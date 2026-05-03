Trực tiếp MU vs Liverpool 3-2 (H2): Mainoo lập công, MU lại dẫn bàn

TPO - Từ quả tạt bên cánh trái của Shaw, bóng bật ra và Mainoo từ tuyến hai băng lên tung cú sút quyết đoán ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên một làn nữa.

report Thế trận vẫn rất mở 81': Dorgu vừa bỏ lỡ pha đối mặt, ngay sau đó Rio bên phía Liverpool đi bóng dũng mãnh từ sân nhà rồi ngoặt người dứt điểm sát cột dọc. goal VÀO, Mainoo ghi bàn 78': MU đã bất ngờ tái lập thế dẫn bàn trong thế trận khó khăn. Lần này là Mainoo khi anh băng lên dứt điểm lạnh lùng vào góc chết. Đây là pha trừng phạt của MU dành cho cú phá bóng thiếu dứt khoát đến từ hậu vệ Liverpool. substitution MU thay Mbeumo ra sân 76': Một trong những cầu thủ xông xáo nhất của chủ nhà là Mbeumo phải rời sân. Dorgu vào thay anh. Đây là phương án dường như là hướng tới mục tiêu 1 điểm của HLV Carrick. report Quá tiếc cho MU 71': Bruno tạt bóng như đặt để Casemiro thoát xuống, nhưng anh lại đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn đối phương. report MU thoát thua 68': Hàng thủ áo đỏ vừa thoát thua bàn thua thứ 3. Hàng loạt cầu thủ Liverpool ập vào, rất may là thủ môn Lammens đã cứu thua. Nhưng nếu cứ thi đấu như thế này, việc MU tiếp tục bị thủng lưới là khó tránh khỏi. report Đến lượt MU lúng túng 58': Sau khi đánh mất lợi thế dẫn 2 bàn, các cầu thủ áo đỏ bỗng lên bóng khó khăn hơn trước. Việc Sesko rời sân do chấn thương cũng khiến họ đánh mất một địa chỉ chất lượng ở các pha tấn công. goal VÀO, tỷ số là 2-2 56': Sau Diallo, đến lượt Lammens mắc sai sót cá nhân. Anh chuyền bóng cho cầu thủ áo trắng. 3 cầu thủ Liverpool phối hợp 1 chạm và mành lưới MU đã rung lên. Tỷ số là 2-2. report Không vào, một tuyệt phẩm bị cột dọc từ chối 53': Casemiro mở bóng từ cự ly 50 mét, bóng đi rất khó nhưng Bruno vẫn khống chế gọn gàng rồi chuyền vào cho Mbeumo. Trong thế với, chân sút người Cameroon chọn đánh gót. Trái bóng từ từ lăn đúng cột dọc. Pha phối hợp của MU đều hoàn hảo trừ tình huống bóng lăn... goal VÀO, Liverpool gỡ lại 1 bàn 47': Amad Diallo chuyền bóng hỏng, để Szoboszlai cướp bóng, áp sát vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc gỡ lại 1-2. Kịch hay còn ở phía trước. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu đáng quên của Liverpool Tấn công bế tắc, phòng thủ lỏng lẻo, đó là những gì Liverpool đã thể hiện ở hiệp 1. Họ đang đứng trước trận thua thứ 2 trong 2 lần gặp MU ở mùa giải này. report MU vẫn thường trực tạo ra những pha phản công nguy hiểm 41': Trong thế trận phòng ngự phản công nhưng MU vẫn là đội sắc bén hơn. Họ đã nhiều lần uy hiếp hàng thủ áo trắng nhờ sự cơ động của Mbeumo. report Thế trận giằng co 33': Cách biệt 2-0 giúp MU chơi bóng đủng đỉnh. Họ vẫn giữ tốc độ chậm, trong khi Liverpool loay hoay ở những pha lên bóng. report Không vào, tỷ số suýt là 3-0 27': MU phản công sắc bén khi Mbeumo có bóng thoải mái bên cánh phải. Anh tạt vào để Bruno dứt điểm 1 chạm. Bóng đi sát sạt cột dọc. Đây đã là cú đá thứ 6 của MU, gồm tới 4 pha dứt điểm nguy hiểm và 2 bàn thắng. report Pha phản đòn đầu tiên của Liverpool 24': Gakpo nhận bóng rồi xoay người sút cực mạnh. Tiếc rằng bóng đi ra ngoài chỉ vài cm. Cơ hội đầu tiên được Liverpool tạo ra đến từ khoảnh khắc cá nhân. report Liverpool thực sự lúng túng 19': Sau 2 bàn thua sớm, Liverpool đang loay hoay không biết triển khai thế trận thế nào. Họ không thể dồn ép đối thủ, trong khi hàng thủ vẫn đang phải làm việc chật vật. goal 2-0 cho MU 14': Sesko ghi bàn sau 2 pha dứt điểm. Đầu tiên, anh đối mặt với thủ môn nhưng sút hỏng. Sau đó, bóng bị phá ra nhưng MU nhồi bóng vào để Bruno đánh đầu cho Sesko ghi bàn. Đây là pha ghi bàn khá may mắn của Sesko. MU dẫn Liverpool 2-0. report MU vẫn làm chủ thế trận 11': Sau bàn thắng chớp nhoáng, đội chủ nhà vẫn đang dồn ép Liverpool. Thế trận họ tạo ra là rất chủ động khiến các vị khách khó có bóng để chơi. goal VÀO, MU dẫn 1-0 6': Sau hàng loạt pha dứt điểm, MU đã mở điểm. Cunha tung cú sút bằng chân trái đầy hiểm hóc đánh bại hàng thủ Liverpool. foul Trận đấu bắt đầu report Hiếm khi có tỷ số hòa 0-0 Trong 10 cuộc đối đầu gần nhất (tính đến tháng 5/2026), chỉ có duy nhất 1 trận kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng (tại Anfield vào tháng 12/2023). 9 trận còn lại đều tưng bừng với trung bình 4 bàn thắng mỗi trận. Điều này cho thấy cặp đấu này luôn diễn ra vô cùng cởi mở và máu lửa đúng tính chất của một trận derby. report MU vẫn lép vế Liverpool Mặc dù MU vẫn dẫn đầu về tổng số trận thắng đối đầu trong lịch sử (92 thắng so với 82 của Liverpool), nhưng trong khoảng 8 năm trở lại đây (từ 2018 đến đầu 2026), MU chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trước Liverpool trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trong số các thất bại, họ từng thua Liverpool tới 0-7 hồi 2023. ​ report Đội hình ra sân của 2 CLB: Cunha đá chính, Salah vắng mặt MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Frimpong, Gakpo. report Cuộc chiến danh hiệu: Kẻ tám lạng, người nửa cân Liverpool: 68 danh hiệu (Dẫn đầu về số lần vô địch Champions League/Cúp C1 tại Anh với 6 lần).

68 danh hiệu (Dẫn đầu về số lần vô địch Champions League/Cúp C1 tại Anh với 6 lần). Manchester United: 67 danh hiệu (Đang giữ kỷ lục 20 lần vô địch quốc gia). Nếu loại bỏ các danh hiệu siêu cúp (Community Shield, UEFA Super Cup), Liverpool nhỉnh hơn một chút với khoảng 46 so với 45 của MU. report Mohamed Salah và kỷ lục vô tiền khoáng hậu Mohamed Salah hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử các trận Derby nước Anh. Tính đến cuối mùa giải 2024/2025, tiền đạo người Ai Cập đã ghi tới 16 bàn thắng vào lưới Man United. Đặc biệt hơn, anh cũng giữ kỷ lục ghi bàn tại Old Trafford trong 7 trận liên tiếp và là cầu thủ đầu tiên ghi được hat-trick trên sân khách trong kỷ nguyên Premier League tại "Nhà hát của những giấc mơ".

MU dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick đang trải qua những ngày tháng thăng hoa. Việc bất bại trên sân nhà kể từ khi Carrick nắm quyền đã biến Old Trafford thành một pháo đài thực sự. Lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả, dựa trên sự gắn kết của hàng tiền vệ, đã giúp Quỷ đỏ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí thứ 3.

Ngược lại, Liverpool của Arne Slot lại đang cho thấy sự hụt hơi đáng báo động khi xa nhà. Thống kê thua 67% số trận sân khách gần đây là con số khiến các CĐV The Kop không khỏi lo lắng trước chuyến hành quân đầy giông bão này.

Salah sẽ không đá trận này

Cả hai đội đều bước vào trận đại chiến với những lỗ hổng lớn trong đội hình. MU sẽ mất đi cặp lá chắn thép Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt. Tuy nhiên, cơn khủng hoảng của Liverpool còn trầm trọng hơn nhiều. Việc thiếu vắng "hung thần" Mohamed Salah do chấn thương đùi, cùng sự vắng mặt của thủ thành Alisson và tiền đạo Ekitike, đã tước đi những quân bài tẩy quan trọng nhất của Arne Slot.

Dù vậy, lịch sử chỉ ra rằng trong 10 lần đối đầu gần nhất tại Old Trafford, Liverpool vẫn có những thông số tấn công ấn tượng. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo kịch bản bùng nổ bàn thắng, khi cả hai đều sở hữu hàng thủ sứt mẻ nhưng hàng công vẫn còn những cá nhân đủ sức gây đột biến.

Man Utd được đánh giá nhỉnh hơn nhờ điểm tựa khán giả và sự ổn định về tâm lý. Nếu giành chiến thắng, Quỷ đỏ gần như sẽ chạm một tay vào tấm vé C1. Ngược lại, nếu Arne Slot tìm ra được "lời giải" từ những nhân tố dự bị để giành điểm, cuộc đua Top 4 sẽ còn kịch tính đến tận vòng đấu cuối cùng.



