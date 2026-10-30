Video: Tài xế bất ngờ với loạt thay đổi giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.