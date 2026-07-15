Trực tiếp bán kết World Cup 2026 Pháp vs Tây Ban Nha, 02h00 ngày 15/7: Siêu kinh điển của World Cup

TPO - Một bên đang hướng đến kỳ tích vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, bên kia là nhà vô địch châu Âu với chuỗi trận bất bại đáng nể, cuộc đọ sức giữa Pháp và Tây Ban Nha tại Dallas đêm nay hứa hẹn sẽ là trận thư hùng hay nhất giải.

report Mbappe 2026 đáng sợ hơn Mbappe 2022 report Kịch tính cuộc đua Vua phá lưới, của World Cup 2026 và lịch sử report Đường đến bán kết của Tây Ban Nha report Đường đến bán kết của Pháp report Thống kê ấn tượng của Tây Ban Nha Kể từ World Cup 2018 đến nay, Tây Ban Nha chỉ thua 1 trong 27 trận đấu tại các giải đấu lớn, bất bại 14 trận gần nhất và giữ sạch lưới 9 trận. La Roja hiện là đội duy nhất vượt qua mốc 1.000 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân, với độ chính xác đáng kinh ngạc 83,9%. report Hỏa lực của người Pháp Đội tuyển Pháp đã có 47 cú sút trúng đích tại World Cup 2026, nhiều nhất kể từ năm 1998, khi họ giành chức vô địch với 53 cú sút trúng đích. Trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận của họ cũng là thống kê cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1966, trong khi 3,3 cú sút trúng đích mỗi 90 phút của riêng Kylian Mbappe là con số cao nhất của một cầu thủ Pháp trong cùng khoảng thời gian.

Ngay từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Pháp và Tây Ban Nha đã được xem là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Giờ đây, sau hành trình gần một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ, cả hai đều giữ nguyên được vị thế ấy và chỉ còn cách trận đấu cuối cùng đúng một chiến thắng.

Với đội tuyển Pháp, đây là cơ hội để họ viết tiếp một chương lịch sử. Sau khi vào chung kết các kỳ World Cup 2018 và 2022, Les Bleus đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử, sau Đức và Brazil, góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Đội quân của HLV Didier Deschamps cũng đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục. 6 chiến thắng liên tiếp, 16 bàn thắng ghi được cùng 3 trận liền giữ sạch lưới ở vòng knock-out cho thấy uy lực cân bằng đáng sợ giữa tấn công và phòng ngự của đội bóng áo lam.

Trung tâm của mọi sự chú ý bên phía Les Bleus dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo thủ quân đội tuyển Pháp đã có 8 bàn thắng tại giải, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chỉ còn kém M10 vỏn vẹn 1 lần lập công trong đường đua đến vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Sau khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và có 1 kiến tạo cho Dembele xé lưới Morocco ở tứ kết, Mbappe đang cực kỳ hưng phấn. Nhưng đáng sợ hơn cho các đối thủ, Pháp không chỉ có Mbappe biết tỏa sáng. Trái lại, hỏa lực trong tay HLV Deschamps đang cực kỳ dồi dào, có thể nói là dồi dào nhất giải.

Hiện tại, Quả bóng vàng thế giới Ousmane Dembele cũng đã có 5 bàn ở World Cup 2026. Chân sút trẻ Bradley Barcola đóng góp 2 bàn còn ngôi sao chạy cánh Michael Olise là cầu thủ kiến ​​tạo xuất sắc nhất của Pháp cũng như của kỳ World Cup này, với 5 pha đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Những con số đó đang khiến người hâm mộ Pháp so sánh đội hình Les Bleus hiện tại với các dàn sao huyền thoại trong quá khứ. Nhưng bất chấp chiến dịch World Cup vô cùng ấn tượng ở Bắc Mỹ, đội trưởng Mbappe cho biết lứa cầu thủ Les Bleus hiện tại vẫn chưa đạt đến tầm vóc ấy. Muốn sánh ngang các huyền thoại, họ cần phải cùng nhau chinh phục chiếc cúp thế giới 2026.

Nếu Pháp tự hào về hàng công “khủng” thì Tây Ban Nha lại có một chỉ số khiến mọi chân sút cảm thấy sờn lòng. Đội bóng đến từ bán đảo Iberia mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn từ đầu giải. Nhà vô địch EURO 2024 đang trình diễn thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả và bản lĩnh dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Không sở hữu hàng công bùng nổ như Pháp, nhưng Tây Ban Nha lại cho thấy khả năng kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định. Mikel Merino đã trở thành "siêu dự bị" của giải đấu khi liên tiếp ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong khi đó, những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi tiếp tục mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho La Roja.

Nếu đánh bại Pháp, Tây Ban Nha sẽ tiến vào trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 2010, tiến gần hơn nữa đến chiếc cúp danh giá mà họ đã đánh mất ở kỳ World Cup 2014. Nhưng thắng được hay không, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố, từ phong độ, lịch sử đối đầu cũng như tình hình lực lượng đôi bên.