Vượt lũ đưa hài cốt về nhà

TPO - Mưa lớn khiến khu dân cư ở Thanh Hóa ngập sâu 1,6 m, ô tô không thể tiếp cận. Cảnh sát đã dùng xuồng máy hỗ trợ một gia đình đưa hài cốt về nhà tổ chức tang lễ.

Ngày 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết cán bộ đơn vị vừa hỗ trợ người dân đưa hài cốt người thân vượt lũ về nhà.

Sáng cùng ngày, cảnh sát nhận tin báo về việc gia đình ông L.V.T. (SN 1964, trú thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống) có người thân qua đời, được hỏa táng và cần lực lượng chức năng hỗ trợ đưa hài cốt về nhà để tổ chức tang lễ.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, khu vực gia đình ông T. sinh sống bị ngập sâu khoảng 1,6 m, ô tô không thể tiếp cận.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát đã huy động xuồng máy, phối hợp gia đình tiếp cận khu vực ngập, hỗ trợ đưa hài cốt người thân vượt qua dòng lũ gần 1 km để về nhà tổ chức tang lễ.

Lực lượng cảnh sát dùng xuồng máy hỗ trợ người dân đưa hài cốt người thân vượt vùng lũ về nhà.

Ngày 16/9, tại xã Pù Luông, cũng xảy ra trường hợp một cụ bà qua đời nhưng do tuyến đường từ nhà ra nghĩa trang bị ngập sâu nên người dân và chính quyền địa phương phải dựng cầu tạm bằng tre, luồng để đưa người quá cố đi an táng.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lớn kéo dài từ 13/9 đến nay, với lượng mưa phổ biến 300-500 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829 mm, Ngọc Trà 651 mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Nước sông dâng cao kèm mưa lớn đã làm hơn 8.400 hộ dân tại hàng loạt địa phương bị ngập sâu. Ngập nặng nhất ở phường Hàm Rồng với 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, xã Thành Vinh 675 hộ.

Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.

Trước tình trạng trên, 41 địa phương trong vùng ảnh hưởng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng di dời hơn 1.000 hộ gia đình, với gần 3.900 nhân khẩu đến các khu vực sơ tán tập trung và nhà kiên cố an toàn.