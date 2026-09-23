Trực tiếp Asiad 20 ngày 23/9: Đinh Văn Tâm vào chung kết tán thủ, Việt Nam chắc chắn có thêm HCB

report Thùy Trang dừng bước ở chung kết 10m súng ngắn nữ

Cú bắn mới nhất của Thùy Trang chỉ đạt 9,2 điểm - thành tích không tốt. Xạ thủ Việt Nam thất vọng ngay sau cú bắn và biết rõ cơ hội trụ lại cuộc đua không nhiều. Sau đó, đối thủ bắn 10,3 điểm, vượt qua Thùy Trang để tiếp tục các loạt bắn. VĐV của chúng ta xếp thứ 6 chung cuộc và dừng bước tại chung kết.