TPO - Sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Hà Nội hoàn thành 87,9% nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định, công nghệ chỉ là phương tiện, thước đo cao nhất phải là giá trị thực chất mang lại cho người dân và doanh nghiệp.