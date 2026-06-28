Trực tiếp Panama vs Anh 0-0 (H1): Cú sút của Saka bị chặn đứng

TPO - Rogers của tuyển Anh di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng thủ Panama trước khi trả ngược thuận lợi cho Saka ở khoảng cách khoảng 15 m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này đã bị hậu vệ Panama kịp thời chặn lại.

report Thủ thành Pickford cứu thua 26': Hai đội vừa trở lại sau quãng nghỉ, thủ thành Pickford đã lập tức phải trổ tài cứu thua cho tuyển Anh. Rodriguez tung cú sút từ góc hẹp, nhưng thủ môn của tuyển Anh khép góc chuẩn xác, kịp thời cản phá để giải nguy. report Lại là Saka 22': Rogers của tuyển Anh di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng thủ Panama trước khi trả ngược thuận lợi cho Saka ở khoảng cách khoảng 15 m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này đã bị hậu vệ Panama kịp thời chặn lại. report Hai đội nghỉ tiếp nước 23': Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1, dù trời đang mưa rất to. report Panama lỡ cơ hội 16': Từ đường chuyền của Martinez, Rodriguez có cơ hội xử lý trong vòng cấm nhưng khống chế bóng không tốt, giúp tuyển Anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm. report Cơ hội cho Saka 9': Anderson thực hiện quả phạt góc bên cánh phải cho tuyển Anh. Thủ môn Mosquera băng ra đấm bóng giải nguy, nhưng vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Saka. Cầu thủ này lập tức tung cú dứt điểm, song bóng đi chệch khung thành khá xa. report Rashford sút xa 7': Rashford của tuyển Anh đi bóng bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm rất căng rìa vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Mosquera của Panama đã đổ người cản phá, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. report Không được! 4': Harry Kane mở bóng sang cánh đối diện cho đồng đội, nhưng đường chuyền đi quá sâu, khiến tuyển Anh lỡ mất cơ hội tổ chức tấn công. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 1': Ngay ở giây thứ 10 sau tiếng còi khai cuộc, Panama đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một đường chuyền dài, Guehi xử lý lúng túng, tạo điều kiện để bóng rơi đến chân Rodriguez. Tiền vệ của Panama lập tức tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Pickford. foul Trận đấu bắt đầu 1': Panama là đội giao bóng trước. report Bầu không khí trên sân report Đội hình xuất phát Panama Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez report Đội hình xuất phát Anh Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Kane, Rashford

Cục diện bảng L lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận (thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0), xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở chiều ngược lại, Panama chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại tối thiểu 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Với 4 điểm trong tay, Tam sư chỉ cần một kết quả hòa trước Panama là chắc chắn có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh bắt buộc phải hướng đến một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, để lấy vị trí dẫn đầu bảng L.

Việc giành ngôi nhất bảng mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, đội tuyển Anh có nguy cơ rất cao phải chạm trán đối thủ sừng sỏ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay tại vòng loại trực tiếp. Ngược lại, vị trí dẫn đầu sẽ giúp họ gặp một đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, mở ra con đường rộng mở hơn tiến vào vòng 16 đội, nơi đồng chủ nhà Mexico có thể đang chờ đợi.

Về phía Panama, họ bước vào trận đấu này với tâm lý không còn gì để mất. Panama đã chính thức bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh với Anh, Ghana hay Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà đại diện CONCACAF buông xuôi. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm điểm số đầu tiên, hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự tại kỳ World Cup năm nay.