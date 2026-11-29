TPO - Cầu Mai Lĩnh mới dài hơn 1 km, thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dự kiến thông xe một phần vào đầu tháng 12/2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ít ngày cuối tháng 11 khu vực Thủ đô có hình thái thời tiết nắng ráo chủ đạo. Mức chênh nhiệt trung bình ngày và đêm duy trì ở ngưỡng 10 độ C.
TPO - Chiều 27/11 tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư kinh doanh.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại 272 tuyến phố để trông giữ xe, kèm nhiều quy định chặt chẽ về thu phí không tiền mặt và an toàn giao thông.
TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, HĐND TP sẽ giám sát toàn diện việc thực hiện cơ chế đặc thù tháo gỡ tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng rà soát từng trường hợp, xác định rõ đối tượng và công khai phương án để người dân giám sát.
TPO - Sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Hà Nội hoàn thành 87,9% nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định, công nghệ chỉ là phương tiện, thước đo cao nhất phải là giá trị thực chất mang lại cho người dân và doanh nghiệp.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ít ngày tới khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có diễn biến tăng nhiệt dần, cảm nhận thực tế ban ngày ấm áp.
TPO - Trả lời kiến nghị của tiểu thương về phương án xây dựng lại chợ Kim Liên, UBND phường Kim Liên cho biết khu đất xây dựng chỉ rộng 1.026 m2 trong khi phải bố trí đủ chỗ cho 193 hộ kinh doanh, kèm hạ tầng phòng cháy chữa cháy nên buộc phải làm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi.
TPO - Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các phường: Việt Hưng, Thanh Liệt, Phương Liệt, Lĩnh Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung nhà xưởng, gara ô tô “nhờn luật” ngang nhiên hoạt động trên đất dự án.
TPO - Tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên được tận dụng làm cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó một số nơi vẫn sử dụng bếp gas, đặt bình gas gần khu vực sinh hoạt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với người dân sinh sống trong các tòa nhà.
TP - Sau hơn 4 năm vận hành, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang tồn lưu hơn 91.000 tấn tro bay trên diện tích khoảng 10.000 m2, khiến khu vực lưu chứa đứng trước nguy cơ quá tải. Việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu ra và tìm giải pháp xử lý lâu dài đang trở nên cấp thiết.
TPO - Nhường mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, hàng trăm hộ dân phường Hồng Hà đã nhận đất, được cấp sổ đỏ và khởi công xây nhà tại xã Thư Lâm. Giữa công trường hạ tầng đang hoàn thiện, những cư dân đầu tiên đang dựng nhà mới, chuẩn bị bắt đầu nhịp sống mới.
TPO - Ngay sau sự cố sập nhà tại tầng 1 khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, lực lượng chức năng hai phường Việt Hưng và Đống Đa đã khẩn trương di dời người dân đến khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh, bảo đảm điện, nước, suất ăn và bố trí gần 200 người hỗ trợ ổn định sinh hoạt tại nơi ở mới.
TPO - Công nghệ trộn xi măng trong đường ống do doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thử nghiệm, đã cải tạo 1.000 m³ bùn nạo vét sông thành vật liệu đạt chuẩn cho nền đường cao tốc, mở ra hướng giải quyết bài toán khan hiếm cát san lấp.
TPO - Dù đã giải phóng xong 99,8% mặt bằng và thi công đạt khoảng 38%, dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vẫn đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng ở một số vị trí.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố đề xuất cho phép doanh nghiệp tự bỏ kinh phí nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh nhằm giảm ùn tắc cổng trường và thúc đẩy giao thông xanh.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đặt mục tiêu năm 2027, mỗi phường trong Vành đai 3 phấn đấu khởi công ít nhất 2 bãi đỗ xe bằng ngân sách địa phương , nhằm giải bài toán thiếu chỗ đỗ xe.