Video: Tài xế bất ngờ với loạt thay đổi giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong sáng 30/10, trong ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường nhìn chung khá thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số giao lộ, vẫn có tài xế chưa nắm rõ phương án mới, tiếp tục di chuyển theo thói quen cũ, khiến giao thông có thời điểm lộn xộn.
TPO - Dự án xử lý cấp bách sạt lở bờ sông và kè Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, có giá trúng thầu xây lắp hơn 46,1 tỷ đồng, đang được Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng kinh phí.
TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.
TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.
TPO - Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng nút giao Vành đai 4 sau khi lắp đặt dầm lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Nam.
TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), góp phần làm sạch cảnh quan, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
TPO - Bốn thí sinh chủ nhà tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn được lan tỏa văn hóa, lịch sử truyền thống của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách.
TPO - Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.
TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định cấp D. Đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa di dời, mong sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ và nơi ở mới phù hợp.
TPO - Thay vì đau đầu suy nghĩ "hôm nay ăn gì", nhiều gia đình đang áp dụng công thức "3211" để cân đối dinh dưỡng cả tuần, vừa đảm bảo đa dạng thực phẩm vừa hạn chế thịt đỏ hiệu quả.
TPO - Các nghị sĩ đối lập Albania đốt pháo sáng, chặn bục phát biểu và làm gián đoạn phiên họp quốc hội, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng, gây sức ép lên Thủ tướng Edi Rama.
TPO - Cây cầu đường sắt vượt biển dài nhất thế giới ở vịnh Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đạt cột mốc quan trọng sau khi hoàn thành hợp long cầu dẫn phía Bắc. Công trình dài hơn 29 km, được thiết kế cho tàu chạy với tốc độ lên tới 350 km/h.
TPO - Các nghị sĩ Armenia đã xô xát, ném ghế và lật bàn ngay trong phòng họp quốc hội, khiến một số người bị thương, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Đây là vụ đụng độ thứ hai giữa phe cầm quyền và phe đối lập trong chưa đầy một tháng.
TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.
TPO - Sự xuất hiện của Tilly Norwood, nữ diễn viên được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) bởi hãng sản xuất Particle6, đánh dấu một bước tiến mới và cũng gây tranh cãi khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Misaligned.