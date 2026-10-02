Video: Đêm 'kinh hoàng' sau mưa lớn ở TPHCM

TPO - Khác với kiểu thời tiết "sáng nắng, chiều mưa" quen thuộc, những ngày qua TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ liên tục xuất hiện mưa dầm kéo dài từ đêm đến sáng. Chuyên gia khí tượng đã có những giải thích về hình thái thời tiết bất thường này, đồng thời đưa ra cảnh báo về diễn biến mưa bão phức tạp trong tháng 10