Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada, 02h00 ngày 25/6: Kịch bản nào cho bảng B?

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Trên lý thuyết, cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Canada sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, vì đang nắm ưu thế ở bảng B khi cả 2 đều bỏ túi 4 điểm sau lượt đầu, nhiều khả năng trận đấu này sẽ ít hấp dẫn hơn với kết quả đủ để đem lại tấm vé vào vòng 1/16 cho cả 2 đội tuyển.

report Đội hình ra sân của Canada

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; David, Larin

1000048056.jpg
report Đội hình ra sân của Thụy Sỹ

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frueler, Sow, Xhaka; Vargas, Embolo, Manzambi.

1000048055.jpg
key-players-to-watch-switzerland-vs-canada.jpg

Trận đấu này mang đến một sự đối lập thú vị giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau. Đội tuyển Thụy Sĩ mang trong mình bản sắc đặc trưng của bóng đá châu Âu: sự lầm lì, tính kỷ luật thép, lối chơi khoa học, thực dụng và khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ.

Họ hiếm khi tạo ra những trận cầu bùng nổ hoành tráng nhưng luôn biết cách bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng một hệ thống phòng ngự từ xa hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Canada lại đại diện cho sức sống mãnh liệt của bóng đá khu vực CONCACAF kết hợp với ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển xứ sở lá phong dựa nhiều vào tốc độ, sự cuồng nhiệt, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Cánh cửa đi tiếp đang mở ra thênh thang cho cả hai đội bóng. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Thụy Sĩ và Canada đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi cùng bỏ túi 4 điểm. Tuy nhiên, lúc này lợi thế trên bảng xếp hạng đang tạm thời nghiêng về phía đội đồng chủ nhà Canada. Nhờ vào chiến thắng mang tính hủy diệt 6-0 trước Qatar, Canada đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Thụy Sĩ chỉ là +3. Sự chênh lệch về hiệu số này tạo ra những kịch bản hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng.

Canada đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của họ rõ ràng: chỉ cần giành được một kết quả hòa tại sân BC Place, đội bóng sẽ chính thức đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Ngôi nhất bảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn giúp họ tránh được những "ông lớn" sừng sỏ ở ngay vòng knock-out đầu tiên.

Ngược lại, đối với Thụy Sĩ, một kết quả hòa cũng là đủ để họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong cùng với chính Canada. Tuy nhiên, nếu mang tư tưởng cầu hòa, Thụy Sĩ sẽ cam phận xếp ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ rất cao phải đối đầu với một ứng cử viên vô địch ở vòng 32 đội. Do đó, nếu muốn lật đổ Canada để chiếm lấy đỉnh bảng và dọn đường cho một hành trình tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng xứ sở đồng hồ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, chơi tất tay và buộc phải giành chiến thắng.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
#Thụy Sĩ vs Canada #trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada #tường thuật Thụy Sĩ vs Canada #đối đầu Thụy Sĩ vs Canada #đội hình Thụy Sĩ vs Canada #soi kèo Thụy Sĩ vs Canada #world cup #world cup 2026 #tuyển Thụy Sĩ #tuyển Canada

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe