Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Anh 0-2 (H1) Tuyển Anh nhân đôi cách biệt

TPO - Ezri Konsa có cú đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh từ quả phạt góc của Declan Rice.

report Mbappe nỗ lực trong vô vọng 22': Mbappe có bóng bên cánh trái, anh tìm cách dứt điểm. Bóng đi lệch cột khá xa. Pha bóng này phản ánh sự bất lực của tuyển Pháp. goal VÀO, Anh nhân đôi cách biệt 18': Saka đi bóng dũng mãnh, đối mặt thủ môn rồi dứt điểm. Bóng đập chân hậu vệ áo xanh đi ra ngoài. Từ pha phạt góc ngay sau đó, Anh đã ghi bàn. Konsa đón bóng rồi đánh đầu lái bóng vào góc xa. Maignan bất lực nhìn mành lưới rung lên. report Mbappe gây sóng gió 14': Mbappe nhận bóng từ Doue rồi đột phá bên cánh trái. Anh căng ngang vào khiến hàng thủ Anh toát mồ hôi. Rất may là Guehi đã kịp phá bóng. report Anh ghi bàn nhưng bị từ chối 11': Saka đi bóng dũng mãnh từ biên phải, sau đó anh cắt vào và tung cú sút ghi bàn. Tuy nhiên trọng tài đã phất cờ việt vị. Trước đó, Ryan Cherki có pha dứt điểm cực căng từ rìa vòng cấm khiến Henderson phải vất vả cản phá. report Tỷ số suýt là 2-0 7': Saka đi bóng dũng mãnh từ cánh phải, sau đó anh tạt vào để Rashford dứt điểm. Tiền đạo thuộc biên chế MU dứt điểm căng, bóng đập người Malo Gusto ra ngoài. Anh đang lấn lướt hoàn toàn Pháp. goal VÀO, Anh ghi bàn từ rất sớm 3': Ngay phút thứ 3, Declan Rice đã giúp Anh dẫn trước. Tiền vệ này dứt điểm chìm từ xa đánh bại Maignan. Xu thế nhiều bàn thắng ở trận tranh hạng 3 lại đang xuất hiện khi mành lưới rung lên rất sớm. foul Trận đấu bắt đầu report Tỷ lệ dự đoán chiến thắng từ siêu máy tính Dựa trên các thuật toán phân tích phong độ và dữ liệu của giải đấu, siêu máy tính Opta đánh giá Pháp có phần nhỉnh hơn ở trận đấu này. Tỷ lệ giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức của Pháp lên tới 50,7%, trong khi cơ hội của Anh chỉ là 25,6%, và tỷ lệ hai đội hòa nhau để bước vào hiệp phụ là 23,7%. report Anh "vô duyên" với trận tranh hạng ba World Cup Lịch sử đấu các trận tranh hạng ba đang ủng hộ người Pháp. Trong khi Les Bleus đã giành chiến thắng trong cả hai lần gần nhất phải đá trận đấu này, thì tuyển Anh lại tỏ ra cực kỳ "vô duyên" khi toàn thua trong cả hai lần lọt vào trận tranh hạng ba trước đây (thua Ý năm 1990 và thua Bỉ năm 2018). report Duyên nợ tại đấu trường World Cup Đây là lần thứ 4 trong lịch sử hai ông lớn này đụng độ nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong 3 lần trước đó, tuyển Anh thắng 2 trận ở vòng bảng (2-0 năm 1966 và 3-1 năm 1982). Trận đấu gần nhất chính là ký ức buồn của người Anh tại tứ kết World Cup 2022, nơi Pháp đã đánh bại Anh với tỷ số 2-1. report Người hâm mộ đón chờ trận đấu Dù đây chỉ được coi là trận đấu an ủi nhưng người hâm mộ Pháp và Anh vẫn rất "nghiêm túc" cho màn tranh tài. Cả 2 có mặt từ sớm để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà. report Đội hình 2 đội

Pháp và Anh là hai đội bóng đắt giá nhất World Cup 2026 với tổng đội hình lên hơn 1 tỷ bảng. Thế nhưng cả hai đều dừng bước ở bán kết. Hôm nay, 2 đội hình đắt giá này sẽ tạo nên trận cầu đắt giá nhất thế giới, chiến đấu để tìm kiếm niềm an ủi là vị trí thứ 3.

Sức mạnh của Les Bleus nằm ở tốc độ và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Dù Kylian Mbappe bị phong tỏa ở bán kết, anh vẫn là mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh nhờ sự hỗ trợ của Ousmane Dembele và Bradley Barcola. Trục dọc với sự càn quét của Tchouameni giúp Pháp duy trì được sự chủ động trong việc bẻ gãy các đợt lên bóng từ trung lộ của đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, Anh trình diễn một bộ mặt thực dụng và đầy toan tính. Lối chơi của họ phụ thuộc nhiều vào khả năng điều tiết và tạo đột biến của Jude Bellingham, kết hợp với bản năng sát thủ của Harry Kane. Điểm mạnh nhất của người Anh tại giải đấu năm nay chính là sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành, đặc biệt là các tình huống cố định và không chiến.

Lịch sử gọi tên tuyển Anh. Trong tổng số 32 lần chạm trán ở quá khứ, Anh vượt trội với 17 chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 10. Tuy nhiên, nếu tính trong thế kỷ 21, Pháp mới là đội có thành tích tốt hơn. Ký ức gần nhất chính là chiến thắng nghẹt thở 2-1 của Pháp trước Anh tại tứ kết World Cup 2022, nơi Harry Kane đã bỏ lỡ quả phạt đền định mệnh.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý từ lịch sử giải đấu cũng mang đến những thống kê trái ngược: Tuyển Anh cực kỳ vô duyên với các trận tranh huy chương đồng khi toàn thua trong cả 2 lần lọt vào trận đấu này (thua Italia 1-2 năm 1990 và thua Bỉ 0-2 năm 2018).

Pháp lại rất bén duyên với vị trí này khi đã giành chiến thắng trong cả hai lần tham dự gần nhất mà họ góp mặt (thắng Đức 6-3 năm 1958 và thắng Bỉ 4-2 năm 1986). Khi áp lực đè nặng từ mục tiêu vô địch đã được rũ bỏ, Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ đưa đồng đội đến chiến thắng.