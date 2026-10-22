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Ca sĩ Đức Phúc thay đổi ngoại hình

Đỗ Quyên

TPO - Đức Phúc cho biết sửa lại mũi và cằm trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Nam ca sĩ bị chấn thương mũi khi đi diễn năm 2023, sau đó thỉnh thoảng đau nhức khi thời tiết thay đổi.

Sau khi công khai thay đổi ngoại hình lần thứ hai, Đức Phúc chia sẻ cụ thể về những can thiệp đã thực hiện và lý do trở lại bàn phẫu thuật sau 9 năm.

“Ở lần thay đổi này, Phúc đã làm lại mũi và cằm, ngoài ra không làm gì thêm”, nam ca sĩ cho biết.

Theo lời Đức Phúc, năm 2023, anh gặp sự cố khi đi biểu diễn, bị chấn thương ở mũi. Anh đi khám, được bác sĩ thông báo không có vấn đề quá nghiêm trọng và dặn tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó, nam ca sĩ thỉnh thoảng cảm thấy mũi nhức, khó chịu khi thời tiết thay đổi. Tình trạng kéo dài khiến anh quyết định đi kiểm tra và điều chỉnh.

“Phúc nghĩ bây giờ là thời điểm phù hợp để mình đi kiểm tra và ‘bảo hành’ lại mọi thứ. Với Phúc, cái gì quá thì cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng”, anh viết.

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Diện mạo mới của Đức Phúc sau lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai.

Đức Phúc cho biết so với lần đầu phẫu thuật thẩm mỹ, anh đã thoải mái hơn khi nói về chuyện ngoại hình. Việc chủ động công khai lần này xuất phát từ mong muốn khán giả được nghe thông tin trực tiếp từ anh, thay vì suy đoán hoặc tiếp nhận những câu chuyện chưa đầy đủ.

Nam ca sĩ hiểu mỗi thay đổi của mình đều được chú ý. Với những người đã theo dõi nam ca sĩ hơn 10 năm, Đức Phúc muốn giải thích rõ quyết định cá nhân và khẳng định không có ý định giấu.

“Dù có những thay đổi bên ngoài, điều cốt lõi mà Phúc luôn muốn theo đuổi vẫn là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà Phúc có thể mang đến cho mọi người”, ca sĩ chia sẻ.

Là đồng nghiệp thân thiết, Hòa Minzy cho biết ban đầu cô không tin Đức Phúc tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Đến khi nhận cuộc gọi video, cô mới tin.

“Chị cười cho em thoải mái chứ thật tâm là chị xót lắm”, Hòa Minzy bày tỏ.

Nữ ca sĩ từng nghe Đức Phúc kể đau đớn, vất vả trong quá trình chỉnh sửa gương mặt. Vì vậy, cô thường khuyên cậu em thân thiết không cần làm thêm, cho rằng tình cảm khán giả dành cho giọng hát và con người anh quan trọng hơn việc có gương mặt hoàn hảo.

Dù vậy, Hòa Minzy tôn trọng lựa chọn của Đức Phúc và vui khi thấy đàn em tự tin với diện mạo mới. Cô tiết lộ Đức Phúc ngày nào cũng tìm xem những video khán giả quay để biết mình trông thế nào khi lên hình.

“Dù em có như thế nào thì khán giả vẫn bên em bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương”, cô nhắn nhủ.

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Quá trình thay đổi ngoại hình của Đức Phúc từ 2015 đến 2026.

Ngoại hình từng là áp lực với Đức Phúc từ khi tham gia Giọng hát Việt 2015. Là học trò của Mỹ Tâm và giành ngôi quán quân, anh được chú ý bởi giọng hát nhưng đồng thời phải đối diện chê bai vẻ ngoài.

Năm 2017 khi công khai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc từng nói dù đã giảm cân, cố gắng thay đổi, anh vẫn nhận những bình luận tiêu cực. Điều khiến nam ca sĩ lo lắng là bố mẹ đọc được và buồn vì những lời nhận xét về con.

Lần thay đổi diện mạo đầu tiên tiếp tục khiến anh đứng trước ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người ủng hộ, có khán giả phản đối việc nam ca sĩ chỉnh sửa ngoại hình. Đức Phúc khi ấy khẳng định không hối tiếc về lựa chọn của mình.

Cuối năm 2017, anh chia sẻ việc thay đổi vẻ ngoài giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp, cởi mở hơn và nhận được nhiều lời mời biểu diễn.

Đức Phúc sinh năm 1996 tại Hà Nội. Nam ca sĩ được biết đến qua các ca khúc Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Em đồng ý

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#Đức Phúc #Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ lần hai #Đức Phúc sửa mũi #ngoại hình Đức Phúc #Hòa Minzy

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