Từ Man United đến Thể Công Viettel: Khi những tượng đài áo đỏ gục ngã

TPO - Thất bại 2-3 trước Hải Phòng là trận không thắng thứ 13 liên tiếp trên mọi đấu trường của Thể Công Viettel. Đó là một cột mốc đáng quên, khó tin đối với đội bóng giàu truyền thống và thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhìn sang nước Anh xa xôi, dường như NHM cũng nhận ra sự tương đồng giữa Thể Công Viettel và Man United.

Hàng thủ vốn là điểm tựa nay lại trở thành gánh nặng của Thể Công Viettel

Suốt chuỗi 13 trận chỉ biết hòa và thua vừa qua, tử huyệt lớn nhất khiến Thể Công Viettel đánh mất chính mình chính là sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự. Từng nổi tiếng với lối chơi thực dụng, chắc chắn và đầy tính tổ chức, đội bóng áo lính giờ đây trở nên mong manh đến kỳ lạ trước mọi đợt lên bóng của đối phương. Hàng thủ thiếu đi sự bọc lót cần thiết, cự ly đội hình thường xuyên bị xé lẻ và khả năng chống bóng bổng hay chuyển đổi trạng thái đều bộc lộ những lỗ hổng chết người.

Trận thua 2-3 trước Hải Phòng là minh chứng rõ nét nhất cho nghịch lý mà Thể Công Viettel đang phải gánh chịu. Sau 6 trận đấu liên tiếp tịt ngòi hoặc chỉ ghi tối đa 1 bàn, hàng công của họ cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác nổ súng với 2 pha lập công.

Thế nhưng, nỗ lực của tuyến trên hoàn toàn đổ sông đổ bể khi tuyến dưới tự bắn vào chân mình. Trong 3 bàn thua phải nhận trước đội bóng đất Cảng, có tới 2 tình huống xuất phát trực tiếp từ sai lầm cá nhân. Trong bàn thắng gỡ hòa của Hải Phòng, 2 hậu vệ Thể Công Viettel vẫn không thể làm chủ tình hình, để một mình cầu thủ nhỏ con Duy Khang băng lên dứt điểm tung lưới. Ở bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Hải Phòng, thủ thành Văn Việt dường như cũng đoán sai hướng bóng khiến mành lưới rung lên.

Trước đó, hàng thủ Thể Công Viettel cũng mắc những sai lầm khó tin ở trận hòa Bắc Ninh 2-2, thua Nam Định 1-3 hay thua FC Seoul 0-3… Khi những trụ cột nơi hàng phòng ngự đánh mất sự tập trung, liên tục xử lý lóng ngóng và thiếu quyết đoán ở thời khắc nhạy cảm, mọi toan tính chiến thuật trên sa bàn đều trở nên vô nghĩa.

Sự mong manh của hàng thủ đã tạo ra một hiệu ứng domino tiêu cực lên toàn bộ tâm lý thi đấu của Thể Công Viettel. Các tiền vệ buộc phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, làm giảm đi quân số và sự sáng tạo ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, các tiền đạo thường xuyên phải lùi về tìm bóng khiến nhân sự tấn công của Thể Công Viettel thường bị hạn chế.

Bản sắc lỳ lợm từng làm nên thương hiệu của Thể Công Viettel dường như đã bị bào mòn hoàn toàn bởi sự bất an kéo dài suốt nhiều tháng qua. Cả tập thể ấy "rủ nhau" xuống dốc đến cả những tân binh chất lượng của họ cũng không còn là chính mình.

Nhìn vào nỗi khổ của Thể Công Viettel lúc này, người hâm mộ bóng đá không khỏi chạnh lòng khi liên tưởng đến Manchester United - gã khổng lồ giàu thành tích bậc nhất nước Anh nhưng đang phải trải qua giai đoạn đen tối nhất nhì lịch sử khi ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Hai đội bóng ở hai nền bóng đá khác nhau, mang hai màu áo đỏ đặc trưng và cùng sở hữu bề dày truyền thống vĩ đại, nhưng lại đang chung một số phận: bị đè bẹp bởi sức nặng của quá khứ và sự bất lực của hiện tại.

Hàng thủ đang là phòng tuyến kéo lùi 2 tập thể này. MU thua những bàn thua dễ dàng trong khi Thể Công Viettel cũng thường xuyên phải trả giá vì tuyến phòng ngự của mình. Giai đoạn khủng hoảng nối dài khiến cả Thể Công Viettel lẫn MU phải thay HLV trưởng. Tuy nhiên, nếu như Pochettino trải qua 3 trận chỉ hòa và thua thì tân thuyền trưởng Guilherme Almeida vừa cán mốc 5 trận liền không thắng với 3 trong số đó là những kết quả hòa.

Trận thắng Đồng Nai là lần duy nhất Thể Công Viettel ăn mừng chiến thắng từ đầu mùa

Nhưng điểm chung lớn nhất giữa Thể Công Viettel và Manchester United nằm ở sự khủng hoảng niềm tin và tâm lý thi đấu. Cả hai đều là những CLB giàu truyền thống và có lượng NHM đông đảo nhất trong khu vực ảnh hưởng của mình. Khi chuỗi kết quả bết bát kéo dài, chiếc áo truyền thống bỗng trở thành gánh nặng ngàn cân trên vai các cầu thủ. Sự tự tin dường như biến mất, nhường chỗ cho những đôi chân nặng trĩu, những pha xử lý vội vàng và sự thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Lịch sử hào hùng không thể tự động mang lại điểm số ở hiện tại. Cả Thể Công Viettel lẫn Man United đều đang phải trả giá đắt cho sự thiếu ổn định về mặt chuyên môn lẫn cấu trúc đội hình. Không rõ đến bao giờ 2 tập thể áo đỏ ấy mới có thể thoát ra được quãng ngày đáng quên như hiện tại?