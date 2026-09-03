U20 Việt Nam toàn thua 2 trận, sớm vỡ mộng dự VCK U20 châu Á

TPO - U20 Việt Nam thua 1-2 trước U20 Palestine, sớm bị loại khi đội toàn thua sau 2 lượt. Đội tuyển chính thức hết hy vọng dự VCK U20 châu Á 2027 và trận gặp U20 Iran ở lượt cuối chỉ còn là thủ tục

report Bù giờ 90': Trận đấu có 4 phút bù giờ. report Quyết tâm 89': U20 Việt Nam quyết tâm đẩy cao thế trận, tìm kiếm bàn gỡ. report Đánh đầu 85': Công Hậu đánh đầu trong vòng cấm U20 Palestine. Nhưng không có bàn thắng được ghi cho U20 Việt Nam. report Vào! 83': U20 Palestine phản công sắc bén, số 9, Hamade ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. report Dồn ép đối thủ 80': U20 Việt Nam dồn ép đối thủ bằng các pha lên bóng nhanh. Nhưng thầy U20 Việt Nam cần cẩn thận với các tình huống phản công của đối phương. report Không vào! 75': U20 Việt Nam có liên tiếp 2 pha dứt điểm có thể nâng tỉ số trận đấu. Nhưng bóng lần lượt đập xà ngang khung thành U20 Palestine và bị thủ môn đối phương cản phá. report Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao 73': Cả hai đội đẩy cao tốc độ trận đấu lên rất cao, liên tiếp các tình huống dứt điểm về phía khung thành của hai bên. yellow Thẻ vàng 68': Số 18, Musab Mubarak nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ U20 Việt Nam. goal Vào!!! U20 Việt Nam gỡ hoà 1-1 66': Từ pha tạt bóng của Quang Anh ở cánh phải, Quốc Khánh bật cao đánh đầu gỡ hoà cho U20 Việt Nam. substitution Thay người 62': U20 Việt Nam có sự thay đổi người. Gia Hưng được tung vào sân. report Nguy hiểm 61': Mải mê dâng cao tấn công, U20 Việt Nam suýt phải nhận thêm bàn thua sau pha phản công nhanh của U20 Palestine. Bilal Obeid thoát xuống, tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà khung thành đội chủ nhà. report U20 Palestine thay người 57': U20 Palestine có liên tiếp 3 sự thay đổi người. report Cột dọc cứu thua cho khung thành U20 Palestine 51': U20 Việt Nam tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Văn Bách thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm chéo góc. Thủ môn U20 Palestine đã bị đánh bại, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc, khiến đội bóng áo đỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số đầy đáng tiếc. report Dứt điểm 49': Duy Khang có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm U20 Palestine sau pha phối hợp tấn công của U20 Việt Nam. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đối phương chơi tập trung khiến nỗ lực của đội bóng áo đỏ vẫn chưa được cụ thể hóa bằng bàn thắng. report Hiệp 2 bắt đầu 47': Sau khi bị dẫn trước, U20 Việt Nam tràn sang phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. substitution Thay người 46': U20 Việt Nam có hai sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2.

Văn Bách, Quang Anh vào sân thay cho Hồng Phong, Gia Bảo

foul Kết thúc hiệp 1. U20 Việt Nam 0-1 U20 Palestine. 45+3': U20 Palestine tạm thời dẫn trước với tỉ số 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. report Đức Vũ sút xa 45+1': Trong pha phối hợp tấn công của U20 Việt Nam, Đức Vũ tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng bay vọt xà khung thành U20 Palestine. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Chưa thể có bàn gỡ 40': U20 Việt Nam dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn thiếu sự chính xác trong những tình huống phối hợp và thực hiện khá nhiều đường chuyền hỏng. goal U20 Palestine có bàn thắng 34': Một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U20 Việt Nam. Số 10, Laieth Tayem xử lý gọn gàng ghi bàn cho U20 Palestine. report Không vào! 30': Hoàng Khanh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành U20 Palestine. goal Thẻ vàng đầu tiên 26': Omar Badarna nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu với Hoàng Khanh để ngăn tình huống U20 Việt Nam tấn công. report Thế trận cân bằng 23': U20 Palestine dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. report Ép sân liên tục 15': Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân U20 Palestine trong những phút đầu hiệp đấu. Tuy nhiên, các pha lên bóng của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn thiếu sự đột biến và chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. report Không có penalty cho U20 Việt Nam 8': Duy Khang ngã trong vòng cấm U20 Palestine nhưng không có quả penalty nào cho U20 Việt Nam. corner U20 Việt Nam được hưởng quả phạt góc 2': Nỗ lực đi bóng của Duy Khang bên hành lang cánh trái đem về quả phạt góc đầu tiên cho U20 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ U20 Việt Nam sau đó phối hợp thiếu ăn ý, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. report Trận đấu bắt đầu 1': U20 Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ, trong khi U20 Palestine thi đấu với trang phục màu trắng. U20 Palestine là đội giao bóng trước. report U20 Việt Nam khởi động report Đội hình ra sân của U20 Việt Nam có nhiều thay đổi Trong trận đấu gặp ĐT U20 Palestine, HLV Ikeuchi Yutaka thực hiện tới 6 sự thay đổi người so với đội hình ra sân ở trận đấu gặp ĐT CHDCND Triều Tiên. Năm cầu thủ được giữ lại là Quốc Khánh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Bảo và Văn Khánh. Vị trí thủ môn, thủ thành Phan Đình Bách thay thế cho thủ thành Hoa Xuân Tín. Các vị trí khác được HLV Yutaka trao cơ hội là Hồng Phong, Hoàng Khánh, Đức Vũ, Xuân Khải và Duy Đăng. Với việc làm mới hàng công, U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ trình diễn một bộ mặt khác, nhiều đột biến hơn so với trận đấu mở màn. report Đội hình ra sân hai đội

U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trong tình thế khó khăn. Sau lượt mở màn, U20 CHDCND Triều Tiên dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +3, U20 Iran đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi U20 Palestine và U20 Việt Nam chưa có điểm.

Theo thể thức thi đấu, tám đội nhất bảng cùng bảy đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại Trung Quốc. Vì vậy, một kết quả hòa chưa khiến U20 Việt Nam bị loại về mặt lý thuyết, nhưng sẽ đẩy cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp, nhất là khi đối thủ cuối cùng của đội chủ nhà là U20 Iran. Ba điểm trước Palestine vì thế gần như là mệnh lệnh bắt buộc.

Ở trận ra quân, U20 Việt Nam duy trì được sự chắc chắn trong hiệp một và cầm hòa U20 CHDCND Triều Tiên 0-0. Thủ môn Hoa Xuân Tín có một số pha cứu thua đáng chú ý, nhưng hệ thống phòng ngự nhanh chóng mất cân bằng sau giờ nghỉ. Ba bàn thua liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn phơi bày những hạn chế về khả năng duy trì cự ly, tranh chấp tay đôi và phản ứng sau khi nhận bàn thua.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận tâm lý nóng vội khiến các học trò đẩy đội hình lên quá cao và đánh mất sự cân bằng. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng chỉ ra rằng thể lực, kinh nghiệm thi đấu thực tế và ý thức phòng ngự là những vấn đề U20 Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục.

Trước U20 Palestine, bộ khung của đội chủ nhà nhiều khả năng vẫn xoay quanh Hoa Xuân Tín trong khung thành, cặp trung vệ Đinh Quang Kiệt - Nguyễn Quốc Khánh cùng những nhân tố giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến như Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách hay Hoàng Công Hậu. Ở khu vực giữa sân, Trần Gia Hưng, Nguyễn Văn Khánh và Hoàng Trọng Duy Khang cần tăng khả năng tranh chấp, thu hồi bóng cũng như đưa bóng lên phía trên nhanh hơn.

Trong đó, Quang Kiệt được kỳ vọng đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ nhờ chiều cao và những trải nghiệm tích lũy khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Dù vậy, trung vệ trẻ này cùng các đồng đội phải hạn chế những đường chuyền bất cẩn và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Đây chính là điều U20 Việt Nam không làm được ở đầu hiệp hai trận gặp U20 CHDCND Triều Tiên.

Khó khăn lớn nhất đối với HLV Yutaka Ikeuchi là sự vắng mặt của Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC phải trở về CLB chuẩn bị thi đấu tại V.League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở hai lượt trận còn lại. Lê Phát là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U20 Việt Nam khi từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba U23 châu Á 2026.

Không có Lê Phát, trách nhiệm trên hàng công sẽ được chia sẻ cho Gia Bảo, Văn Bách và Công Hậu. U20 Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha đổi cánh, đồng thời tăng cường các tình huống phối hợp ở hành lang trong thay vì lạm dụng bóng bổng. Khả năng gây sức ép ngay sau khi mất bóng cũng rất quan trọng, bởi nếu tuyến giữa bị vượt qua, hàng phòng ngự chủ nhà có thể phải đối mặt với những đợt phản công nguy hiểm.

U20 Palestine không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đại diện Tây Á chỉ thua U20 Iran 1-2 trong ngày ra quân. Họ giữ sạch lưới suốt hiệp một, chỉ nhận hai bàn ở các phút 51 và 71, trước khi Jasin ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+1. Diễn biến ấy cho thấy Palestine có khả năng phòng ngự kiên trì và không dễ buông xuôi khi bị dẫn bàn.

Đội hình Palestine còn gây chú ý bởi nhiều cầu thủ được đào tạo hoặc thi đấu tại Đức, Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển và một số quốc gia Tây Á. Những gương mặt như Leon Al-Nasaseebi ở khu trung tuyến, hậu vệ Odai Al-Nasaseebi cùng Fouad Hbous và Tawfik Jomah trên hàng công có thể đem lại cho đối thủ sức mạnh, tốc độ và kinh nghiệm từ nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

U20 Việt Nam cần đặc biệt thận trọng trước những đường bóng trực diện, các pha tranh chấp bóng hai và tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Palestine cũng để lộ khoảng trống khi bị Iran đẩy tốc độ và liên tục luân chuyển bóng. Nếu kiên nhẫn, giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có đủ khả năng giành chiến thắng.

Bốn năm trước, U20 Việt Nam và U20 Palestine từng hòa 0-0 trong một trận giao hữu cũng tại sân Việt Trì. Lần tái ngộ này có tính chất hoàn toàn khác: đội chiến thắng sẽ tiếp tục hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp, còn đội thất bại gần như phải sớm từ bỏ mục tiêu. Với U20 Việt Nam, đây không chỉ là trận đấu cần ba điểm, mà còn là cơ hội chứng minh khả năng đứng dậy sau cú vấp ở ngày ra quân.