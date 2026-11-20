Công nhân vớt hàng chục xác lợn chết nổi trên kênh Bắc ở Thanh Hóa

TPO - Từ đầu tháng 11 đến nay, công nhân đơn vị quản lý thủy lợi ở Thanh Hóa đã vớt 63 xác lợn chết cùng nhiều bao tải chứa rác thải trên tuyến kênh Bắc. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, phát tán dịch bệnh.

Khoảng 3 tuần nay, công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu liên tục phát hiện, vớt xác lợn chết trôi nổi trên tuyến kênh Bắc, đoạn qua khu vực đập Quy Xá, xã Thiệu Trung (tỉnh Thanh Hóa).

Theo ghi nhận, lợn chết bị vứt nguyên con hoặc đựng trong bao tải rồi ném xuống kênh. Nhiều xác lợn đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Xác lợn và rác thải trôi trên kênh Bắc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Văn Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa (Công ty TNHH MTV Sông Chu), cho biết tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống kênh Bắc diễn ra từ đầu tháng 11 đến nay.

“Khoảng 3 tuần qua, công nhân đã vớt 63 xác lợn và nhiều bao tải chứa rác thải trên kênh Bắc. Đơn vị đã tổ chức xử lý môi trường, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và ngành chức năng để tìm nguồn vứt và xử lý vi phạm”, ông Ngọc thông tin.

Công nhân thu gom xác lợn từ kênh đi tiêu hủy.

Theo ông Ngọc, tình trạng vứt xác lợn, gia cầm chết và rác thải xuống kênh đã giảm so với năm 2025, nhưng vẫn tái diễn. Đáng lo ngại, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, việc vứt xác động vật chết không đúng quy định có thể khiến mầm bệnh phát tán, lây lan.

Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh trên địa bàn.

Việc thả xác lợn chết xuống kênh tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến kênh đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại những khu vực thường xảy ra vi phạm; phối hợp với đơn vị thủy lợi phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vứt xác động vật, rác thải xuống kênh.

Lãnh đạo UBND xã Thiệu Trung cho hay, số lợn chết trôi trên kênh qua địa bàn ban đầu được xác định từ nơi khác trôi về. Địa phương cũng tuyên truyền cho người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển và tiêu hủy động vật chết, không tùy tiện vứt xác động vật, rác thải ra môi trường, nguồn nước.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến trung tuần tháng 11, toàn tỉnh có 13/30 xã, phường công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Hiện còn 17 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, với 104 thôn có dịch.