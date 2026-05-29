Bà Hà Thị Nga: Không để khó khăn, tồn tại là 'bệnh kinh niên'

TPO - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng: Không để khó khăn, tồn tại là "bệnh kinh niên", báo cáo, văn bản nào cũng nói, nhưng chưa được khắc phục một cách triệt để.

Chất lượng chưa cao, còn mang tính hình thức

Sáng 29/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu. Ảnh: PV.



Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều quy định và cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Theo bà Thoa, đây là cơ sở, điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Thoa, việc thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như: Nhận thức về việc phát huy vai trò của Nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, phản ánh cũng như phát huy vai trò của công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong kiểm soát quyền lực chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc; Chất lượng một số cuộc góp ý, phản ánh của Nhân dân, cũng như giám sát và phản biện xã hội chưa cao, còn mang tính hình thức…

Không để kiến nghị chính đáng của người dân rơi vào im lặng

Phát biểu tại hội thảo, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Quyết định 217, 218 là một trong những căn cứ hết sức quan trọng để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV.



Nhấn mạnh, trong 13 năm thực hiện Quyết định 217, 218 đã đạt được nhiều kết quả, bà Hà Thị Nga nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, cần phải có “tư duy mới hơn để quyết tâm hành động thực chất, hiệu quả hơn”.

Cũng theo bà Hà Thị Nga, quá trình thực hiện hai quyết định nêu trên, cũng có những “điểm nghẽn mà trong báo cáo, văn bản nào cũng nói, nhưng chưa được khắc phục một cách triệt để”.

Ví dụ, theo bà Hà Thị Nga, là qua công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, việc tiếp thu, giải trình, thực hiện … thì “ở nơi này, nơi khác chưa thực sự hiệu quả”, “tiếng nói, sự đeo bám đối với vấn đề chúng ta đặt ra chưa thực sự quyết liệt”. “Làm rất cố gắng, nỗ lực, rất bài bản, công phu, nhưng có những nội dung mà người dân, cán bộ đề xuất, kiến nghị chưa được giải quyết thấu đáo”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Bà Hà Thị Nga nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội XI MTTQ Việt Nam vừa qua có nhấn mạnh: “Không để kiến nghị chính đáng của người dân rơi vào im lặng”. Vì thế, qua hội thảo, MTTQ Việt Nam mong muốn lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để có giải pháp mạnh mẽ hơn, thực chất, hiệu quả hơn để “trị tận gốc” những tồn tại, yếu kém đã chỉ ra.

“Có như vậy thì vai trò của MTTQ, của các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo mô hình mới mới thật sự hiệu quả. Và như vậy, tiếng nói, sự tham gia của MTTQ Việt Nam mới thật sự đi vào thực chất”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.