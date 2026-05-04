Trung Nguyên Legend tiếp tục nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Phát triển mạnh mẽ hệ thống quán Trung Nguyên Legend tại Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và trên toàn cầu

Kế tiếp không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend lớn nhất khai trương tại Houston, Texas, Mỹ trong tháng 3.2026, mở đầu quý II.2026, Trung Nguyên Legend đẩy mạnh sự hiện diện hàng quán cà phê mang đậm bản sắc Việt Nam tại Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc.

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Houston, Texas, Mỹ thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam.

Tại Mỹ, Trung Nguyên E-Coffee ra mắt cửa hàng nhượng quyền tại Colonial Parkway, Katy, Texas – trung tâm phát triển năng động, hiện đại với mật độ dân cư và thương mại cao của Mỹ. Đây là cửa hàng thứ 6 của Trung Nguyên E-Coffee và thứ 11 của Trung Nguyên Legend tại Mỹ, khẳng định vị thế và sức hút của mô hình nhượng quyền linh hoạt, tối ưu, mang tính chuyên gia, chuyên biệt của Trung Nguyên Legend.

Trung Nguyên E-Coffee luôn tạo sức hút với cộng đồng giới trẻ, người yêu cà phê tại Mỹ.

Trước đó, đầu tháng 4.2026, Trung Nguyên Legend chính thức ra mắt quán cà phê đầu tiên tại Đài Loan (Trung Quốc). Từ hệ sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend… được yêu thích, Trung Nguyên Legend đã nhượng quyền thành công mô hình quán, đưa văn hóa cà phê Việt Nam đến gần hơn những người yêu cà phê Đài Loan.

Tọa lạc tại Đào Viên (Taoyuan) - khu vực nghệ thuật, văn hóa nổi tiếng và liền kề Thư viện Tổng hợp Đào Viên – một trong những công trình được mệnh danh là “Thư viện đẹp nhất Đài Loan”, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend thu hút đông đảo du khách và người dân bản địa. Với 4 tầng có tổng diện tích gần 260 m², Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được thiết kế như một “tọa độ văn hóa” sống động, kết hợp hài hòa giữa thưởng thức cà phê, trưng bày và trải nghiệm văn hóa – triết lý cà phê độc đáo từ Việt Nam do Trung Nguyên Legend sáng tạo nên.

Người yêu cà phê tại Đài Loan ấn tượng với những trải nghiệm đặc biệt tại Cà Phê Thế giới Trung Nguyên Legend.

Tại đây, lần đầu tiên, người yêu cà phê tại Đài Loan (Trung Quốc) được thưởng lãm ly cà phê pha phin, cà phê sữa đá đúng “chất” Trung Nguyên Legend cùng hệ sinh thái cà phê toàn diện. Nổi bật, các phong cách thưởng lãm theo 3 văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền đem đến những trải nghiệm sâu sắc cho người yêu cà phê quốc tế nơi đây.

Các nền tảng truyền thông quốc tế như Business Weekly Taiwan, Yahoo Taiwan, Storm Media,… liên tục đưa tin, giới thiệu với những tựa đề thu hút như: “Kỳ tích cà phê Việt Nam chính thức hiện diện tại Đào Viên”; “Từ một cường quốc nguyên liệu thô đến một nhà xuất khẩu văn hóa, thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam Trung Nguyên Legend đã khẳng định vị thế của mình tại Đài Loan (Trung Quốc)”;…

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Đài Loan (Trung Quốc) được Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình “trải nghiệm cà phê – văn hóa – lối sống”, nơi Trung Nguyên Legend lan tỏa giá trị và triết lý, văn hóa cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới.

Với sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng, Trung Nguyên Legend dự kiến mở rộng 20 quán trong thời gian tới, đặt mục tiêu trở thành thương hiệu cà phê Việt Nam lớn nhất tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đồng thời, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng chuỗi quán tại Trung Quốc, tập trung các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang… nhằm đạt 50 quán trong năm 2026. Theo đó, Trung Nguyên Legend trở thành “thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán nhiều nhất tại Trung Quốc”, là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc và trên toàn cầu, thu hút đông đảo khách hàng quốc tế trải nghiệm.

Trung Nguyên Legend liên tục quảng bá, vinh danh cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Với mục tiêu hướng tới 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc, mở rộng tại Đài Loan (Trung Quốc), Melbourne, Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu…, nhằm “nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam” và “xây dựng cầu nối văn hóa”, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực quảng bá, vinh danh thương hiệu cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN và Công bố Thương Hiệu Mạnh ASEAN 2026 diễn ra ngày 18/4 tại Singapore, mô hình Trung Nguyên Legend, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee hội tụ đủ “chất lượng - chuẩn mực - bền vững - truyền cảm hứng”, đã vinh dự nhận giải thưởng “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026”.

Được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026”, Trung Nguyên E-Coffee khẳng định vị thế “là đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam” (theo CNN).

Giải thưởng này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Trung Nguyên Legend, “thương hiệu đầu ngành đạt chuẩn quốc tế, được nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng ASENAN tín nhiệm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội”. Năm 2025, hệ thống quán Trung Nguyên Legend cũng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như “Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á”, “Doanh Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo”, “Top 1 bảng xếp hạng Top 5 công ty dịch vụ ăn uống uy tín”…

Hơn 1.000 cửa hàng tại Việt Nam và quốc tế, hệ thống quán của Trung Nguyên Legend đang là “điểm đến cà phê” đặc sắc, đem đến những trải nghiệm toàn diện về văn hóa cà phê Việt Nam. Cùng menu F&B và hệ sản phẩm bán lẻ theo 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền được người yêu cà phê quốc tế yêu thích, “Cà phê Thiền” được đánh giá là “thức uống đặc trưng nổi bật với trải nghiệm thực sự hiếm thấy”, duy nhất chỉ có ở hệ thống quán của Trung Nguyên Legend.

Hệ thống quán của Trung Nguyên Legend đạt “tiêu chuẩn chất lượng quốc tế”, nâng cao uy tín thương hiệu cà phê Việt Nam với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng ASEAN, quốc tế.

Cùng sự phát triển của chuỗi quán, Trung Nguyên Legend không ngừng quảng bá, mở rộng sự bao phủ hệ sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu…

Tiếp nối các triển lãm hàng đầu thế giới như Gulfood 2026 tại Dubai (UAE), Natural Products Expo West tại California (Hoa Kỳ) và AAHAR - International Food & Hospitality Fair tại New Delhi, Ấn Độ, Trung Nguyên Legend đã xuất hiện ấn tượng tại Triển lãm Thực phẩm và Sáng tạo Quốc tế Canada (SIAL Canada 2026). Hệ sản phẩm cà phê năng lượng được chế biến từ cà phê robusta và arabica tuyển chọn từ những vùng nguyên liệu hàng đầu thế giới như Buôn Ma Thuột - Việt Nam, Brazil, Colombia, Ethiopia, Jamaica,… của Trung Nguyên Legend tiếp tục thu hút hàng ngàn đối tác, khách hàng quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đưa cà phê Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu.

Trung Nguyên Legend quảng bá mạnh mẽ hệ sản phẩm cà phê năng lượng đến từ Việt Nam tại các triển lãm quốc tế Mỹ, Nga, Ấn Độ, Dubai, Canada…

Đặc biệt, từ ngày 17-19.4 Trung Nguyên Legend đồng hành cùng UBND Đắk Lắk, UNESCO, Trường ĐH Văn hóa Tp. HCM tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới “Từ những Truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”. Chương trình quy tụ đông đảo lãnh đạo ban ngành Trung ương, địa phương tỉnh Đắk Lắk, các đại sứ, tổng lãnh sự, đại diện các tổ chức, chuyên gia quốc tế,… nhằm thúc đẩy “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tiến đến đưa văn hóa cà phê Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại.

Các đại sứ, khách mời quốc tế khám phá những không gian tri thức, văn hóa cà phê bản địa tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới.

Với đa dạng trải nghiệm, Diễn đàn đã lan tỏa giá trị cà phê Việt Nam vượt khỏi khuôn khổ của “một sản phẩm nông nghiệp hay ngành kinh tế” để được nhìn nhận như “di sản sống” gắn với bản sắc và lối sống cộng đồng. Nổi bật, trải nghiệm “Thiền cà phê”, một phương pháp thực hành nền tảng của Cà phê Đạo do Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo nên đã đem lại những cảm nhận đặc biệt về triết lý cà phê đến từ Việt Nam. Ông Renzo Moro, Trưởng bộ phận Nông nghiệp, Đại diện Đại sứ quán Italy tại Việt Nam, chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời”. Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng đây là cách“trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Với những nỗ lực không ngừng suốt hành trình 30 năm sáng tạo, Trung Nguyên Legend đang từng bước góp phần thúc đẩy “làn sóng tiêu dùng cà phê robusta Việt Nam” trên toàn cầu và “định hình ngành cà phê Việt Nam ở tầm vóc cao hơn” - một cường quốc xuất khẩu cà phê đang từng bước có những đóng góp quan trọng cho văn hóa cà phê toàn cầu./.