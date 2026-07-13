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An Giang sắp mưa rất to, cảnh báo nguy cơ dông lốc sau vụ lật cano 15 người thiệt mạng

Nguyễn Dũng - Nhật Huy

TPO - Chỉ ít ngày sau vụ lật cano khiến 15 người tử vong, tỉnh An Giang tiếp tục được cảnh báo xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, kèm dông, lốc và gió giật mạnh. Riêng khu vực hải đảo, gồm đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu, được dự báo có lượng mưa 130-220 mm, có nơi trên 220 mm

Ngày 13/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, từ trưa 13/7 đến trưa 15/7, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa rào rải rác, nhiều nơi có mưa vừa. Riêng các khu vực phía Tây, phía Nam và hải đảo có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

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Hình ảnh cano chở khách du lịch bị chìm mới đây do sóng do gió lớn.

Lượng mưa phổ biến tại các khu vực trọng điểm dao động từ 100-160 mm trong 48 giờ, cục bộ có nơi vượt 200 mm. Trong đó, khu vực hải đảo, gồm đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu, được dự báo có lượng mưa 130-220 mm, có nơi trên 220 mm với xác suất xảy ra từ 85-90%. Các khu vực phía Bắc và Đông An Giang cũng có thể ghi nhận lượng mưa 120-200 mm trong cùng thời gian.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn đi kèm dông có nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt cũng như giao thông đường thủy. Mưa kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Đáng lưu ý, cảnh báo mưa lớn được đưa ra trong bối cảnh khu vực An Giang vừa xảy ra vụ lật cano gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người tử vong.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển bằng phương tiện đường thủy khi có mưa dông, tuyệt đối không chủ quan trước các hiện tượng gió giật, sóng lớn và cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông trên sông, kênh rạch và vùng biển.

Nguyễn Dũng - Nhật Huy
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