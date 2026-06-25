Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada, 02h00 ngày 25/6: Kịch bản nào cho bảng B?

TPO - Trên lý thuyết, cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Canada sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, vì đang nắm ưu thế ở bảng B khi cả 2 đều bỏ túi 4 điểm sau lượt đầu, nhiều khả năng trận đấu này sẽ ít hấp dẫn hơn với kết quả đủ để đem lại tấm vé vào vòng 1/16 cho cả 2 đội tuyển.

report Đội hình ra sân của Canada Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; David, Larin report Đội hình ra sân của Thụy Sỹ Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frueler, Sow, Xhaka; Vargas, Embolo, Manzambi.

Trận đấu này mang đến một sự đối lập thú vị giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau. Đội tuyển Thụy Sĩ mang trong mình bản sắc đặc trưng của bóng đá châu Âu: sự lầm lì, tính kỷ luật thép, lối chơi khoa học, thực dụng và khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ.

Họ hiếm khi tạo ra những trận cầu bùng nổ hoành tráng nhưng luôn biết cách bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng một hệ thống phòng ngự từ xa hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Canada lại đại diện cho sức sống mãnh liệt của bóng đá khu vực CONCACAF kết hợp với ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển xứ sở lá phong dựa nhiều vào tốc độ, sự cuồng nhiệt, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Cánh cửa đi tiếp đang mở ra thênh thang cho cả hai đội bóng. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Thụy Sĩ và Canada đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi cùng bỏ túi 4 điểm. Tuy nhiên, lúc này lợi thế trên bảng xếp hạng đang tạm thời nghiêng về phía đội đồng chủ nhà Canada. Nhờ vào chiến thắng mang tính hủy diệt 6-0 trước Qatar, Canada đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Thụy Sĩ chỉ là +3. Sự chênh lệch về hiệu số này tạo ra những kịch bản hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng.

Canada đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của họ rõ ràng: chỉ cần giành được một kết quả hòa tại sân BC Place, đội bóng sẽ chính thức đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Ngôi nhất bảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn giúp họ tránh được những "ông lớn" sừng sỏ ở ngay vòng knock-out đầu tiên.

Ngược lại, đối với Thụy Sĩ, một kết quả hòa cũng là đủ để họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong cùng với chính Canada. Tuy nhiên, nếu mang tư tưởng cầu hòa, Thụy Sĩ sẽ cam phận xếp ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ rất cao phải đối đầu với một ứng cử viên vô địch ở vòng 32 đội. Do đó, nếu muốn lật đổ Canada để chiếm lấy đỉnh bảng và dọn đường cho một hành trình tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng xứ sở đồng hồ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, chơi tất tay và buộc phải giành chiến thắng.