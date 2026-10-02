Video: Đêm 'kinh hoàng' sau mưa lớn ở TPHCM

TPO - Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối 1/10 khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM trở thành những "bể nước" khổng lồ. Giao thông ở các đường cửa ngõ gần như tê liệt người dân phải xếp hàng rồng rắn trên đường từ chiều đến khuya mới có thể về nhà.
TPO - Liên tục "cắt xén" thời gian ngủ, cơ thể bạn đang phát ra những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nào? Dưới đây là những tác động của việc thiếu ngủ và cách để bạn lấy lại giấc ngủ chất lượng.
TPO - Mưa kèm dông chiều 1/10 khiến giao thông nhiều khu vực TP HCM rối loạn, một số điểm ngập sâu, xe cộ nối dài trong giờ tan tầm.
TPO - Chiều ngày 1/10, tài xế 78 tuổi lái xe SUV điện bất ngờ lao khỏi đường và đâm vào khuôn viên đền Quan Âm tại khu phố người Hoa Yaowarat, Bangkok (Thái Lan), khiến 3 người bị thương.
TPO - Sau mưa lớn kết hợp triều cường, hàng trăm nhà dân ở phường Thủ Đức ngập sâu từ đêm đến sáng, nhiều tài sản hư hỏng, người dân chật vật dọn dẹp, cứu tài sản.
TPO - Chủ nhà hàng dê tại Ninh Bình cung cấp bằng chứng tố nam thanh niên bị đuổi đánh đã nhiều lần tới quán gây rối, lăng mạ nhân viên Dương Văn Hưng.
TPO - Hành khách Yaniv Hayoun cùng bác sĩ Shota Musaev đã khống chế thành công viên cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai để giành lại quyền điều khiển máy bay.
TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.
TPO - EH216-S là mẫu taxi bay chạy điện hai chỗ, có thể tự động bay theo hành trình được lập trình và được giám sát từ trung tâm điều hành. Phương tiện này đang được Hà Nội đề xuất thử nghiệm có kiểm soát tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến bắt đầu từ tháng 10.
TPO - Sau 12 năm triển khai, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1/10, đánh dấu việc hoàn thành tuyến đường dài gần 58 km kết nối khu vực miền Tây với Đồng Nai và các tỉnh phía Đông Nam Bộ.
TPO - Loạt 6 cống kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu dự kiến hoàn thành cuối năm nay và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Khi đi vào hoạt động, loạt cống này được kỳ vọng sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước dọc sông Hậu đoạn qua TP. Cần Thơ.
TPO - Theo khảo sát của PV Tiền Phong, từ người cao tuổi đến tài xế công nghệ, công nhân hay người bán trà đá đều "nghiện" phim AI, thậm chí thức xem xuyên đêm. Tuy nhiên, sau một thời gian "cày" phim, họ nhận thấy nhiều nội dung độc hại, hư cấu và ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ.
TPO - Khác với kiểu thời tiết "sáng nắng, chiều mưa" quen thuộc, những ngày qua TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ liên tục xuất hiện mưa dầm kéo dài từ đêm đến sáng. Chuyên gia khí tượng đã có những giải thích về hình thái thời tiết bất thường này, đồng thời đưa ra cảnh báo về diễn biến mưa bão phức tạp trong tháng 10
TPO - Hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai trải qua những phút giây kinh hoàng khi chiếc Boeing 737 bất ngờ lao xuống hàng nghìn mét, khiến nhiều người la hét, hoảng loạn và nghĩ rằng máy bay sắp gặp nạn.
TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.
TPO - Mưa lớn kèm dông kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước chảy xiết, nhiều xe chết máy, người dân ngã nhào xuống nước.
TPO - Tối 30/9, TPHCM tiếp tục đổ mưa lớn. Nhiều tuyến đường “tê liệt” trong giờ cao điểm. Ghi nhận tại đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá, nước dâng hơn nửa bánh xe. Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ hàng dài