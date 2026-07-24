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Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (24/7), giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống mức 139 triệu đồng/lượng. Chỉ sau 2 phiên giao dịch, mỗi lượng vàng SJC đã mất tới 10 triệu đồng, trong khi giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu cao hơn vàng miếng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty PNJ… cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mức 139 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên, đây là phiên thứ 2 giá vàng SJC giảm mạnh. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng SJC giảm 10 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm. Ngoài việc giảm theo giá vàng thế giới, giá vàng SJC còn chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng kim cương liên quan đến Công ty SJC.

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Giá vàng miếng SJC giảm tới 10 triệu đồng/lượng trong 2 ngày qua.

Điểm đáng chú ý là sau đợt giảm sâu này, giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu đã vượt giá vàng miếng SJC. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 139 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,7 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.045 USD/ounce, giảm 100 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.283 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.130 - 26.510 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Ngọc Mai
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