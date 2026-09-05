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Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 5/9): Phô diễn sức mạnh

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Công an Hà Nội (CAHN) bước vào mùa giải 2026/27 với sự tự tin cao cùng điểm tựa phong độ thăng hoa. Đội bóng của HLV Mano Polking vừa trải qua chuỗi trận ấn tượng khi thắng 3 trong 5 lần ra sân gần nhất, ghi tới 10 bàn và chỉ lọt lưới 3 lần. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

report Hà Tĩnh công bố 11 cái tên đá chính
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report Công an Hà Nội mặc trang phục truyền thống
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report Công an Hà Nội công bố đội hình xuất phát

Quang Hải đã trở lại đội hình chính. Đổi lại, Stefan Mauk không được đăng ký cho trận đấu này.

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Đáng chú ý, cả hai trận đấu chính thức mở màn chiến dịch mới của CAHN đều khép lại bằng những thắng lợi giòn giã và giữ sạch lưới. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột do lịch thi đấu dày đặc, họ vẫn xuất sắc đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên đất Úc tại vòng play-off AFC Champions League Elite, trước khi vùi dập Công an TPHCM 5-0 để đoạt Siêu cúp Quốc gia.

Màn thị uy sức mạnh ấy là lời khẳng định đanh thép cho chất lượng và chiều sâu đội hình vượt trội của các nhà đương kim vô địchLPBank V.League 1. Dù phải căng mình chinh chiến trên 5 đấu trường, đội bóng Thủ đô vẫn cho thấy họ rất hưng phấn. CLB này sở hữu những quân bài định đoạt trận đấu rất sắc bén như Quang Hải, Đình Bắc, kết hợp cùng dàn ngoại binh thượng thặng gồm Leo Artur, Alan Grafite và Brayan Perea.

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Tương quan vị thế càng thể hiện rõ nét nếu nhìn lại chiến dịch 2025/26, nơi CAHN lên ngôi thuyết phục với 64 điểm sau 20 chiến thắng và ghi tới 58 bàn, tạo ra khoảng cách mênh mông so với phần còn lại. Tronbg khi đó, Hà Tĩnh chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với 29 điểm, trong đó hàng công là bài toán nan giải kéo dài khi chỉ vỏn vẹn 15 lần xé lưới đối phương suốt 26 vòng đấu.

Dù đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tăng cường nhân sự trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, song Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ về mọi mặt. Trước một đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và luân chuyển tốc độ cao, phương án duy nhất của Hà Tĩnh là thiết lập khối phòng ngự thấp chặt chẽ, duy trì cự ly kỷ luật và rình rập cơ hội phản công hiếm hoi.

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Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội #Hà Tĩnh #V.League 1 #bóng đá Việt Nam #trận đấu #sức mạnh #trực tiếp V.League

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