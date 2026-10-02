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6 năm ‘om’ quỹ bảo trì: Hàng trăm cư dân chung cư Hateco Apollo đòi quyền lợi

Trần Hoàng

TPO - Nhiều năm sau khi nhận bàn giao căn hộ, hàng trăm cư dân tại dự án chung cư Hateco Apollo (Xuân Phương, Hà Nội) lại phải căng băng rôn "kêu cứu" đòi quyền lợi. Sự xuống cấp của hạ tầng, chất lượng vận hành cùng khúc mắc kéo dài quanh câu chuyện quỹ bảo trì khiến người dân bức xúc.

Dự án chung cư Hateco Apollo nằm trên đường Xuân Phương (phường Xuân Phương,TP Hà Nội) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh của một số người dân, chất lượng chung cư sau vài năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp đáng kể. Một số mặt ngoài tòa nhà bong tróc, khu vực hành lang, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà có dấu hiệu không được bảo trì, chăm sóc đúng mức; công tác vệ sinh không đảm bảo khiến không gian sống ngày càng đi xuống.

Những bức xúc kéo dài, dẫn đến việc nhiều cư dân đồng loạt treo băng rôn đỏ rực các ban công đòi quỹ bảo trì.

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Người dân treo băng rôn đòi quỹ bảo trì từ chủ đầu tư

Việc thiếu quỹ bảo trì hoặc chậm trễ trong công tác bàn giao quản lý quỹ đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu bổ, duy tu tòa nhà.

Liên quan đến vụ việc quyết toán kinh phí bảo trì chung cư bị kéo dài tại chung cư Hateco, đại diện Ban Quản trị (BQT) cho biết, BQT và Chủ đầu tư (CĐT) đang tích cực rà soát, bổ sung hồ sơ. Phía CĐT đã cam kết bằng văn bản sẽ trả tiền quỹ bảo trì cho cư dân trong vòng 5 đến 10 ngày sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Theo đại diện BQT tòa nhà, thời gian qua CĐT và BQT đã có nhiều công văn trao đổi cũng như trực tiếp ngồi lại làm việc để quyết toán kinh phí bảo trì. Do các hồ sơ do CĐT cung cấp trước đó còn thiếu nhiều mục, BQT đã yêu cầu bổ sung. Phía CĐT hứa sẽ nộp các tài liệu còn thiếu để hai bên tiếp tục đối soát, đồng thời cam kết bằng công văn sẽ hoàn trả lại quỹ bảo trì cho cư dân trong khoảng thời gian tới sau khi hoàn tất các thủ tục.

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Mặt ngoài chung cư bong tróc nhưng không được sửa sang. Ảnh: Cư dân cung cấp

Đại diện BQT tòa nhà cho biết, quan điểm nhất quán của BQT là sẽ công khai toàn bộ hồ sơ nhận được từ CĐT cho cư dân xem xét. BQT khẳng định chỉ ký nhận kinh phí bảo trì khi có sự đồng ý của cư dân, tuyệt đối không tự ý quyết toán.

Thông tin về quá trình quản lý quỹ, đại diện BQT cho biết CĐT đã nắm giữ kinh phí bảo trì từ thời điểm bàn giao nhà vào năm 2019. Dù theo quy định phải bàn giao lại khi có BQT, nhưng khi BQT thành lập quỹ bảo trì vẫn bị trì hoãn không bàn giao.

Đại diện phường Xuân Phương cho biết thêm, phường đã có yêu cầu ngay trong chiều nay (2/10) CĐT phải có báo cáo gửi UBND phường để thông tin về tiến độ giải quyết vụ việc. Phía CĐT cũng thông tin: Đơn vị đang tích cực xử lý hồ sơ để sớm bàn giao quỹ bảo trì cho BQT.

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#Chung cư Hateco Apollo #Quỹ bảo trì #Chất lượng vận hành #Bất đồng chủ đầu tư và cư dân #Quản lý chung cư #HATECO Xuân Phương #ban quản trì #om quỹ bảo trì

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