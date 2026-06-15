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Xã hội

Xe tải chở hoa quả bị lật nhào trên cao tốc, tạm dừng lưu thông tuyến cuối Dầu Giây- Phan Thiết

Thái Lâm

TPO - Một xe tải chở hoa quả đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng thì bị lật khiến hàng hóa đổ tràn xuống mặt đường, gây ùn ứ kéo dài.

Đến 10h50 ngày 15/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km211+100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một xe tải chở hoa quả (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km211+100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phương tiện bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng bên đường.

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Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cú lật mạnh khiến xe tải hư hỏng, nhiều thùng hoa quả trên xe văng xuống mặt đường và khu vực lề cao tốc. Rất may, tài xế không bị thương và vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức cứu hộ phương tiện và thu dọn hàng hóa bị đổ.

Theo ghi nhận, đến trưa ngày 15/6, hiện trường vụ lật xe tải chở hoa quả trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương xử lý.

Để phục vụ công tác cứu hộ và giải phóng hiện trường, cơ quan chức năng đang tạm thời cấm phương tiện lưu thông đoạn cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao Ma Lâm. Hiện giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn ứ kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài.
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Cơ quan chức năng đang tạm thời cấm phương tiện lưu thông đoạn cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao Ma Lâm.
Thái Lâm
#tai nạn giao thông #cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết #xe tải chở hoa quả #Lâm Đồng #lật xe

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