang chế độ riêng tư mà còn phải xin lỗi nữa”, “Thật đáng xấu hổ khi đây là một kênh truyền thông chính thống. Làm sao họ có thể công bố thông tin sai lệch khi thế giới đang thay đổi dựa trên việc đọc tin tức? Ngay cả khi vô tình cung cấp thông tin sai lệch, họ cũng cần phải nhanh chóng xin lỗi và sửa lỗi. Đó là lẽ thường tình và kiến thức cơ bản”, “Họ khiến tôi trở thành kẻ phát tán thông tin sai lệch. Xin lỗi đi”…

Theo Koreaboo, đoạn video CCTV do JTBC chia sẻ ban đầu được quay từ xa, ghi lại cảnh một người không rõ mặt và dáng người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố đông đúc. Theo chú thích của hãng, Suga đang lái xe tay ga điện có thể gập lại.

Trong khi đó, video của DongA Ilbo có hình ảnh rõ nét hơn, có thời gian cụ thể là vào khoảng 23h10 ngày 6/8.

Video mới cho thấy nam thần tượng điều khiển xe tay ga điện trên vỉa hè, đến đoạn rẽ vào khu chung cư Nine One Hannam (Seoul, Hàn Quốc) thì bị ngã do đâm vào gờ giảm tốc. Sau đó, một nhóm cảnh sát tuần tra nhìn thấy và đến giúp đỡ anh. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ngôi sao Kpop.

TV Daily cho biết BigHit Music, công ty quản lý trực tiếp BTS, trực thuộc Hybe, đã xác nhận người đàn ông trong đoạn phim của DongA Ilbo là Suga.

Đoạn video một lần nữa đẩy Suga trở thành tâm điểm chỉ trích: “May mà anh ta không đâm phải ai, nhưng anh ta nghĩ mình có nhiều mạng sống sao? Thật ngu ngốc và thảm hại”, “Anh ta không thấy xấu hổ sao, còn là người nổi tiếng nữa chứ?”, “Anh ta thậm chí không đội mũ bảo hiểm đúng cách, chỉ đơn giản là đội lên đầu thôi”, “Anh ta nghĩ mình sẽ được tha sao? Tại sao anh ta lại tỏ ra tự tin như vậy? Thế giới không đứng về phía anh ta”, “Anh ta sai rõ ràng nhưng một số người vẫn cố bảo vệ anh ta. Thật buồn cười”, “Thật là một phép màu khi anh ta không bị thương. Trông thực sự nguy hiểm”…

Bị điều tra vì say rượu lái xe khiến Suga rơi vào thời kỳ khủng hoảng nhất trong hơn 10 năm hoạt động giải trí. Người hâm mộ đồng loạt quay lưng, kêu gọi tẩy chay nam thần tượng. Một bộ phận còn quá khích hơn khi gửi nhiều lẵng hoa đến trụ sở Hybe yêu cầu Suga rời khỏi nhóm.

Trước tình hình đó, Hybe khẳng định để Suga rời BTS là vô lý. Tập đoàn giải trí cam kết xin lỗi và nỗ lực hơn nữa để giải quyết mâu thuẫn giữa người hâm mộ.