Tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt lồi lõm, xe cộ chật vật lưu thông

TPO - Mặt đường Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt xuống cấp, chi chít ổ voi, ổ gà, buộc tài xế phải liên tục đánh lái né tránh, trong khi nhiều đoạn đang được khẩn trương sửa chữa.

Ngày 29/11, nhiều tài xế phản ánh tình trạng mặt đường Quốc lộ 27C, đoạn qua Khánh Hòa xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố sâu, ổ gà và những đoạn mặt đường bong tróc, lồi lõm.

Đáng chú ý, tại Km18, mặt đường hư hỏng kéo dài hàng trăm mét, nhiều vị trí xuất hiện ổ voi, ổ gà sâu, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Một số tài xế cho biết khi đi qua đoạn này phải giảm tốc độ, liên tục đánh lái tránh các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là với xe máy.

Tại Km18 mặt đường hư hỏng kéo dài hàng trăm mét.

Theo phản ánh, thời điểm đầu, khu vực hư hỏng chưa có biển cảnh báo hoặc người hướng dẫn giao thông, khiến tài xế bất ngờ khi tiếp cận, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục. Đơn vị thi công sau đó đặt biển cảnh báo, rào chắn tại Km18, đồng thời đổ cấp phối lấp các vị trí hư hỏng và lu lèn mặt đường để bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc duy tu mặt đường được thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, trong đợt sửa chữa này, thời tiết mưa lớn sau khi cắt mặt đường, kết hợp lượng phương tiện lưu thông đông khiến lớp cấp phối bị lồi lõm, tạo thành các vị trí đọng nước. Nhà thầu được yêu cầu tiếp tục lu lèn, thảm nhựa tại những điểm hư hỏng khi thời tiết thuận lợi.

Quốc lộ 27C dài khoảng 130km, nối Nha Trang với Đà Lạt, là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và du lịch giữa hai địa phương. Tình trạng mặt đường hư hỏng, kết hợp địa hình đèo dốc, quanh co và nguy cơ sạt lở khiến việc lưu thông trên tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro.